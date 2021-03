"Działania służb państwowych wobec osób, które wyłamują się z solidarności społecznej, którym brakuje wyobraźni i odpowiedzialności za innych, będą bardzo stanowcze" - zapowiedział na konferencji prasowej dotyczącej przestrzegania obostrzeń szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Mariusz Kamiński.

Od soboty w Polsce będą obowiązywały nowe, koronawirusowe restrykcje (zdj. ilustracyjne). / Marcin Bielecki / PAP

Szef resortu spraw wewnętrznych i administracji wziął udział w konferencji prasowej dotyczącej przestrzegania obostrzeń w związku z epidemią koronawirusa.



Mariusz Kamiński, odnosząc się do sytuacji epidemicznej zaznaczył, że jest ona "dramatyczna, ale nie beznadzieja".

Wręcz przeciwnie. Masowe szczepienia, które są przeprowadzane, dziesiątki tysięcy obywateli, którzy każdego tygodnia są szczepieni, to realna perspektywa poprawy sytuacji - ocenił.



Podkreślił jednocześnie, że niezbędne jest przestrzeganie zasad dyscypliny społecznej.

To są proste zasady i każdy z nas może je realizować we własnym interesie, ale musi pamiętać o swoim obowiązku wobec innych obywateli, gdzie przez swoją nieodpowiedzialność, czasami bezmyślność, może narazić innych na utratę zdrowia a czasami również na śmierć - powiedział.



Dodał, że z tego powodu "działania służb państwowych wobec osób, które wyłamują się z solidarności społecznej, którym brakuje wyobraźni i odpowiedzialności za innych, będą bardzo stanowcze".



Idziemy w dobrą stronę, sytuacja jest trudna i wymagająca nadzwyczajnych działań ze strony rządu, ale wymagająca również ogromnej dyscypliny społecznej. Działając wspólnie i solidarnie, damy radę pandemii - zaznaczył.

"Będzie represja z naszej strony i to zdecydowana"

Komendant Główny Policji Jarosław Szymczyk wskazał z kolei, że ogromną rolę w całym procesie walki z epidemią koronawirusa odgrywa policja.

W tej chwili wszyscy policjanci są kierowani do służby na ulice polskich miast, wsi, naszych osiedli. Jako jeden z priorytetów mają stawiane zadania kontroli przestrzegania wprowadzonych obostrzeń - podkreślił.

Zapowiedział także, że przestrzeganie obostrzeń w najbliższych dniach i tygodniach będą jednym z priorytetów każdej służby, każdego funkcjonariusza polskiej policji.

Chcę zdecydowanie podkreślić, że nie o wyścig danych statystycznych tutaj chodzi. Nie chodzi o liczbę mandatów, wniosków o ukaranie do sądu czy wniosków do Państwowej Inspekcji Sanitarnej o nałożenie kar administracyjnych. Absolutnie nie. Bylibyśmy niezwykle zadowoleni, gdyby powodów do tego nie było. Gdyby ta część społeczeństwa, bo to trzeba podkreślić, że absolutna większość naszych obywateli stosuje się do obostrzeń - powiedział.



Niestety ciągle napotykamy na tych, którzy tych obostrzeń nie przestrzegają. I to często w sposób niezwykle lekceważący. I tam będzie represja z naszej strony i to zdecydowana. Będziemy sięgać po wszelkie dostępne prawem środki, aby takie osoby rozliczać, bo tylko w ten sposób możemy wesprzeć tych, którzy dzisiaj są w tragicznej sytuacji jeśli chodzi o stan zdrowia. Tych, którzy są tak obciążeni pracą. Mówię tutaj o osobach medycznych w naszym kraju - zapowiedział.



Wierzę głęboko w to, że jako społeczeństwo jesteśmy w stanie się zmobilizować i tych obostrzeń wszystkich przestrzegać - dodał szef polskiej policji.

Polska walczy z epidemią koronawirusa

Statystyki dotyczące zakażeń koronawirusem są dziś jeszcze gorsze niż wczoraj, gdy padł dotychczasowy rekord. Ministerstwo Zdrowia informuje o 35 143 nowych przypadkach zakażeń. Zmarły 443 osoby.



Od jutra nowe obostrzenia. Sprawdź, co się zmienia

Od jutra w życie wchodzą nowe, dodatkowe obostrzenia. Będą obowiązywać do 9 kwietnia. Poniżej lista restrykcji:



Wielkopowierzchniowe sklepy meblowe i budowlane powyżej 2 tys. m kwadratowych zostają zamknięte. Hurtownie pozostają otwarte

W sklepach, które pozostają otwarte: 1 osoba na 15 m2 w sklepach do 100 m2; 1 osoba na 20 m2 w sklepach powyżej 100 m2

Salony fryzjerskie i kosmetyczne zamknięte

Żłobki i przedszkola zostają zamknięte - wyjątkiem są dzieci medyków i służb porządkowych

Do 9 kwietnia w kościołach maksymalnie 1 osoba na 20 m kwadratowych przy zachowaniu odległości min. 1,5 metra

Działalność obiektów sportowych ograniczona wyłącznie do sportu zawodowego: zamknięte np. korty tenisowe i ścianki wspinaczkowe

Rekomendacja pracy zdalnej. Dotyczy także całej administracji publicznej