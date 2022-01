W ciągu ostatniej doby odnotowano w Polsce 11 670 nowych zakażeń koronawirusem - przekazał w Polsat News wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Zmarły 433 osoby z Covid-19. Według najnowszych informacji, w Polsce potwierdzono do tej pory 65 przypadków wariantu Omikron.

Zdj. ilustracyjne / shutterstock / Shutterstock

Jeżeli porównamy tydzień do tygodnia to jest kolejny dzień, kiedy widzimy wzrost nowych przypadków. Dzisiaj to jest prawie 18 proc. więcej niż tydzień wcześniej. Na dzień dzisiejszy mamy 11670 nowych zakażeń koronawirusem - mówił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska w Polsat News.

Kraska poinformował, że ponad 320 z 433 chorych, którzy zmarli, to osoby niezaszczepione przeciw Covid-19. Bardzo celowo to powtarzam, to ile osób zmarło, a nie były zaszczepione, bo to jest liczba bardzo porażająca. To są osoby, które mogły w ogóle nie trafić do szpitala. Jeżeli byłyby zaszczepione, mógłby to przechodzić w sposób łagodny - tłumaczył wiceminister zdrowia. Dlatego mój apel: naprawdę jest to w tej chwili jedyna metoda, abyśmy się uchronili przed hospitalizacją czy zgonem, to są oczywiście szczepienia - dodał.



Kraska podkreślił, że w ciągu ostatniej doby wykonano ponad 104 tys. testów na koronawirusa.



Wiceminister zdrowia odniósł się też do wypowiedzi szefa resortu Adama Niedzielskiego, który w poniedziałek w RMF FM zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu mogą zostać podjęte decyzje ws. nowych obostrzeń.

Wiele różnych projektów leży na stole. Nie chciałbym mówić o szczegółach, bo one będą żywo dyskutowane w dniu jutrzejszym - stwierdził Kraska wymijająco.