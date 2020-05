Sobota jest pierwszym dniem obowiązywania w Polsce nowych, poluzowanych zasad dot. przeciwdziałania zakażeniu koronawirusem. Nie musimy zasłaniać ust i nosa w przestrzeni otwartej, jeśli możemy zachować 2 m odległości od innych. Przestały też obowiązywać limity osób w sklepach. Najnowsze informacje o walce z koronawirusem w Polsce i na świecie zbieramy w naszej relacji.

W Polsce potwierdzono już 23 376 przypadków zakażenia koronawirusem, spośród zakażonych zmarło 1 051 osób.

Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, wyzdrowiało 11 016 osób zakażonych koronawirusem.

Na całym świecie COVID-19 zakażonych jest już 5 931 293 osoby, zmarły natomiast 365 034 osoby.

Najwięcej zachorowań potwierdzono w Stanach Zjednoczonych, Brazylii i Rosji, najwięcej ofiar śmiertelnych jest natomiast w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i we Włoszech.

Od dzisiaj w Polsce zniesiony został obowiązek zasłaniania nosa i ust w przestrzeni publicznej, nakaz obowiązuje nadal w zamkniętych przestrzeniach, między innymi w sklepach i środkach komunikacji.

Zniesione zostały również limity osób, które mogą przebywać w sklepach, restauracjach i kościołach.

6 czerwca ma zostać wdrożony kolejny etap luzowania obostrzeń. Wtedy działalność będą mogły wznowić między innymi kina i teatry.





10:02 NOWE PRZYPADKI W POLSCE





09:49 Łódź otwiera wszystkie przedszkola

W Łodzi od poniedziałku 1 czerwca czynne będą wszystkie 142 przedszkola miejskie, które można było uruchomić na podstawie obowiązujących przepisów sanitarnych - podał zespół prasowy Urzędu Miasta Łodzi.

Po umożliwieniu otwarcia przedszkoli miejskich przez władze centralne w Łodzi przebadano pracowników tych placówek na obecność koronawirusa. Okazało się, że z ostatnich 42 osób, których wynik był niepewny, żadna nie jest zakażona SARS-CoV-2. W sumie testom poddano 333 osoby. U nikogo z pracowników łódzkich przedszkoli nie stwierdzono COVID-19.

09:41 Ukraina

Na Ukrainie w ciągu ostatniej doby wykryto 393 przypadki zakażenia koronawirusem, 17 osób chorych na Covid-19 zmarło, a 377 pacjentów uznano za wyzdrowiałych - podał w sobotę resort ochrony zdrowia tego kraju. Bilans zainfekowanych wzrósł do 23 204, a zgonów do 696.

9 311 pacjentów dotychczas wyzdrowiało. Na Covid-19 zachorowało w kraju łącznie 1 700 dzieci i 4 475 pracowników medycznych. Hospitalizacji wymagało 7 172 chorych, a 273 pacjentów podłączono do respiratorów.





09:28 Gowin: Uchroniłem Polskę przed kryzysem

"Wybory przebiegłyby w aurze takiego chaosu, byłoby tyle bałaganu, tyle zastrzeżeń, że Sąd Najwyższy - obojętnie, czy w składzie "starych' czy "nowych" sędziów - na pewno by wyniku tych wyborów nie uznał. One nie mogły się odbyć w formie korespondencyjnej ani 10, ani 23 maja" - stwierdził w RMF FM lider Porozumienia Jarosław Gowin, pytany o to, czy nie żałuje swojego sprzeciwu wobec planów przeprowadzenia wyborów prezydenckich 10 maja. "Sprzeciwiając się tym terminom, uchroniłem Polskę przed głębokim, wieloletnim kryzysem konstytucyjno-ustrojowym. Gdyby doszło do zakwestionowania wyniku wyborów przez SN, Polska na wiele lat pogrążyłaby się w chaosie. Na arenie międzynarodowej spadlibyśmy do statusu takich krajów, jak Białoruś" - ocenił gość Krzysztofa Ziemca.









09:06 MINISTERSTWO ZDROWIA: RAPORT DOBOWY

Wyzdrowiało już 11 tys. 16 chorych, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem - poinformowało w sobotę Ministerstwo Zdrowia. Z powodu tej choroby w szpitalach przebywa obecnie 2 207 pacjentów, a kwarantanną objęte są 80 tys. 182 osoby.







08:50 Podkarpackie winnice otwierają się dla turystów

Ok. 2/3 spośród 150 winnic na Podkarpaciu znów przyjmuje turystów. Po przerwie spowodowanej pandemią kornawirusa winiarze ponownie proponują zwiedzanie winnic czy degustacje win - powiedziała PAP redaktor naczelna portalu branżowego naszewinnice.pl Ewa Wawro.

Jednocześnie przypomniała, że "zwiedzając gospodarstwa winiarskie należy stosować się do obowiązujących obostrzeń sanitarnych".

Na Podkarpaciu winiarze proponują m.in. zwiedzanie winnic, rozmowy o uprawie winorośli, produkcji win oraz ich degustacje. W podróży po winnicach pomagają turystom przewodniki wydawane przez lokalne samorządy oraz stowarzyszenia winiarzy. W ostatnich latach właściciele winnic współpracują także z miejscowymi producentami rolnymi, m.in. wytwórcami serów.





08:26 Meksyk

371 osób zakażonych koronawirusem zmarło w ciągu ostatniej doby w Meksyku - podało meksykańskie ministerstwo zdrowia. Stwierdzono także 3227 nowych przypadków infekcji.

W sumie w Meksyku na Covid-19 zmarło do tej pory 9415 osób, a zakażonych koronawirusem jest 84 627 osób.

Najwięcej zgonów i infekcji stwierdzono w stolicy, Meksyku, i w sąsiadującym z nim stanie o tej samej nazwie.





08:15 Niemcy: Pracodawcy śledzą pracowników na home office

Portal niemieckiej telewizji publicznej ZDF rozmawiał z dyrektorem berlińskiej agencji detektywistycznej Lietz. Okazało się, że niektórzy szefowie zlecają prywatnym detektywom śledzenie swoich pracowników, którzy z powodu pandemii zostali skierowani do pracy w domu.



W dobie pandemii wielu pracodawców akceptuje tak zwany model "home office", czyli biura domowego opartego na zasadzie zaufania. Według dużych niemieckich agencji detektywistycznych zaufanie pracodawców w rzeczywistości nie jest zbyt głębokie.





08:04 Nauczanie zdalne

Zmiana sposobu realizacji zadań jednostek systemu oświaty w okresie czasowego ograniczenia ich funkcjonowania nie ma wpływu na długość odbywanych przez nauczycieli staży na kolejny stopień awansu zawodowego - informuje Ministerstwo Edukacji Narodowej

W związku z epidemią od 12 marca zawieszone są zajęcia stacjonarne w szkołach. Od 6 maja w przedszkolach mogą być organizowane zajęcia opiekuńcze, a od 25 maja takie zajęcia w szkołach podstawowych dla uczniów klas I-III. Organizowane są też w szkołach stacjonarne konsultacje dla ósmoklasistów i dla maturzystów. Od 1 czerwca z konsultacji będą mogli skorzystać wszyscy uczniowie, częściowo zostanie też odmrożona nauka w szkołach średnich w zakresie zdobywania praktycznych umiejętności zawodowych. Jednocześnie nadal prowadzona jest nauka zdalna.

07:37 Ekspert: Koronawirus mutuje powoli

W porównaniu z wirusem grypy tempo zmian kodu genetycznego SARS-CoV-2 jest stosunkowo niewielkie. Mimo to, kiedy powstaną leki na koronawirusa, trzeba je będzie stosować z rozwagą, bo pojawiać się będą warianty oporne na działanie leku - mówi PAP wirusolog prof. Krzysztof Pyrć.

Prof. Pyrć z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego zaznaczył, że woli nie mówić o mutacjach, ale o naturalnej zmienności wirusa.

"Tak jak ludzie różnią się między sobą kolorem oczu czy włosów, tak i między koronawirusami występują różnice - powiedział. - W porównaniu do wirusów grypy tempo zmiany koronawirusów jest niewielkie".





07:22 Nowojorczycy wrócą do pracy

Od 200 do 400 tys. nowojorczyków ma prawdopodobnie wrócić w najbliższych tygodniach do pracy. Nastąpi to, jeśli zgodnie z przewidywaniami od 8 czerwca rozpocznie się stopniowy proces reaktywowania gospodarki miasta - poinformował burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio.

De Blasio wyjaśnił, że w ciągu ostatniej doby tylko 5 proc. z osób poddanych testom na obecność koronawirusa uzyskało wynik pozytywny. To najniższy odsetek odnotowany od wybuchu pandemii. W szczytowym momencie, na początku kwietnia, przekraczał on 70 proc

W ciągu ostatnich 24 godzin do szpitali przyjęto 61 nowych pacjentów z Covid-19, co także mieści się w wymogach ustalonych przez federalne Centra Kontroli i Zapobiegania Chorób (CDC), aby można było wznowić działalność gospodarczą. Nie spełnia jeszcze tego kryterium liczba chorych na oddziałach intensywnej terapii. Jest ich 391, a dopuszczalny pułap wynosi 375.





07:10 Nepal

W ciągu tygodnia w Nepalu liczba zarażeń koronawirusem niemal się podwoiła. Eksperci i lekarze kwestionują działania rządu w czasie ponad dwumiesięcznej ogólnokrajowej kwarantanny. Przez ten czas władze odmawiały powrotu 1,3 mln Nepalczyków, którzy utknęli za granicą.

Ramesh Poudel, 20-letni student z Katmandu, codziennie zapisuje liczbę przypadków koronawirusa ogłaszaną przez ministerstwo zdrowia. "W piątek w Nepalu było ich 170, czyli najwięcej w ciągu ostatnich 24 godzin. Dzień wcześniej, w czwartek 156 osób i też rekord. Od poniedziałku codziennie bijemy rekordy" - mówi PAP.

W sumie w kraju jest już 1212 przypadków koronawirusa, zmarło 6 osób. "Nie rozumiem, przecież od ponad dwóch miesięcy siedzimy w domach i kwarantanna miała nas ochronić. Tak mówił premier" - dziwi się Poudel.





06:59



106 lat ma mieszkanka północy Włoch, która została wyleczona z koronawirusa. "Lekarze dokonali cudu"- mówi rodzina seniorki, która jest pensjonariuszką domu opieki niedaleko miasta Pawia w Lombardii. Lucia Ronda wróciła do zdrowia po miesiącu choroby.



Sędziwa Włoszka przeżyła też pandemię grypy hiszpanki i dwie wojny światowe.

06:54

Liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa w Niemczech wzrosła w ciągu ubiegłej doby o 738 do 181 196 - poinformował Instytut Roberta Kocha. W tym samym czasie zmarło 39 osób. Łączna liczba zgonów w Niemczech wzrosła do 8 489.





06:23



O 1225 wzrósł w ciągu doby bilans ofiar śmiertelnych pandemii koronawirusa w USA. Łączna liczba zgonów na Covid-19 przekroczyła 102,5 tys. - wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore.



W Stanach Zjednoczonych przeprowadzono do tej pory ponad 16 mln testów na obecność koronawirusa. Ok. 1 mln 745 tys. z nich dało wynik pozytywny.





06:20

Przy zachowaniu odpowiedniego dystansu od dziś Polacy mogą można bez maseczki spacerować, jeździć rowerem, chodzić po ulicy, parku, plaży lub parkingu. Jeśli jednak na świeżym powietrzu nie możemy zachować dwóch metrów odległości od innych, np. na zatłoczonym chodniku, wówczas nadal trzeba zasłaniać usta i nos.



Nadal trzeba obowiązkowo zasłaniać usta i nos m.in. w autobusach, tramwajach, sklepach, kinach, teatrach, salonach masażu i tatuażu, kościołach i w urzędach.



Maseczek nie trzeba nosić w pracy, jeżeli pracodawca zapewni odpowiednie odległości między stanowiskami i spełni wymogi sanitarne.

Do tej pory w sklepie, restauracji, na targu, w punkcie usługowym i na poczcie na jedną osobę musiała przypadać określona powierzchnia lub liczba okienek. Od soboty ta zasada przestała obowiązywać.

W sklepie, na targu i na poczcie nadal należy zasłaniać nos i usta. W sklepie obowiązkowa jest dezynfekcja rąk lub noszenie rękawiczek.