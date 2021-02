"Rada Medyczna odpowiada na zapytania ministra, rządu, na tę chwilę nie padło pytanie o zaostrzanie przepisów, przynajmniej ja nic o tym nie wiem" - tak w Porannej rozmowie w RMF FM mówił prof. Robert Flisiak. "Zamykanie granic nie ma sensu, to jest przesada, w obecnej sytuacji nie mamy warunków do tego, by uszczelnić granice" - stwierdził członek Rady Medycznej przy premierze i lekarz chorób zakaźnych. Jak zauważył gość Roberta Mazurka, rolą Rady Medycznej jest racjonalizowanie obostrzeń i rozluźnień.

