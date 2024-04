Mam w bagażu jakąś bombę i narkotyki – taką wypowiedzią 54-letnia mieszkanka Warszawy udaremniła sobie podróż samolotem do Egiptu. Dodatkowo dostała mandat w wysokości 500 zł.

(zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Do incydentu doszło w czwartek na lotnisku Chopina w Warszawie.

Podczas odprawy pracownik obsługi naziemnej zapytał kobietę, czy ma w bagażu jakieś niebezpieczne rzeczy.

Odpowiedziała: mam w bagażu jakąś bombę i jakieś narkotyki - relacjonuje rzecznik komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej kpt. SG Dagmara Bielec.

Po chwili kobieta przyznała, że żartowała.

Służby na lotnisku potraktowały ją jednak całkowicie poważnie.

Pasażerka i jej walizka zostały w osobnym pomieszczeniu poddane kontroli bezpieczeństwa. Na szczęście, nic podejrzanego nie znaleziono.

W związku z tym, że 54-latka wprowadziła fałszywy alarm na lotnisku, została ukarana mandatem w wysokości 500 złotych.

Przyjęła go i przeprosiła.

Mimo to decyzją przewoźnika nie została wpuszczona do samolotu, tym samym nie poleciała na planowany urlop do Egiptu.