Znajdujący się w centrum Krakowa Hotel Royal został przekształcony w bazę noclegową dla kadry medycznej Szpitala Uniwersyteckiego, w którym leczeni są pacjenci zakażeni koronawirusem SARS-Cov-2.

Szpital Uniwersytecki w Krakowie / /Łukasz Gągulski / PAP

Jak poinformowała Sonia Michejda z biura komunikacji i PR Polskiego Holdingu Hotelowego, krakowski Hotel Royal stał się kolejnym obiektem należącym do holdingu, który został przekształcony w bazę noclegową dla medyków. Pierwszym był stołeczny Hotel Courtyard by Marriott Warsaw Airport - od poniedziałku przyjmuje on kadrę Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA.

W ramach szeregu inicjatyw związanych z pomocą w walce z epidemią Polski Holding Hotelowy wspiera wysiłki Ministerstwa Zdrowia, wojewody małopolskiego Piotra Ćwika i NFZ-u w stworzeniu kadrze medycznej odpowiednich warunków dla odpoczynku po pracy, aby zminimalizować ryzyko zakażeń dla ich rodzin - powiedziała.

W rozmowie z PAP podkreśliła, że spółka w tej sprawie współpracuje z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim.

Hotel Royal jest do dyspozycji pracowników Szpitala Uniwersyteckiego od wtorku wieczorem. Na ich potrzeby przeznaczony został cały obiekt - w sumie 130 miejsc noclegowych. Są już pierwsi goście, hotel na bieżąco się zapełnia - oceniła Michejda.

Pracownicy szpitala oczywiście nie poniosą żadnych kosztów. Będą też otrzymywać śniadania, a z hotelu będą mogli korzystać tak długo, jak będzie to konieczne. Na ich potrzeby przeznaczony będzie cały ośrodek. Dzięki temu personel szpitala będzie miał zapewnione komfortowe warunki do odpoczynku po ciężkiej i wielogodzinnej pracy - podano w komunikacie.

Polski Holding Hotelowy to spółka ze 100 proc. kapitałem państwowym; zarządza obiektami hotelowymi należącymi do Skarbu Państwa. W jej portfelu znajdują się m.in. trzy hotele zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie lotniska Chopina - Renaissance Warsaw Airport Hotel, Courtyard by Marriott Warsaw Airport i Hampton by Hilton Warsaw Airport.