W weekend odbędzie się 52. Rajd Świdnicki – 1. Runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski. W imprezie udział wezmą Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk. Będzie to dla nich trzeci występ w rajdzie, zarazem pierwszy od 2019 roku, kiedy wygrali w klasyfikacji generalnej.

/ Materiały prasowe

Załoga ORLEN Team skupia się w tym roku na startach w mistrzostwach Europy i mistrzostwach świata, ale znalazła czas, żeby wystąpić też w Górach Sowich, przed rodzimą publicznością. Duet ma za sobą bardzo udane dwa dni testów, w trakcie których mógł przetestować Skodę Fabię RS Rally2 w różnych warunkach.

Za nami dwa dni testów. Pogoda nie była zbyt sprzyjająca, bo temperatury spadały nawet w okolice 2 stopni Celsjusza. W środę rano było jeszcze sucho, ale później padał deszcz, a nawet momentami śnieg. Warunki były bardzo trudne i wymagające, ale jednocześnie dla nas bardzo dobre, bo mogliśmy odpowiednio przetestować ustawienia auta. Drugiego dnia było już nieco cieplej, więc mogliśmy sprawdzić jak działa nasz samochód w różnych warunkach - podkreślił Miko Marczyk.

Rajd Świdnicki to prawdziwy klasyk Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski. Rozgrywany jest od lat siedemdziesiątych i tradycyjnie jest pierwszym przystankiem sezonu. W tym roku na zawodników czeka 13 odcinków specjalnych o łącznej długości 170 kilometrów, co oznacza, że jest to najdłuższy Rajd Świdnicki od 2013 roku.

To będzie bardzo trudny rajd. Mamy do przejechania prawie 170 kilometrów odcinkowych. Szczególnie niedzielny etap jest długi, nietypowy jak na standardy mistrzostw Polski. Wystartujemy tuż po godzinie 7 rano i będziemy jeździli prawie do samego wieczora. A to wszystko na legendarnych trasach w Górach Sowich. Widzimy się na odcinkach - zakończył kierowca ORLEN Team.

Bardzo trudno jest złapać rytm po przejściu z szutru na asfalt, więc takie testy na pewno były nam potrzebne. W środę odcinek był szybki, a asfalt śliski, więc momentami trudno było o przyczepność. Natomiast moim zdaniem wykonaliśmy świetną pracę i znaleźliśmy dobre ustawienia, więc wszystko jest tak, jak być powinno. Już nie mogę się doczekać startu tego rajdu i rywalizacji na kultowych odcinkach w Walimiu, czy na Kamionkach. Jesteśmy dobrze przygotowani do walki i damy z siebie wszystko. Do zobaczenia na oesach - podsumował Szymon Gospodarczyk, pilot w załodze ORLEN Team.

Rajd Świdnicki wystartuje w sobotę, 27 kwietnia, o godzinie 16:00 i potrwa do niedzieli. Pierwszą próbą rajdu będzie superoes Świdnica 1 - Fundusz Regionu Wałbrzyskiego.