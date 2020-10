Mogą zostać wprowadzone nowe obostrzenia; nie wykluczam, że powiaty w strefie "czerwonej" będą odczuwać bardziej dotkliwe restrykcje - powiedział w rozmowie z "Rzeczpospolitą" minister zdrowia Adam Niedzielski.

Adam Niedzielski / Tomasz Gzell / PAP

Nie wykluczam scenariusza, że powiaty w strefie czerwonej będą odczuwać jeszcze bardziej dotkliwe obostrzenia, bo taka jest logika konstrukcji samych stref. Jednak lockdown rozumiany jako zamknięcie totalne w skali całego kraju, powrót do sytuacji z przełomu zimy i wiosny, nie jest rozważany - powiedział Niedzielski. Podkreślił, że resort obecnie działa w sposób "celowany i proporcjonalny" na poziomie powiatów.

Pytany o to, czy możemy spodziewać się nowych restrykcji, Niedzielski odpowiedział, że "mogą one zostać wprowadzone".

Obserwujemy tutaj m.in. narzędzia, jakie pojawiają się na arenie międzynarodowej. Tak było w przypadku naszej ostatniej decyzji, że wkrótce zamkniemy lokale gastronomiczne w strefie czerwonej po godz. 22. Ktoś zauważy, że mało kto jada o tej porze, ale o to właśnie chodzi. Wieczorami lokale gastronomiczne to często tzw. imprezownie. Okazuje się niejednokrotnie, że bary czy puby są wykorzystywane do obchodzenia zakazu działalności klubów i dyskotek - po godz. 22 puszcza się w nich muzykę i organizuje imprezę - powiedział minister.

Niedzielski wskazał, że na jesieni coraz więcej klientów będzie rezygnowała z biesiadowania na świeżym powietrzu i tym samym przenosiła do lokali, gdzie zakażenie jest bardziej możliwe.

Decyzją resortu zdrowia od soboty mamy nowe "czerwone" i "żółte" strefy. Dotyczy to aż 51 powiatów, z czego 17 jest w strefie "czerwonej". 17 innych jest zagrożonych dodatkowymi obostrzeniami.

Jakie obostrzenia obowiązują w strefach?

Obecnie w strefie czerwonej obowiązuje m.in. zakaz organizowania kongresów i targów, działania sanatoriów, wesołych miasteczek i parków rozrywki. W siłowniach określono limit osób - jedna na 10 metr kwadratowy. W kinach może być 25 proc. publiczności. W kościołach lub w innych obiektach kultu dopuszczalne jest 50 proc. obłożenia budynku, na zewnątrz limit wyniesie 150 osób. Liczba osób biorących udział uroczystościach rodzinnych i w weselach została ograniczona do 50, z wyłączeniem obsługi. Wszędzie w przestrzeni publicznej konieczne jest zakrywania nosa i ust.



W strefie żółtej obowiązuje m.in. limit jednej osoby na 4 metry kwadratowe w przypadku imprez takich, jak: targi, wystawy, kongresy czy konferencje. W siłowniach jest limit osób - jedna na 7 mkw. W kinach może być 25 proc. publiczności. Liczba osób biorących udział w imprezach rodzinnych nie może przekroczyć 100 osób, z wyłączeniem obsługi.