Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i szef unijnej dyplomacji Josep Borrell zwrócili się do władz USA o przemyślenie ogłoszonej w piątek decyzji o opuszczeniu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Zapewnili też o swoim wsparciu dla WHO.

Ursula von der Leyen / OLIVIER HOSLET / PAP/EPA

WHO musi w dalszym ciągu być w stanie przewodzić międzynarodowej odpowiedzi na pandemię teraz i w przyszłości. Z tego powodu uczestnictwo i wsparcie wszystkich jest koniecznie - napisali we wspólnym komunikacie von der Leyen i Borrell.

Jak podkreślili działania, które osłabiają współpracę są w obecnym momencie wysoce niepożądane. W tym kontekście wzywamy USA do przemyślenia ogłoszonej decyzji - dodali.



W piątek prezydent USA Donald Trump ogłosił zerwanie stosunków z WHO. Argumentował ją działaniami WHO dotyczącymi pandemii koronawirusa. Jego zdaniem, reakcja WHO na jej wybuch nie była odpowiednia, gdyż Chiny "całkowicie kontrolują" tę organizację. Trump oskarżył też władze w Pekinie o wywieranie presji na WHO i ukrywanie danych o pandemii.



Prezydent USA swoją decyzję ogłosił niecałe dwa tygodnie po tym, jak w liście do dyrektora generalnego WHO Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa dał mu 30 dni na "znaczącą poprawę" postępowania organizacji.



Środki, które miały być skierowane z budżetu USA do WHO, zostaną przekazane innym organizacjom zajmującym się zdrowiem publicznym - zapowiedział Trump. Składka Stanów Zjednoczonych do WHO była największa ze wszystkich krajów świata. W 2019 roku amerykański rząd przekazał WHO ok. 400 milionów USD, czyli ok. 15 proc. budżetu tej organizacji.



W sobotnim apelu von der Leyen i Borrell zaznaczyli, że UE nadal będzie wspierać WHO i już przeznaczyła dodatkowe środki na finansowanie jej działania.