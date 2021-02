„W Polsce jest powszechna zgoda na to, że ludzie udają” - noszą maseczki na brodzie lub przyłbice i półprzyłbice, które kompletnie nic nie dają - tak specjalista chorób zakaźnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dr hab. n. med. Ernest Kuchar skomentował nowe zakażenia koronawirusem.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Ministerstwo Zdrowia podało w sobotę, że badania laboratoryjne potwierdziły 8510 nowych zakażeń koronawirusem. Resort poinformował również o śmierci 254 osób.

Specjalista chorób zakaźnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dr hab. n. med. Ernest Kuchar zwrócił uwagę, że "od kilku tygodni obserwujemy rozdźwięk między liczbą zakażeń a liczbą zgonów". Wiedząc, że śmiertelność koronawirusa wynosi 1, a maksymalnie 2 procent łatwo zauważyć, że liczba zakażeń nie zgadza się z liczbą zgonów - powiedział. Liczba zgonów jest zdecydowanie bardziej wiarygodna, bo trudno ją zaniżyć - dodał. Jak wyliczył, jeśli ponad 200 osób zmarło na Covid, liczba zakażeń powinna wynosić ponad 20 tys. "Z tego wynika, że wykrywamy tylko niewielki odsetek zakażeń" - dodał.

Kuchar przyczynę wzrostu zakażeń widzi m.in. w poluzowaniu obostrzeń. Skoro ograniczenia prowadzą do spadku liczby zakażeń, to ich poluzowanie musi prowadzić do wzrostu. Chodzi o to, żeby ten wzrost był w granicach rozsądku, akceptowalny, ale żeby dało się żyć, bo nie da się wprowadzić lockdownu na rok - zauważył.







Zabawa na Krupówkach? "Ryzyko zarażenia na przestrzeni otwartej jest 20 razy mniejsze"

Zwrócił uwagę, że część działań i ograniczeń ma charakter pozorowany. Jeśli ja widzę ludzi, którzy noszą już nie przyłbicę, a półprzyłbicę, to jest to fikcja, nawet przyłbica nie chroni nas przed zakażeniem koronawirusem - tłumaczył.

Z jednej strony robimy ograniczenia, a z drugiej strony akceptujemy ich pozorne przestrzeganie - powiedział. Zwrócił uwagę, że "w niektórych krajach wprowadzono maseczki chirurgiczne z atestem, w innych państwach ludzie muszą nosić dwie maseczki. A w Polsce jest powszechna zgoda na to, że ludzie udają - noszą maseczki na brodzie, albo noszą przyłbice i półprzyłbice, które kompletnie nic nie dają".

Dr Kuchar odniósł się do sytuacji z Zakopanego, gdzie na Krupówkach w miniony weekend turyści tłumnie bawili się na ulicach. Ryzyko zarażenia na przestrzeni otwartej jest 20 razy mniejsze niż w pomieszczeniach zamkniętych - wyjaśnił. Jego zdaniem "prawdopodobnie więcej zakażeń jest w autobusach, supermarketach i centrach handlowych, gdzie ludzie niedokładnie przestrzegają obostrzeń, a gdzie stężenie wirusa jest wielokrotnie większe". Przytoczył badania japońskich naukowców, którzy oszacowali, że do siedmiu na osiem zakażeń dochodzi właśnie w pomieszczeniach zamkniętych.