Nadmierne zagęszczenie ludzi na plażach i kąpieliskach to główne zagrożenie związane z koronawirusem, jakie należy uwzględnić przed zbliżającym się sezonem letnim - taki wniosek płynie z pisma, które do Głównego Inspektoratu Sanitarnego trafiło z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny. Do dokumentu, zawierającego zalecenia dla samorządów, organizatorów kąpielisk i ich użytkowników, dotarł reporter RMF FM Kuba Kaługa. Pismo stwierdza np., że "optymalnie byłoby, aby na plaży przebywało około 1/3 przeciętnej dziennej liczby odwiedzających z typowego sezonu letniego".

