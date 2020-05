Brytyjski rząd musi podjąć decyzję ws. kontynuowania bądź łagodzenia restrykcji koronawirusowych, choć ewentualny plan ich znoszenia zostanie przedstawiony przez Borisa Johnsona w niedzielę. Trwa pandemia koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego groźne dla życia zapalenie płuc Covid-19. Zakażenie koronawirusem stwierdzono dotychczas u ponad 3,72 mln ludzi na całym świecie, ponad 260 tys. osób zmarło. W Polsce Covid-19 był przyczyną śmierci 733 osób. Odnotowano też łącznie 14 740 przypadków zakażeń. Najważniejsze doniesienia z kraju i ze świata znajdziecie w naszym raporcie dnia.

09:44 DOLNY ŚLĄSK

Kolejne zakażenia w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie na Dolnym Śląsku. Zakażenie koronawirusem potwierdzono u 16 osób - pracowników i pensjonariuszy. Trzy osoby wymagały hospitalizacji i zostały już przewiezione do wrocławskiego szpitala zakaźnego. Stan pozostałych osób ocenia się jako średnio-dobry. Zakażenia potwierdzono u 9 pensjonariuszy i 7 pracowników.

O pilną pomoc apeluje ośrodek Niebieski Parasol w Chojnowie. Zakażenie w tej placówce potwierdzono aż u 58 osób - 36 pracowników i 22 podopiecznych. W ośrodku potrzebne są nieprzemakalne materace, pulsometry, kombinezony, rękawiczki, gogle oraz woda mineralna.

09:42 WĘGRY

Dziesięcioro chorych na Covid-19 zmarło w ciągu ostatniej doby na Węgrzech, stwierdzono też 39 nowych zakażeń koronawirusem. Do tej pory zmarło 383 chorych, zaś liczba wszystkich wykrytych zakażeń wzrosła do 3150.

Od poniedziałku poza Budapesztem i komitatem Pest obowiązują rozluźnione nieco restrykcje, zezwolone jest m.in. otwarcie sklepów bez ograniczeń. Władze podkreślają, że najbliższe dwa tygodnie pokażą, czy nie spowoduje to ponownego wzrostu liczby infekcji.

09:23 NOWE DANE MINISTERSTWA ZDROWIA

Ministerstwo Zdrowia: W związku z koronawirusem hospitalizowanych jest obecnie 2 711 osób, kwarantanną objętych jest 103 tys. 913 osób, a nadzorem epidemiologicznym 16 tys. 765. Do tej pory wyzdrowiały 4 862 osoby.





09:16 UKRAINA

507 nowych przypadków zakażenia koronawirusem wykryto na Ukrainie w ciągu minionej doby, a 13 osób chorych na Covid-19 zmarło. Bilans zakażeń wzrósł do 13 691, a zgonów do 340. W poniedziałek ukraiński rząd przedłużył do 22 maja ograniczenia związane z pandemią przy jednoczesnym łagodzeniu części z nich.

08:18 BADANIA PRZESIEWOWE W BYTOMIU

W czwartek i piątek w Bytomiu, gdzie badania potwierdziły dotąd zakażanie koronawiusem u blisko 350 mieszkańców, wykonywane będą szybkie testy przesiewowe na obecność SARS-CoV-2. Skorzystają z nich m.in. rodziny górników z miejscowej kopalni Bobrek-Piekary, gdzie do środy potwierdzono 54 zakażenia.





08:15 SASIN W RMF FM O WYBORACH PREZYDENCKICH

"Wszystko zależy od tego, kiedy Sąd Najwyższy wyda postanowienie, że nie doszło do skutecznego i ważnego wyboru prezydenta i w związku z tym, będzie trzeba te wybory powtórzyć. Najwcześniejszy możliwy termin,to już termin czerwcowy" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

"Pakiety wyborcze trafią do wyborców 7 dni przed wyborami, tak, żeby można było ich użyć i zagłosować w trybie korespondencyjnym w dniu wyborów" - stwierdził gość Porannej rozmowy.

Jacek Sasin gościem Porannej rozmowy w RMF FM





07:37 NIEMCY

123 osoby zakażone koronawirusem zmarły w Niemczech w ciągu ostatniej doby - poinformował Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. Łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii Covid-19 wzrosła w tym kraju do 7119. Łączna liczba odnotowanych przypadków zakażenia SARS-CoV-2 w Niemczech wzrosła z kolei do 166 091.

07:31 NAJSKUTECZNIEJSZE MASECZKI

Połączenie bawełny z naturalnym jedwabiem lub szyfonem wydaje się być najlepszym materiałem do wyrobu domowych masek filtrujących - informują naukowcy z University of Chicago (USA) na łamach "ACS Nano". I przypominają, że wirus SARS-CoV-2 rozprzestrzenia się głównie drogą kropelkową. Wydychane przez nas podczas kasłania, kichania, czy nawet mówienia i oddychania kropelki mają szeroki zakres rozmiarów, ale te najmniejsze, zwane aerozolami, mogą łatwo prześlizgiwać się przez otwory pomiędzy niektórymi włóknami tkanin.





06:54 KORONAWIRUS A ZAKRZEPICA

Zaburzenia krzepnięcia krwi prowadzące do powstawania mikrozakrzepów są istotną przyczyną zgonów chorych na COVID-19 - potwierdza badanie naukowców z Irlandii, które publikuje pismo "British Journal of Haematology". Mogą one w dużym stopniu odpowiadać za różnice śmiertelności w różnych krajach świata.





06:39 KENIA

Wielu kenijskich biegaczy w czasie wstrzymania rywalizacji w związku z pandemią koronawirusa ma nowe zajęcie - pracuje na farmach. W tym gronie jest m.in. rekordzistka świata na 3000 m z przeszkodami Beatrice Chepkoech, która pomaga rodzinie w uprawie herbaty. Rodgers Kwemoi, były mistrz świata juniorów na 10 000 m z 2016 roku (impreza odbywała się w Bydgoszczy) i czwarty zawodnik ubiegłorocznego czempionatu globu seniorów "jest zajęty opryskiwaniem kukurydzy".

05:23 OSTRE SŁOWA TRUMPA

Prezydent USA Donald Trump nazwał pandemię koronawirusa "najgorszym atakiem" na Stany Zjednoczone, wskazując jednocześnie palcem na Chiny jako kraj za niego odpowiedzialny. Stwierdził ponadto, że epidemia uderzyła w Amerykanów mocniej niż Japończycy w czasie II wojny światowej w Pearl Harbor czy zamachowcy z 11 września przed dwoma dekadami.

05:04 BRAZYLIA

615 osób zakażonych koronawirusem zmarło w ciągu ostatniej doby w Brazylii. To najwyższy dobowy przyrost zgonów w Brazylii od początku pandemii. W sumie w tym kraju na Covid-19 zmarło 8536 osób.





05:01 USA

W USA odnotowano w ciągu minionej doby 2073 zgony osób zakażonych koronawirusem; to drugi dzień z rzędu, gdy bilans wzrasta o ponad 2 tys. - wynika z danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Od początku epidemii zmarło już 73 095 Amerykanów. Epicentrum epidemii pozostaje stan Nowy Jork, gdzie dotychczas zmarło 25 346 osób zakażonych koronawirusem.