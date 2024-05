Dziennikarze zapytali Marcina Kierwińskiego o jego wystąpienie. Był straszny pogłos z głośnika, który był niedaleko. Bardzo słabo słyszałem. Nie wiem, czy to była też kwestia jakiegoś sprzęgnięcia mikrofonów. Nie ma to nic wspólnego ze stanem zdrowia - odpowiedział minister.

Jeśli ktoś chce to wykorzystywać do swojej brudnej polityki, to sam sobie wystawia świadectwo - zaznaczył szef MSWiA. Jak stwierdził, "te insynuacje są naprawdę niegodne".

Kierwiński poddał się badaniu alkomatem

O ocenę stanu zdrowia Kierwińskiego oraz, czy nie miał on np. objawów udaru, został też zapytany przez dziennikarkę szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego i lekarz Jacek Siewiera. "To niestosowne pytanie" - odparł.

Sam Kierwiński, pytany, czy zamierza prewencyjnie wykonać badania pod kątem np. stanu przedudarowego, zaprzeczył. "Wszystko jest w najlepszym porządku" - stwierdził.

Wreszcie minister postanowił rozwiać wątpliwości dotyczące jego stanu trzeźwości. "Zanim wydacie wyrok posłuchajcie moich wypowiedzi, których udzieliłem mediom po wystąpieniu. Mało tego natychmiast udałem się na komendę Policji, gdzie zbadano mnie alkomatem. Wynik = 0,0" - napisał Kierwiński na platformie X, dołączając zdjęcie wydruku z badania.