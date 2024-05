Dramatyczne sceny rozegrały się w piątek na trasie do Morskiego Oka. Dotkliwie ucierpiał tam koń zaprzęgnięty do bryczki przewożącej tą drogą turystów. Filmik z tym bulwersującym zdarzeniem otrzymaliśmy na maila od naszego słuchacza.

Koń upadł na drodze do Morskiego Oka / Gorąca Linia RMF FM

Na filmiku przesłanym na Gorącą Linię RMF FM widać, jak koń zaprzęgnięty do bryczki leży na drodze do Morskiego Oka. Wokół miejsca zdarzenia widać także przyglądających się turystów.

Woźnica próbuje postawić konia na nogi i wykonuje przy nim gwałtowne ruchy. Kiedy nie przynoszą one skutku, zwierzę otrzymuje w końcu od woźnicy potężny cios w chrapy. Koń po tym uderzeniu natychmiast się podnosi, ale widać po nim, że jest bardzo osłabiony.

Koń upadł na trasie do Morskiego Oka Gorąca Linia RMF FM

Nie wiadomo, co stało się później, ponieważ nagranie, które otrzymaliśmy kończy się zaraz po tym, jak zwierzę stanęło na nogach.

Tę bulwersującą sytuację bada Fundacja Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt Viva! Również ona zamieściła film z tym, co stało się na trasie do Morskiego Oka. Jej przedstawiciele apelują do turystów, świadków tego wypadku o pilny kontakt.

To nie pierwszy raz, kiedy dochodzi do takich dramatycznych scen z udziałem koni przewożących turystów trasą do Morskiego Oka.