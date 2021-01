Drugi dzień testowania nauczycieli w Polsce. Prezydent Portugalii ma koronawirusa. Co najmniej 100 tysięcy osób zaszczepionych poza kolejką we Włoszech. Według amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa zakażenie koronawirusem stwierdzono dotychczas u ponad 90,4 mln ludzi na świecie, ponad 1,93 mln zakażonych zmarło. Najważniejsze informacje na temat przebiegu epidemii koronawirusa w Polsce i na świecie znajdziecie w naszym raporcie dnia. Dane w nim są aktualizowane na bieżąco.

(zdjęcie ilustracyjne) / JOE GIDDENS / PAP/EPA

06:22 Sondaż szczepionkowy dla RMF FM

Lekarze i personel medyczny, nauczyciele oraz seniorzy - te grupy najszybciej powinny zostać zaszczepione przeciwko koronawirusowi. To wniosek z sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej".

06:19 Niemcy

W ciągu ubiegłej doby potwierdzono w Niemczech 12 802 zakażenia koronawirusem i 891 zgonów.

Do poniedziałku przed południem zaszczepiono w Niemczech przeciwko Covid-19 co najmniej 613 347 osób. Wskaźnik szczepień wynosi obecnie 7,4 na 1000 mieszkańców.

Obecnie w Niemczech obowiązuje lockdown, czyli zakaz opuszczania domów bez konieczności; otwarte są tylko sklepy z artykułami niezbędnymi do codziennego życia, a także apteki i banki. Zamknięte są szkoły, a niektórzy pracodawcy musieli zawiesić działalność lub zlecić swoim pracownikom pracę w systemie zdalnym. Zamknięte również zostały zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i salony tatuażu.

06:17 USA

376 051 - tyle do poniedziałku wyniósł bilans ofiar śmiertelnych epidemii w USA według Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. W ciągu doby w Stanach Zjednoczonych na Covid-19 zmarły 2043 osoby.

Pod względem liczby ofiar śmiertelnych USA plasują się na pierwszym miejscu wśród wszystkich krajów świata. Stany Zjednoczone przodują także pod względem liczby wykrytych przypadków SARS-CoV-2 z ich liczbą przekraczającą 22,6 mln.

Stany Zjednoczone zaszczepiły do tej pory najwięcej osób ze wszystkich krajów Zachodu - do wtorku to blisko 9 milionów, czyli mniej więcej 2,72 procent populacji. Władze planują zaszczepić do końca kwietnia 100 milionów Amerykanów.

06:10 Goryle z koronawirusem

Osiem goryli w Safari Park w pobliżu San Diego w Kalifornii miało pozytywny test na obecność koronawirusa. Są to pierwsze przypadki tej choroby wśród goryli przebywających w niewoli oraz pierwszy znany przypadek przeniesienia SARS-CoV-2 na małpy człekokształtne.

05:56 Polska

Wtorek jest drugim dniem testowania nauczycieli klas I-III szkół podstawowych, nauczycieli szkół specjalnych i pracowników obsługi administracyjnej szkół na obecność SARS-CoV-2. Badania są dobrowolne i bezpłatne. Potrwają do 15 stycznia.

05:47 Portugalia

Prezydent Portugalii Marcelo Rebelo de Sousa jest zainfekowany koronawirusem. Przechodzi chorobę bezobjawowo.

Portugalia jest na początku stycznia jednym z najbardziej dotkniętych epidemią koronawirusa państw Europy w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców. W poniedziałek zanotowano tam rekordową liczbę zgonów - 122, a także ponad 5 tys. zakażeń.

05:28 Włochy

Do tej pory we Włoszech zaszczepiono przeciw Covid-19, według oficjalnych danych, ponad 654 tysiące osób. Co najmniej 100 tysięcy osób zaszczepiło się poza kolejką - podaje dziennik "La Repubblica". Wyjaśnia, że są wśród nich krewni pracowników służby zdrowia, adwokat, księża, lokalni politycy.

Na swoją kolej czekają cierpliwie 79-letni prezydent kraju Sergio Mattarella i 84-letni papież Franciszek.