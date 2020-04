Wyzdrowiało pięć kolejnych osób z regionu, które były zakażone koronawirusem - poinformował we wtorek rzecznik wojewody warmińsko-mazurskiego Krzysztof Guzek. Do tej pory obecność wirusa SARS-CoV-2 wykryto w sumie u 87 osób z Warmii i Mazur.

Zdjęcie ilustracyjne / Karolina Michalik / RMF FM

Jak przekazał rzecznik, osoby, które obecnie wyzdrowiały, to: młoda kobieta i młody mężczyzna z Olsztyna, dwie kobiety w średnim wieku i mężczyzna w średnim wieku z powiatu olsztyńskiego.

Guzek powiedział, że każda z tych osób była zakażona koronawirusem, a po zakończeniu leczenia otrzymała dwa wyniki ujemne testu, co oznacza, że są one już zdrowe.



Dotychczas wirusa SARS-CoV-2 wykryto w sumie u 87 osób na Warmii i Mazurach; jedna z nich zmarła, a 10 wyzdrowiało.



Najwięcej potwierdzonych przypadków zakażeń pochodzi z powiatu nowomiejskiego - 26. Kolejne pod tym względem są: Elbląg i powiat iławski - po 14 zakażonych, Olsztyn - siedmiu, powiat elbląski - sześciu, olsztyński - pięciu, braniewski i ostródzki - po czterech, olecki i piski - po dwóch oraz powiaty szczycieński, kętrzyński i giżycki - po jednym zakażonym koronawirusem.



Jak podał we wtorek rano resort zdrowia, łączna liczba zakażonych koronawirusem w Polsce wzrosła do 4532, z czego 111 osób zmarło. Wyzdrowiało 191 osób.