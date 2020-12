Sylwester już jutro! Wielu z nas z tej okazji już przygotowuje się do kameralnego świętowania 31 grudnia i planuje wizytę w sklepie. Tu warto pamiętać o dwóch kwestiach: ze względu na koronawirusowe restrykcje sklepy działają w zmienionej formie, wiele miejsc będzie również czynnych krócej.

Temat godzin otwarcia warzywniaków, marketów spożywczych, czy sklepów mięsnych w sylwestra rodzi wiele pytań. Czy obowiązują godziny dla seniorów? Do której są otwarte sklepy? - to kwestie, nad którymi zastanawiają się dziś Polacy.



Przygotowując sylwestrowe przyjęcie warto przede wszystkim pamiętać o jednym: czasu na zakupy mamy niewiele. Co prawda, 31 grudnia klienci będą mogli wybrać się do większości sklepów, zmieniają się jednak godziny ich otwarcia. Najpopularniejsze markety będą czynne maksymalnie do godz. 19. Jeszcze krócej za ladą mogą stać pracownicy osiedlowych sklepów. Zwykle na drzwiach miejsc tego typu tuż przed sylwestrem pojawiają się kartki z informacjami o godzinach otwarcia.



Sylwester 2020 - czy będą obowiązywały godziny dla seniorów?

W sylwestra będą obowiązywały także godziny dla seniorów. Rząd 31 grudnia nie zrobi wyjątku, jaki obowiązywał chociażby w wigilię Bożego Narodzenia, kiedy zakupy przez cały dzień mógł robić każdy, bez względu na wiek.

W ostatni dzień 2020 roku jednak od godz. 10 do godz. 12 zakupy w sklepach spożywczych, drogeriach, aptekach, jak również w placówkach pocztowych będą mogły robić wyłącznie osoby po 60. roku życia.



Od tej zasady obowiązuje jeden wyjątek. Pracownik sklepu będzie mógł obsłużyć osobę młodszą w przypadku przypadku zagrożenia jej życia lub zdrowia.



"Wyjątkiem jest sytuacja, gdy wydanie produktu leczniczego, wyrobu medycznego albo środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego następuje w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia" - tak precyzuje tę kwestię rząd na swojej stronie internetowej.



Idziesz do sklepu? O tym koniecznie musisz pamiętać

Jeśli już znajdziemy się w sklepie to musimy pamiętać o obowiązku zakrywania ust i nosa oraz dezynfekować ręce. Od 28 grudnia, czyli dnia kiedy w Polsce wprowadzono kwarantannę narodową, wdrożono także szereg innych obostrzeń, które mają na celu powstrzymanie rozwoju epidemii koronawirusa w Polsce.



Co zmieniło się w funkcjonowaniu sklepów?

Od 28 grudnia ograniczona jest działalność galerii handlowych. Otwarte centrach pozostaną tylko punkty mające "istotne znaczenie dla życia codziennego" czyli np. zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, medyczne, ale także m.in.:



apteki,

punkty apteczne,

sklepy z artykułami spożywczymi,

kosmetycznymi,

artykułami toaletowymi,

środkami czystości,

artykułami remontowo-budowalnymi,

artykułami dla zwierząt,

gazetami lub książkami,

meblami.

Zakazane jest natomiast prowadzenie handlu detalicznego lub działalności usługowej na wyspach handlowych.



W placówkach handlowych, na targu lub poczcie, obowiązuje również limit klientów:

1 os/10 m2 - w sklepach do 100 m2

1 os/15 m2 - w sklepach powyżej 100 m2

Limity dotyczące spotkań

Pamiętajmy, że obecnie w Polsce obowiązują limity zgromadzeń i spotkań. W imprezach organizowanych w domu może uczestniczyć maksymalnie 5 osób. Limit ten dotyczy wyłącznie osób z zewnątrz, spoza grona domowników, które można zaprosić na spotkanie.