​Od 1 grudnia zmieniły się zasady przyznawania dodatkowego wynagrodzenia w związku ze zwalczaniem epidemii COVID-19. Wprowadzono specjalne, jednorazowe świadczenie w związku z pracą z tzw. pacjentami covidowymi, które otrzyma personel niemedyczny, w tym pomocniczy. Jednorazowy dodatek covidowy wynosi 5 tys. zł brutto.

NFZ: personel niemedyczny otrzyma jednorazowo 5 tys. zł dodatku covidowego / JEON HEON-KYUN / PAP/EPA

NFZ przekazał, że minister zdrowia poleceniem z 30 listopada 2021 r. zobowiązał prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do przekazania placówkom medycznym środków na przyznanie dodatkowego wynagrodzenia za pracę w związku ze zwalczaniem epidemii COVID-19.

Według znowelizowanego polecenia prawo do jednorazowego dodatku covidowego mają osoby niewykonujące zawodów medycznych, które przez co najmniej 21 dni, od 1 czerwca 2021 do 30 listopada 2021 r. wykonywały czynności zawodowe w warunkach bezpośredniego kontaktu z pacjentami z podejrzeniem i zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 oraz pracowały na oddziałach, w których placówka medyczna zapewnia łóżka dla pacjentów z podejrzeniem oraz z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 (tzw. II poziom zabezpieczenia covidowego). Dodatek obejmie na przykład salowe, pracowników administracji oddziałów covidowych i kierowców karetek.

Świadczenie jednorazowe trafi do osób spełniających te warunki, które w dniu zgłoszenia do otrzymania jednorazowego dodatku są zatrudnione w placówce medycznej lub w firmie wykonującej usługi na rzecz placówki medycznej, na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej zawartej z tą placówką, a także umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej zawartej z firmą wykonującą usługi na rzecz tej placówki.

Oddziały Wojewódzkie NFZ otrzymają od placówek medycznych dane o liczbie personelu, który kwalifikuje się do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia jednorazowego oraz informacje o wysokości łącznej kwoty niezbędnej do wypłaty tego wynagrodzenia. Narodowy Fundusz Zdrowia przekaże placówkom medycznym należne środki w terminie trzech dni, pod warunkiem że przesłane przez placówki dokumenty zostały prawidłowo sporządzone i nie będą wymagały korekty lub uzupełnienia. Listę pracowników, którzy kwalifikują się do otrzymania dodatku, dyrektorzy szpitali powinni przekazać do 15 grudnia.

Czas potrzebny na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia - jak akcentuje NFZ - zależy w największym stopniu od jakości i kompletności danych otrzymanych przez NFZ z placówek medycznych.





Personelowi medycznemu od 1 listopada 2021 r. dodatek covidowy przysługuje za każdą godzinę pracy z pacjentami z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Dodatek dla personelu medycznego wynosi 100 proc. wynagrodzenia, które wynika z umowy o pracę lub z umowy cywilnoprawnej, należnego za każdą godzinę pracy osoby, która wykonuje zawód medyczny, uczestniczy w udzielaniu świadczeń zdrowotnych i ma bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 oraz pracuje na oddziałach, w których placówka medyczna zapewnia łóżka dla pacjentów z podejrzeniem oraz z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 (tzw. II poziom zabezpieczenia covidowego). Maksymalna miesięczna kwota dodatku nie może przekroczyć 15 tys. zł.

Dotychczas NFZ przekazał placówkom medycznym niemal 8,5 mld zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia w związku z COVID-19.