Polski resort zdrowia poinformował o kolejnych 2236 przypadkach Covid-19 w kraju, zmarło aż 58 osób. Bilans epidemii w naszym kraju to ponad 104 tysiące zakażeń SARS-CoV-2 i 2 717 ofiar śmiertelnych. Wprowadzamy politykę zero tolerancji dla osób nieprzestrzegających zasad bezpieczeństwa - ogłosiło dziś Ministerstwo Zdrowia. Najważniejsze informacje związane z pandemią koronawirusa w Polsce i na świecie zbieramy dla Was w naszym aktualizowanym na bieżąco raporcie dnia!

16:55 SZPITAL W OSTRÓDZIE

W każdym województwie będzie szpital III poziomu, tylko dla chorych na Covid-19 - zapowiedział dzisiaj minister zdrowia. Jak dowiedział się reporter RMF FM Piotr Bułakowski, w woj. warmińsko-mazurskim będzie to szpital w Ostródzie.

Wcześniej ta placówka była szpitalem jednoimiennym. Teraz też leczone będą tam tylko osoby zakażone koronawirusem. Dzięki przekształceniu szpital będzie mógł przyjąć nawet 170 pacjentów. Teraz w placówce jest blisko 60 osób z koronawirusem. Biorąc pod uwagę, że obecnie wolne tzw. covidowe łóżka w warmińsko-mazurskich szpitalach można policzyć na palcach jednej ręki, te dodatkowe 100 miejsc pomoże odciążyć inne placówki. Pacjenci z Ostródy, u których nie zdiagnozowano Covidu, będą przeniesieni do szpitali w najbliższej okolicy.

16:32 WHO: ZMĘCZENIE PANDEMIĄ W EUROPIE

Na skutek utrzymującej się od wielu miesięcy pandemii Covid-19 w Europie narasta zmęczenie i apatia - ostrzega ekspert Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dr Hans Henri Kluger. Ma jednak nadzieję, że Europejczycy będą w stanie na nowo podjąć walkę z rozwijającą się pandemią.



W ostatnich dwóch tygodniach dziennie koronawirusem SARS-CoV-2 zaraża się średnio ponad 266 tys. ludzi na świecie, a ponad 3,8 tys. umiera.



W niektórych regionach naszego kontynentu "pandemiczne zmęczenie" dotknęło nawet 60 proc. populacji - informuje BBC News. Wiele osób traci motywację do przestrzegania zaleceń sanitarnych chroniących przed zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2. Narasta też ogólne zmęczenie i apatia.



Dyrektor WHO na region europejski dr Hans Henri Kluger twierdzi, że "pandemiczne zmęczenie" jest typowe na tym etapie rozwoju sytuacji kryzysowej.

16:29 HISZPANIA

Do wtorkowego popołudnia izolację społeczną ogłosiło 36 hiszpańskich miast. Najwięcej z nich znajduje się w środkowej części kraju.



We wtorek rano surowe restrykcje sanitarne weszły w życie w Palencii, Leon oraz San Andres del Rabanedo, miastach północnej Hiszpanii, gdzie od połowy września notowany jest systematyczny wzrost przypadków zakażenia SARS-CoV-2.



Podobnie jak w pozostałych 33 miastach, wyjście z domu musi tam być uzasadnione np. koniecznością udania się do pracy, szkoły, placówki służby zdrowia lub na zakupy.

16:24 PŁOCK

W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym (WSzZ) w Płocku większość przygotowanych łóżek dla pacjentów z Covid-19 i podejrzeniem zakażenia jest zajęta. Nie pracuje tam nadal oddział internistyczny. Pojedyncze oddziały zamknięto w trzech sąsiednich szpitalach, w tym w Kruku i w Sierpcu.



Sytuacja jest bardzo poważna - powiedziała PAP zastępca dyrektora płockiego WSzZ ds. pielęgniarstwa Jolanta Górecka. Podała, że na 84 łóżka, które wcześniej, decyzją wojewody mazowieckiego, przygotowano tam dla pacjentów z podejrzeniem lub z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 66 jest zajętych.



16:21 SZPITAL W NOWYM SĄCZU

Z powodu koronawirusa pacjenta i rodzica oraz zakażenia czterech osób z personelu szpital im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu (Małopolskie) zamknął Oddział Chirurgiczny dla Dzieci. Rzeczniczka szpitala powiedziała PAP, że w regionie jest problem z miejscami dla zakażonych.



Oddział chirurgii dziecięcej jest dezynfekowany, nie ma w nim pacjentów ani pracowników. Jak długo będzie zamknięty, zależy od wyników testów u innych pracowników z personelu. Dzieci wymagające pilnej pomocy chirurga trafiają na SOR, który następnie wzywa chirurga pełniącego telefoniczny dyżur. Na oddziale chirurgii dziecięcej pracuje 11 pielęgniarek i trzech lekarzy.



Połowicznie pracuje Oddział Internistyczno-Kardiologiczny. Wcześniej wstrzymał on przyjęcia z powodu dodatnich wyników testu u kilkunastu pracowników i kilkunastu pacjentów. Teraz na części oddziału są jeszcze pacjenci z Covid-19, druga część oddziału jest odizolowana od pierwszej i pracuje normalnie.



We wtorek w nowosądeckim szpitalu było łącznie 33 pacjentów z Covid-19. Dla zakażonych przeznaczony jest oddział zakaźny z 20 miejscami (wszystkie są zajęte) oraz oddział covidowy psychiatryczny, gdzie przebywa jeden pacjent. Pacjenci z Covid-19 są też na SOR-ze - tu w wydzielonym pomieszczeniu czekają na wynik, a potem na miejsce w szpitalu.



16:18 PLACÓWKI OŚWIATOWE

W trybie mieszanym pracuje 401 placówek oświatowych, a w trybie zdalnym - 86 - podało MEN. W porównaniu do danych z poniedziałku nastąpił nieznaczny spadek liczby placówek, w których za zgodą sanepidu zmieniono tryb nauczania.

Dane zebrane od kuratorów oświaty na podstawie informacji od dyrektorów są z wtorku z godziny 14.00. Zgodnie z nimi, w trybie stacjonarnym pracuje 47 997 przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych, czyli 99 proc. wszystkich.

W trybie mieszanym, czyli z nauką prowadzoną częściowo w szkole i częściowo w domu, funkcjonuje 401 placówek, czyli 0,82 proc. wszystkich.

W trybie wyłącznie zdalnym pracuje 86 placówek, czyli 0,18 proc. wszystkich.

Najwięcej - jak dotąd - placówek funkcjonujących w innym trybie niż stacjonarny było w piątek. System mieszany obowiązywał wtedy w 458 placówkach oświatowych, a zdalny w 116. Od poniedziałku liczba placówek, w których za zgodą sanepidu zmieniono tryb nauczania, spada. W poniedziałek było to odpowiednio 418 i 94.

15:57 KOLEJNY PRZYPADEK KORONAWIRUSA NA ZGRUPOWANIU PIŁKARSKIEJ REPREZENTACJI POLSKI

Testy przeprowadzone we wtorek na zgrupowaniu piłkarskiej reprezentacji Polski potwierdziły zakażenie u jednego z zawodników.



Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM Wojciech Marczyk, zakażony jest obrońca Maciej Rybus. Jerzy Brzęczek, selekcjoner polskiej reprezentacji nie wyklucza uzupełnienia składu.





15:46 KORONAWIRUS W NARODOWYM INSTYTUCIE ONKOLOGII W WARSZAWIE

Dodatnie wyniki testów ma dwóch pracowników Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej. Jak ustalił nasz reporter Michał Dobrołowicz - te osoby nie miały bezpośredniego kontaktu z pacjentami.



Na kwarantannę skierowani zostali pozostali pracownicy oddziału. Klinika przyjmuje teraz tylko osoby, które wymagają pilnego leczenia.



Pozostałe oddziały Narodowego Instytutu Onkologii pracują bez zmian.

15:41 KORONAWIRUS W SZPITALU W PŁOCKU

Wstrzymanie przyjęć na oddział wewnętrzny w Szpitalu św. Trójcy w Płocku. Powód to dodatni wynik testu na koronawirusa u jednego z pracowników medycznych.

Przez to obecnie w Płocku nie funcjonuje ani jeden oddział internistyczny. W szpitalu wojewódzkim oddział chorób wewnętrznych zawiesił dzialanie w ubiegłym tygodniu. Tam koronawirusa stwierdzono u sześciu osób z personelu medycznego.

15:20 MINISTERSTWO ZDROWIA: ZERO TOLERANCJI DLA NIEPRZESTRZEGANIA OBOSTRZEŃ

Przestrzeganie obostrzeń to nie tylko nasz obowiązek względem siebie, ale również nasza odpowiedzialność za inne osoby - podkreślił we wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski.



Ogłosił tym samym "politykę zero tolerancji" dla nieprzestrzegania obostrzeń.





14:53 TOM CRUISE W KOLEJCE DO RZYMSKIEGO SZPITALA. WYKONAŁ TEST NA COVID-19

Tom Cruise stanął we wtorek w długiej kolejce do szpitala w Rzymie, by zrobić test na obecność koronawirusa. Aktor, na widok którego inne osoby w kolejce przecierały oczy ze zdumienia, przyjechał do Wiecznego Miasta na zdjęcia do filmu "Mission Impossible 7".



Gwiazdor Hollywood mimo maseczki został rozpoznany wśród oczekujących przed publicznym rzymskim szpitalem Umberto 1. Towarzyszyli mu członkowie ekipy filmowej. Według stołecznej prasy to właśnie na terenie tego wielkiego szpitala mają zostać nakręcone niektóre sceny. Aby tam wejść, aktor i cała ekipa filmowa musieli poddać się testowi.



14:46 KORONAWIRUS W DPS "DOM KOMBATANTA" W ZIELONEJ GÓRZE: ZMARŁA JEDNA OSOBA

Na oddziale zakaźnym szpitala w Gorzowie Wielkopolskim zmarła jedna z zakażonych koronawirusem pensjonariuszek Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Zielonej Górze.



Kobietę przewieziono do Gorzowa wraz z innymi seniorami z tego DPS-u po tym, gdy infekcję potwierdzono tam u ponad 70 pensjonariuszy i 35 pracowników.

14:26 ZAKRYWANIE UST I NOSA W OBU STREFACH OD 10 PAŹDZIERNIKA

Resort zdrowia poinformował, że od soboty (10 października) konieczne będzie zakrywanie ust i nosa zarówno w czerwonej, jak i żółtej strefie.





Z tego obowiązku zwolnione są osoby posiadające stosowne zaświadczenie.





14:18 LICZBA LABORATORIÓW WYKONUJĄCYCH TESTY NA COVID-19

Ministerstwo Zdrowia zaktualizowało wykaz laboratoriów diagnostycznych wykonujących badania wykrywające zakażenie SARS-CoV-2. Obecnie na liście jest 201 laboratoriów.



Resort podał we wtorek, że badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 2236 osób, a z powodu COVID-19 zmarło 58 chorych, najwięcej od początku epidemii.

Łącznie chorobę wykryto dotąd u 104 tys. 316 osób, zmarło 2717 z nich.

14:02 "LEKU REMDESIVIR BĘDZIE WIĘCEJ"

Mamy zobowiązania ze strony firmy dostarczającej lek remdesivir, że jego ilość w ciągu kolejnych miesięcy będzie systematyczna zwiększana - powiedział we wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski. Obecnie staramy się przesuwać lek do szpitali, gdzie są braki - dodał.



Niedzielski przypomniał, że lek ten jest objęty specjalnym rygorem dystrybucyjnym przez Stany Zjednoczone. To oznacza, że jest przesyłana pewna partia na Europę, w której my mamy swój udział proporcjonalny do liczby ludności w Unii Europejskiej - wyjaśnił.

13:58 NIEDZIELSKI: MNIEJ PILNE ZABIEGI MOGĄ BYĆ ODRACZANE

Minister zapytany o doniesienia dotyczące "drastycznego spadku" wykonywanych zabiegów medycznych powiedział, że "nie ma takich informacji". Przyznał jednak, że rzeczywiście w kwietniu, maju ograniczono wykonywanie zabiegów, nie tylko tych planowych.



Możemy mieć do czynienia z odraczaniem mniej pilnych zabiegów medycznych, bo liczba pacjentów z COVID-19, wymagająca pobytu w szpitalu i intensywnej terapii, będzie się zwiększać - uważa minister zdrowia Adam Niedzielski.



13:55 MZ: BĘDZIE 16 SZPITALI III POZIOMU

Dla pacjentów z koronawirusem, którzy wymagają wysokospecjalistycznego leczenia będzie 16 szpitali na tzw. trzecim, najwyższym poziomie zabezpieczenia. Po jednym szpitalu w każdym województwie - poinformował we wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski.



Minister pytany, od kiedy tak będzie, powiedział, że w tej chwili trwają konsultacje. Ale to jest kwestia dni, najpóźniej przyszłego tygodnia - dodał.





13:52 KOMENDA GŁÓWNA POLICJI PO SPOTKANIU Z MINISTREM ZDROWIA

Chcielibyśmy wprowadzić mechanizm, by każdorazowo w przypadku odmowy przyjęcia mandatu był kierowany wniosek o ukaranie do sądu i dodatkowo wniosek o wdrożenie postępowania administracyjnego do inspekcji sanitarnej - podał we wtorek komendant główny policji Jarosław Szymczyk.



Nadal pozostaje dla funkcjonariuszy policji ta możliwość ukarania mandatem karnym w kwocie do 500 zł - dodał.



13:23 MAŁOPOLSKA: REKORDOWA LICZBA ZGONÓW W CIĄGU DOBY

10 osób zmarło z powodu COVID-19 minionej doby w Małopolsce - wynika z danych przesłanych we wtorek przez biuro prasowe wojewody. To rekordowa dobowa liczba zgonów w regionie.



Zmarli to: 88-letnia kobieta i 73-, 88- i 85-letni mężczyźni z powiatu nowosądeckiego, którzy przebywali w szpitalu w Nowym Sączu, a także 46-latek z Nowego Sącza, który przebywał w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie.



W Małopolsce liczba zgonów spowodowanych COVID-19 od początku pandemii wynosi 214.

13:20 KORONAWIRUS W OPACTWIE CYSTERSÓW W MOGILE

W związku z wykryciem wirusa SARS-CoV-2 u jednego z członków wspólnoty mnisi z opactwa w Mogile pozostają na kwarantannie - poinformowali na stronie internetowej cystersi.

Zamknięta jest bazylika Krzyża Świętego, a msze św. będą odprawiane według zamówionych intencji bez udziału wiernych w kaplicy za klauzurą klasztorną.



Jak poinformowali cystersi, zarażony współbrat przebywa w miejscu izolacji poza klasztorem.

13:18 ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY ZGROMADZENIAMI - CO NAJMNIEJ 100 METRÓW

Wprowadzamy wymóg odległość co najmniej 100 metrów między zgromadzeniami - poinformował we wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski, na konferencji prasowej z Komendantem Głównym Policji Jarosławem Szymczykiem.

13:13 RZECZNIK RZĄDU: NIE MA INFORMACJI, ABY KTOŚ JESZCZE W RZĄDZIE BYŁ ZAKAŻONY

Na ten moment nie ma żadnych dodatkowych informacji, aby w rządzie były kolejne osoby zakażone koronawirusem, lub, by ktokolwiek miał objawy choroby - oświadczył w rozmowie z PAP rzecznik rządu Piotr Müller.



W poniedziałek rano Przemysław Czarnek, który ma zostać nowym ministrem edukacji i nauki poinformował, że wykryto u niego koronawirusa. Po tej informacji inspektor sanitarny przeprowadził postępowanie epidemiologiczne, które miało na celu wskazanie osób narażonych na zakażenie i wyznaczył osoby do ewentualnej kwarantanny i badań.

13:08 NIEDZIELSKI: ZAKAZ UDOSTĘPNIANIA LOKALI DO IMPREZ

Część lokali, które nie mają w swojej działalności gospodarczej robienia imprez, udostępniało swoją przestrzeń w tym celu. Wprowadzamy jednoznaczne przepisy, które tego zakażą - poinformował we wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski.



13:05 MZ: BEZ MASECZKI, TAM GDZIE JEST KONIECZNA, TYLKO Z ZAŚWIADCZENIEM

Bez maseczki, tam gdzie jej posiadanie jest konieczne, będzie mogła przebywać tylko osoba posiadająca zaświadczenie lekarskie lub odpowiedni dokument - poinformował we wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski, na konferencji z komendantem głównym policji Jarosławem Szymczykiem.



W dobie eskalacji pandemii nie ma miejsca na egoizm. (...) Przestrzeganie obostrzeń to nie tylko nasz obowiązek względem siebie, ale również nasza odpowiedzialność za inne osoby - powiedział minister.



Każda osoba bez maseczki, która nie będzie posiadała dokumentu będzie z całą surowością karana - podkreślił.

12:25 KORONAWIRUS W STALI MIELEC

Kilka osób w Stali Mielec ma pozytywny wynik testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 p - poinformował we wtorek klub. Mieleccy piłkarze są beniaminkiem ekstraklasy.



Rzeczniczka prasowa klubu Ola Sępek powiedziała PAP, że nie może podać o kogo chodzi.



11:54 EKSTRAKLASA SIATKAREK: KOLEJNE MECZE ODWOŁANE

W drugiej serii ekstraklasy koszykarek odbędą się w środę tylko dwa mecze.



Z powodu potwierdzonych przypadków koronawirusa ponownie przełożone zostały spotkania z udziałem CTL Zagłębia Sosnowiec, Pszczółki Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin i DGT AZS Politechniki Gdańskiej.





11:42 SRI LANKA: OGNISKO KORONAWIRUSA W ZAKŁADACH ODZIEŻOWYCH

Władze Sri Lanki poinformowały we wtorek, że 321 pracowników zakładów odzieżowych pod Kolombo jest zakażonych koronawirusem. W dwóch miejscowościach, gdzie mieszka większość pracowników fabryki, wprowadzono godzinę policyjną i zamknięto szkoły.



Wprowadzono też ograniczenia w transporcie publicznym.



Przez ponad dwa miesiące resort zdrowia Sri Lanki twierdził, że udało mu się zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa w kraju, a pacjenci zakazili się Covid-19 w jednym z dwóch znanych władzom ognisk.



Na Sri Lance odnotowano 3471 pacjentów zakażonych koronawirusem, zmarło 13 osób.

11:39 ZAWODNIK CRACOVII Z KORONAWIRUSEM

Jeden z piłkarzy Cracovii miał pozytywny wynik testu na obecność wirusa SARS-CoV-2. To efekt badań, jakie przeprowadzono w krakowskim klubie w ubiegły piątek.



Jak zapewniły władze Cracovii zakażony zawodnik został odizolowany, a klub wdrożył zalecenia sanepidu oraz Zespołu Medycznego PZPN. Jednocześnie poinformowano, że we wtorek zostaną przeprowadzone kolejne testy.



Cracovia w piątek o godz. 20.15 ma rozegrać w Warszawie mecz o Superpuchar z mistrzem Polski - Legią. Spotkanie to, na chwilę obecną, nie jest zagrożone.

11:34 WŁOCHY: MASECZKI OBOWIĄZKOWE NA OTWARTEJ PRZESTRZENI

Rząd Włoch wprowadzi obowiązek noszenia maseczek na otwartej przestrzeni i w kontaktach między osobami, które ze sobą nie mieszkają - ogłosił minister zdrowia Roberto Speranza we wtorek. Zapewnił, że kraj lepiej niż inne radzi sobie w drugiej fazie pandemii.





11:16 MZ: PONAD 24 TYS. TESTÓW MINIONEJ DOBY

Resort zdrowia poinformował we wtorek, że minionej doby wykonano ponad 24 tys. testów w kierunku Covid-19.





Najnowsze dane mówią o 2236 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce. Zmarło też 58 osób. To rekordowa liczba ofiar od początku pandemii w kraju.









11:11 PREZYDENT ZIELONEJ GÓRY Z KORONAWIRUSEM

Prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki jest zakażony koronawirusem. Poinformował o tym we wtorek na swoim profilu faceobookowym.



Miałem zrobiony wymaz, mam wynik dodatni. Tak, mam koronawirusa, zaraziłem się - napisał.





11:06 WARMIŃSKO-MAZURSKIE: ZAKAŻONY RZECZNIK PRASOWY WOJEWODY

Wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki przebywa na kwarantannie - poinformował PAP we wtorek jego rzecznik Krzysztof Guzek, który sam jest zakażony koronawirusem i przebywa w izolacji domowej.



Na kwarantannie znajduje się także szef warmińsko-mazurskiego sanepidu.





10:57 ROSJA: NOWE DANE DOT. KORONAWIRUSA

Dobowy przyrost zakażeń koronawirusem w Rosji zbliżył się do maksymalnego wskaźnika z 11 maja: od poniedziałku wykryto 11 615 zachorowań - podał we wtorek sztab ds. walki z pandemią. Dzień wcześniej wskaźnik ten wynosił 10 888. Zmarło od poniedziałku 188 osób.



Ogólna liczba zakażeń sięgnęła 1 237 504, liczba zgonów - 21 663. Wyzdrowiało od początku pandemii 988 576 osób, w tym 6252 w ciągu minionej doby.



11 maja br. odnotowano najwyższy dobowy przyrost zakażeń - 11 656, a więc wtorkowe dane są niższe tylko o 41 przypadków.





10:55 CZECHY: DUŻY WZROST ZACHOROWAŃ PO WEEKENDZIE

W poniedziałek przybyło w Czechach 3119 potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2 (...) to czwarty najwyższy wzrost od początku epidemii w kraju - wynika z danych ministerstwa zdrowia opublikowanych we wtorek. Łącznie zakaziło się 85 566 osób.



Aktywnych przypadków jest ponad 38 tys. Liczba zgonów wzrosła w poniedziałek o 11 do 758.



W szpitalach jest 1242 pacjentów, z których 265 jest w ciężkim stanie. Największy wzrost zakażeń notowany jest rejonie miasta Uherske Hradisztie na Morawach, gdzie przez ostatnie 7 dni odnotowano ponad 380 nowych zakażonych na 100 000 mieszkańców.

10:31 PONAD 2200 ZACHOROWAŃ W POLSCE, ZMARŁO 58 OSÓB - NOWE DANE

Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek o kolejnych 2236 przypadkach koronawirusa w kraju. Zmarło 58 osób, z czego 56 z powodu chorób współistniejących z Covid-19.



Liczba zakażonych koronawirusem od początku pandemii w Polsce przekroczyła 104 tysiące.

Resort zdrowia zaprezentował też dzienny raport o koronawirusie. W szpitalach przebywa 3719 chorych na Covid-19, a 263 korzysta z respiratorów. Kwarantanną objętych jest prawie 160 tysięcy osób. Mamy łącznie już ponad 74 tys. ozdrowieńców.





09:58 Kraska: Coraz więcej osób w szpitalach z powodu Covid-19

Coraz więcej osób jest hospitalizowanych z powodu COVID-19, coraz więcej chorych wymaga wsparcie respiratorowego (...) konieczne są zmiany w opiece szpitalnej, zostaną przedstawione w tym tygodniu - powiedział we wtorek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.



Martwi, że koronawirus sprawia, iż wiele osób trafia niestety do szpitali (...) to jest zdecydowanie inny przebieg (choroby) niż na wiosnę. Kolejne osoby trafiają do leczenia szpitalnego, ale też coraz więcej osób trafia na oddziały intensywnej terapii, bo wymaga leczenia respiratorem. To bardzo niepokojące - powiedział w Polsat News wiceminister Kraska.





09:55 Odwołany mecz ekstraklasy siatkarek

Polska Liga Siatkówki odwołała zaplanowany na 12 października mecz ekstraklasy kobiet #VolleyWrocław - ENEA PTPS Piła. W drużynie z Wielkopolski stwierdzono kilka przypadków zarażenia koronawirusem i cały zespół przebywa obecnie na kwarantannie.



W niedzielę pilski klub poinformował o stwierdzeniu w drużynie kilku przypadków zarażenia koronawirusem. W związku z tym odwołano także spotkanie trzeciej kolejki ekstraklasy PTPS z Grupą Azoty Chemik Police zaplanowane na poniedziałek.



PLS wkrótce ma ogłosić nowe terminy przełożonych meczów.

09:50 WARSZAWA: KORONAWIRUS W KOŚCIELE I KLASZTORZE

Kościół Ducha Świętego i klasztor paulinów w Warszawie z powodu Covid-19 zostały zamknięty do odwołania. U przeora o. Krzysztofa Wendlika zdiagnozowano obecność wirusa SARS COVID 19 - poinformowało PAP biuro prasowe archidiecezji warszawskiej.



Osoby, które w ostatnim czasie miały z nim bezpośredni kontakt proszone są o podjęcie właściwych procedur sanitarnych - zaapelowali w poniedziałek wieczorem zakonnicy.

09:45 KORONAWIRUS NA WĘGRZECH

W ciągu ostatniej doby zmarło na Węgrzech najwięcej chorych na Covid-19 od początku pandemii - aż 20. Wykryto też 818 nowych zakażeń koronawirusem - poinformowano we wtorek na rządowej stronie poświęconej pandemii koronawirusa.



Dotąd stwierdzono na Węgrzech prawie 33 tys. zakażeń koronawirusem, a 853 chorych na Covid-19 zmarło. Wyzdrowiało ponad 8700 osób.



Rośnie liczba aktywnych infekcji - jest ich obecnie 22 722. W szpitalach leczonych jest 627 chorych na Covid-19, przy czym 37 oddycha za pomocą respiratora.

09:31 JERZY BRZĘCZEK Z UJEMNYM TESTEM NA COVID-19

Jerzy Brzęczek w poniedziałek wieczorem uzyskał negatywny wynik testu na obecności wirusa SARS-CoV-2 - informuje rzecznik PZPN Jakub Kwiatkowski.



We wtorek rano badanie zostało powtórzone. Jeśli selekcjoner uzyska kolejny negatywny wynik - dołączy do reprezentacji, której zgrupowanie trwa w Sopocie.



W środę biało-czerwoni zagrają w Gdańsku z Finlandią.

09:11 KORONAWIRUS W INDIACH

W ciągu ostatniej doby w Indiach odnotowano 61 267 przypadków zakażenia koronawirusem, 884 osoby zmarły - podał we wtorek resort zdrowia tego kraju. Tym samym ogółem od początku pandemii wykryto prawie 6,7 mln zakażeń SARS-CoV-2 i 103 569 zgonów w związku z Covid-19.



Indie, drugi po USA najbardziej dotknięty pandemią koronawirusa kraj na świecie, od prawie 45 dni odnotowują największy dobowy przyrost przypadków wśród wszystkich państw.

W ciągu ostatnich trzech tygodni zaobserwowano jednak stopniowy spadek liczby zgłaszanych codziennie infekcji.

08:35 SZCZEPIONKA NA COVID-19 REGLAMENTOWANA?

Szczepionka na Covid-19 trafi do kilku milionów Polaków, na pewno otrzymają ją seniorzy oraz pracownicy medyczni; szczepienia nie będą obowiązkowe - informuje we wtorek "Dziennik Gazeta Prawna".



Będą one (szczepienia - red.) rekomendowane oraz finansowane ze środków publicznych - podaje resort zdrowia. Oznacza to, że na razie nie będzie możliwości kupienia szczepionki na wolnym rynku.





08:13 KORONAWIRUS W BRAZYLII

W ciągu ostatniej doby w Brazylii zarejestrowano 11 946 nowych przypadków zakażenia koronawirusem i 323 kolejne zgony - poinformowało w poniedziałek wieczorem czasu lokalnego brazylijskie ministerstwo zdrowia.



Według oficjalnych danych od początku pandemii w Brazylii potwierdzono 4 927 235 przypadków zakażenia koronawirusem. Z powodu Covid-19 zmarło w tym kraju już 146 675 osób.



Szczególnie dramatyczna sytuacja panuje w trudno dostępnych rejonach rozległego kraju, takich jak Amazonia, w których pomoc medyczna jest często niedostępna.

07:31 MINISTER ZDROWIA i SZEF POLICJI PRZEDSTAWIĄ NOWE PRZEPISY

Jak skutecznie karać osoby bez maseczki w sklepie? Jak nie wdawać się w liczenie klientów w restauracji? Jak szybko ocenić, czy w komunikacji miejskiej łamane są przepisy antycovidowe?

Już dzisiaj minister zdrowia Adam Niedzielski i komendant główny policji gen. Jarosław Szymczyk mają przedstawić zmienione rozporządzenie o zakazach i nakazach w czasach pandemii.

Cytat Chcemy tak doprecyzować przepisy prawa, żeby policjanci nie mieli problemu z ich egzekucją. Te przepisy muszą być jasne i precyzyjne. Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz

Zmiany mają wejść w życie do 15 października - razem z nowymi obostrzeniami dla żółtych i czerwonych stref.

07:25 MEKSYK: REKORDOWE PONAD 28 TYSIĘCY NOWYCH ZAKAŻEŃ

Meksyk odnotował w ciągu ostatniej doby rekordową liczbę 28 115 nowych zakażeń koronawirusem, zmarło w tym czasie 2 789 chorych na Covid-19.

Tym samym do 789 780 wzrosła liczba zakażonych od początku pandemii, a do 81 877 - liczba ofiar śmiertelnych.

07:18 NIEMCY: PONAD 2 600 NOWYCH ZAKAŻEŃ

W ciągu ostatniej doby zarejestrowano w Niemczech 2 639 nowych zakażeń koronawirusem, a 12 chorych na Covid-19 zmarło - poinformował berliński Instytut im. Roberta Kocha.

Tym samym całkowita liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa wzrosła w Niemczech do 303 258, a liczba ofiar śmiertelnych do 9 546.

07:13 TRUMP do AMERYKANÓW: NIE BÓJCIE SIĘ KORONAWIRUSA

"Nie pozwólcie koronawirusowi się zdominować. Nie bójcie się go" - zaapelował do Amerykanów Donald Trump w nagraniu wideo opublikowanym wkrótce po tym, jak opuścił wojskowy szpital, w którym przebywał z powodu zakażenia SARS-CoV-2.

Prezydent Stanów Zjednoczonych - kraju, w którym koronawirus zabił już ponad 200 tysięcy ludzi - podkreślił, że czuje się "lepiej niż 20 lat temu", a USA mają "najlepsze lekarstwa na świecie" i "lada moment pojawią się szczepionki".

07:08 ALARMUJĄCE DONIESIENIA POLSKICH SPECJALISTÓW

W efekcie pandemii koronawirusa drastycznie spadła liczba wykonywanych w polskich szpitalach zabiegów - alarmują przedstawiciele największych medycznych towarzystw naukowych w Polsce. W związku z pandemią zdecydowanie mniej pacjentów zgłasza się do lecznic osobiście po pomoc.

W RMF FM sprawdzamy, na których szpitalnych oddziałach ten spadek liczby zabiegów jest najbardziej widoczny i co powinno się wydarzyć, by sytuacja się poprawiła.

06:47 DONIESIENIA SZWEDZKICH NAUKOWCÓW

Naukowcy z uniwersytetu w Uppsali donoszą na łamach pisma "Redox Biology", że zakażenie SARS-CoV-2 można prawdopodobnie leczyć łatwo dostępnym, prostym związkiem: tlenkiem azotu. Substancja, która naturalnie powstaje w organizmie, działa przeciwwirusowo i w przypadku Covid-19 osłabia groźne stany zapalne w płucach.

05:49 USA: OKOŁO 35 TYSIĘCY NOWYCH ZAKAŻEŃ

304 chorych na Covid-19 zmarło w poniedziałek w Stanach Zjednoczonych - wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore.

Tym samym całkowita liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w tym kraju wzrosła do 210 115.

Od początku pandemii wykryto w USA już 7 454 943 przypadki SARS-CoV-2, w tym w ciągu ostatniej doby: około 35 tysięcy.

05:34 DONALD TRUMP OPUŚCIŁ SZPITAL

W Białym Domu będzie kontynuował leczenie zakażony koronawirusem prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Jego stan zdrowia jest na tyle dobry, że mógł opuścić szpital, w którym przebywał od piątku.

"Czuję się naprawdę dobrze! Nie bójcie się koronawirusa. Nie pozwólcie, by zdominował on wasze życie" - stwierdził amerykański przywódca we wpisie na Twitterze.

05:31 BILANS EPIDEMII w POLSCE

O 2006 nowych zakażeniach koronawirusem i śmierci 29 chorych poinformował wczoraj resort zdrowia.

Aktualny bilans epidemii w Polsce to 102 080 zakażeń i 2 659 ofiar śmiertelnych.