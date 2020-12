​Kancelaria Prezesa Rady Ministrów ogłosiła na Twitterze, że w noc sylwestrową będzie obowiązywał “apel o nieprzemieszczanie się". Wpis jednak szybko zniknął z rządowego profilu.

Mateusz Morawiecki / Radek Pietruszka / PAP

Sytuacja z nocą sylwestrową od kilku tygodni sprawia rządowi pewne problem. Najpierw minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił, że będzie obowiązywał zakaz przemieszczenia się od godz. 19:00 31 grudnia do godz. 6:00 1 stycznia.

Szybko jednak prawnicy wskazali, że aby wprowadzić taki zakaz ustawowo potrzebne by było wdrożenie stanu wyjątkowego. Premier Mateusz Morawiecki powiedział , że nie będzie godziny policyjnej, ale rząd apeluje o to, by bawić się w gronie kameralnym.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów opublikowała w środę wieczorem wpis na Twitterze, w którym ogłosiła, że “obowiązuje apel o nieprzemieszczanie się z 31 grudnia 2020 r. na 1 stycznia 2021 r. w godz. 19:00 - 6:00". Podkreślono, że wyjątkiem są sytuacje służbowe lub dot. zaspokojenia pewnych potrzeb.

Wpis, który pojawił się na profilu KPRM / Zrzut ekranu

Wpis został wyśmiany przez internautów, w tym dziennikarzy i polityków. KPRM wkrótce usunął niefortunnego tłita.

Jak będzie wyglądała noc sylwestrowa w praktyce? Policja może egzekwować obowiązujące zakazy m.in. dotyczące zgromadzeń do 5 osób. Przedstawiciele rządu podkreślają, że przepis o zakazie przemieszczania będzie przez służby egzekwowany, ale o wyniku interwencji będzie decydował policyjny patrol.

W rozporządzeniu czytamy: "od dnia 31 grudnia 2020 r. od godz. 19.00 do dnia 1 stycznia 2021 r. do godz. 6.00 na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczanie się osób przebywających na tym obszarze jest możliwe wyłącznie w celu: 1) wykonywania czynności służbowych lub zawodowych lub wykonywania działalności gospodarczej; 2) zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego".