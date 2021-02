Będzie zakaz zakrywania ust i nosa jedynie przyłbicami. Minister zdrowia Adam Niedzielski potwierdził wcześniejsze nieoficjalne doniesienia dziennikarza RMF FM Krzysztofa Berendy.

Zdjęcie ilustracyjne / Leszek Szymański / PAP

Będziemy chcieli wycofać możliwość zastępowania maseczek takimi surogatami spełniają kryteriów jakościowych i nie stanowią tak skutecznego zabezpieczenia - powiedział Niedzielski.



Tym samym minister potwierdził wcześniejsze doniesienia RMF FM: Plastikowe przyłbice będą zatem zakazane, a twarz będzie trzeba zakrywać dowolną maseczką - chirurgiczną, materiałową czy antysmogową. Zostanie to zapisane w rozporządzeniu, które rząd chce opublikować w przyszłym tygodniu.



W rozporządzeniu będzie również zapisana rekomendacja, by używać profesjonalnych maseczek medycznych, ale to będzie - jak mówi minister - "miękkie" zalecenie.



Niedopuszczalne będzie też używanie zamiast maseczek chust i szalików. W przeciwnym razie będzie nam groził mandat.

Przypomnijmy, że dotychczasowe rozporządzenie mówi, że usta i nos mogą być zasłonięte "przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110,284, 568, 695, 1087 i 1517)".

Usta i nos trzeba obowiązkowo zasłaniać m.in.: