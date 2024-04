Michał Kobosko, poseł i wiceprzewodniczący partii Polska 2050, będzie w sobotę Gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM.

Michał Kobosko / Michał Dukaczewski / RMF FM

Do 2 maja partie polityczne mają czas na rejestrację list kandydatów do Parlamentu Europejskiego. Trzecia Droga debiutuje w wyborach do PE.

Na ile mandatów liczą w wyborach europejskich jako Trzecia Droga i jako Polska 2050? Jaki wynik uznają za satysfakcjonujący, a jaki za porażkę? Dlaczego wśród kandydatów Polski 2050 do PE nie ma znanych ministerialnych nazwisk? Czy rekonstrukcja rządu, którą na początek maja zapowiedział premier Donald Tusk, może objąć przedstawicieli Polski 2050?

O to m.in. Krzysztof Ziemiec zapyta Michała Kobosko.

Zapraszamy tuż po 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na naszą stronę RMF24 i na nasze media społecznościowe.