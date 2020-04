Zakład Ubezpieczeń Społecznych pozytywnie rozpatrzył już ponad 80 tysięcy z 360 tysięcy wniosków złożonych w sprawie przyznania pomocy w ramach rządowej tarczy antykryzysowej. Chodzi o zwolnienie ze składek, odroczenie terminu ich zapłaty, rozłożenie zaległości składkowej na raty, oraz o świadczenia postojowe.

/ Radek Pietruszka / PAP

ZUS twierdzi, że pozostałe wnioski zostaną rozpatrzone najszybciej jak tylko się da.



Dziś lub jutro ma ruszyć system automatycznego rozpatrywania dokumentów, co przyspieszyć ma całą procedurę. Stąd apel, żeby wnioski o pomoc składać internetowo przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. To najszybsza metoda. Można to robić również listownie.



Nie należy wysyłać wniosków o pomoc zwykłym e-mailem. Nie będą one rozpatrywane.



Kiedy pierwsze wypłaty?

Pierwsze tzw. świadczenia postojowe trafią na konta uprawnionych klientów już 15 kwietnia. Zdajemy sobie bowiem sprawę, że wielu przedsiębiorców czeka na jak najszybszą pomoc - podkreśliła prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.





Warto zwrócić uwagę, że mamy już doświadczenie w automatycznej obsłudze wniosków - tego typu system był wykorzystywany przy obniżeniu wieku emerytalnego. Wówczas część wniosków również została zweryfikowana przez system - dodaje szefowa ZUS.