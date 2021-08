Przewaga dowodów świadczy o tym, że wirus, który wywołał pandemię Covid-19, wydostał się z ośrodka badawczego w chińskim mieście Wuhan – głosi opublikowany dziś raport amerykańskiej Partii Republikańskiej.

Dokument przygotowany przez Republikanów upublicznił najwyższy rangą przedstawiciel tej partii w komisji spraw zagranicznych Izby Reprezentantów Michael McCaul. Raport wzywa do przeprowadzenia dwupartyjnego śledztwa w sprawie źródeł pandemii Covid-19. W jej wyniku na całym świecie zmarło ponad 4 mln ludzi.

Raport przytacza "liczne dowody" na to, że naukowcy z Wuhańskiego Instytutu Wirusologii, wspomagani przez amerykańskich ekspertów oraz chińskie i amerykańskie fundusze rządowe, pracowali nad modyfikacją koronawirusów w celu zakażenia ludzi. Takie manipulacje jednak, jak podaje Reuters, mogły być ukryte.



Chiny zaprzeczają

Władze ChRL zaprzeczają, że genetycznie zmodyfikowany koronawirus wydostał się z ośrodka w Wuhanie w prowincji Hubei, w środkowych Chinach, gdzie pierwsze przypadki zakażenia wykryto w 2019 roku. Takie pochodzenie SARS-CoV-2 to wiodąca, ale wciąż nieudowodniona teoria badana przez część ekspertów - wskazuje Reuters. Pekin zaprzecza również oskarżeniom o tuszowanie sprawy.



Inni eksperci podejrzewają, że pandemia została wywołana przez wirus zwierzęcy prawdopodobnie przeniesiony na ludzi na targu owoców morza Huanan w pobliżu Wuhańskiego Instytutu Wirusologii.



"Teraz uważamy, że nadszedł czas, aby całkowicie odrzucić targ jako źródło pochodzenia koronawirusa. Uważamy również, że przeważająca część dowodów pokazuje, iż wirus rzeczywiście wyciekł z Wuhańskiego Instytutu Wirusologii i że stało się to mniej więcej przed 12 września 2019 roku" - czytamy w raporcie Republikanów.



Raport przytacza - jak to ujęto - nowe i niedostatecznie zbadane informacje na temat protokołów bezpieczeństwa w laboratorium, w tym wniosek z lipca 2019 roku o 1,5 mln USD na remont systemu przetwarzania niebezpiecznych odpadów dla obiektu, który miał niecałe dwa lata.



W kwietniu bieżącego roku jedna z głównych amerykańskich agencji wywiadowczych przekazała, że zgadza się z konsensusem naukowym, że wirus nie został stworzony przez człowieka ani zmodyfikowany genetycznie - przypomina Reuters. W maju prezydent USA Joe Biden nakazał amerykańskim agencjom wywiadowczym przyspieszyć postępowania dotyczące pochodzenia koronawirusa i przedstawić raport w ciągu 90 dni.



Źródło zaznajomione z bieżącymi ocenami służb specjalnych powiedziało Reuterowi, że amerykańska społeczność wywiadowcza nie ustaliła, czy wirus pochodzi od zwierząt, czy też wyciekł z laboratorium w Wuhanie.