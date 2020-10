Nową listę powiatów w strefie czerwonej i decyzje ws. ewentualnych nowych koronawirusowych restrykcji ogłosić mają dzisiaj na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski. Ich wystąpienie planowane jest po posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, najwcześniej - jak wynika z naszych ustaleń - około 13:30. Konferencję premiera i ministra zdrowia będziemy transmitować dla Was na żywo w tym artykule!

Konferencja premiera Mateusza Morawieckiego zaplanowana została po posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego / Radek Pietruszka / PAP

Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, po którym rozpocznie się konferencja premiera i ministra zdrowia, zebrał się o 11:30.

Wśród tematów: nowa lista powiatów w strefie czerwonej, ewentualne zamykanie szkół, ograniczenie liczby gości na weselach i skrócenie pracy restauracji, barów czy kawiarni.

"Po zakończeniu obrad i po podjęciu decyzji będzie konferencja, w której weźmie udział premier (Mateusz Morawiecki), zdalnie, wraz z ministrem zdrowia (Adamem Niedzielskim) - i przedstawią dalsze działania w związku z rozwojem pandemii" - zapowiedział wcześniej na antenie TVN24 szef kancelarii szefa rządu Michał Dworczyk.

