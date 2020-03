Komornicy umożliwiają dłużnikom, których dotknęły skutki epidemii, ustalenie nowych zasad regulacji należności - poinformował rzecznik komorników Krzysztof Pietrzyk. Jeśli twoja sytuacja uległa zmianie w związku z koronawirusem, to nie bój się komornika, zadzwoń do niego - zaapelował.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay