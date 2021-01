Europejska Agencja Leków dostała wniosek o warunkowe dopuszczenie do użytku szczepionki przeciw Covid-19 AstraZeneca i Uniwersytetu Oksfordzkiego. Swoją opinię ogłosi 29 stycznia, ale decyzja o zakupie szczepionki należy do Komisji Europejskiej. Do Polski trafić ma w ramach unijnych zakupów 16 milionów dawek preparatu Oxford/AstraZeneca.

