Ministerstwo Zdrowia informuje o 12 454 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Ostatniej doby zmarło 605 chorych na Covid-19. Bilans epidemii koronawirusa w Polsce to 1 159 901 zakażonych. Nie żyje 23 914 spośród nich. W samo południe ruszyła infolinia nt. szczepień w Polsce. Rząd rozważa zakaz podróży służbowych. Decyzja w tej kwestii ma zapaść jutro. W Hiszpanii z kolei epidemia doprowadziła do zamknięcia już ponad 85 tys. lokali gastronomicznych. Najważniejsze informacje na temat przebiegu pandemii w Polsce i na świecie śledźcie w naszej relacji na żywo.

Janice Maylor, pracownik oddziału covidowego w szpitalu Mount Sinai w Nowym Jorku w USA świętuje po zaszczepieniu się szczepionką przeciw Covid-19 / JUSTIN LANE / PAP/EPA

- Ministerstwo Zdrowia informuje o 12 454 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Ostatniej doby zmarło 605 chorych na Covid-19. Bilans epidemii koronawirusa w Polsce to 1 159 901 zakażonych. Nie żyje 23 914 spośród nich. Szczegółowe dane zamieszczamy >>>TUTAJ<<<

- Informacje o szczepieniach przeciw Covid-19 dostępne są pod numerem 989 i na stronie internetowej www.gov.pl/web/szczepimysie. Zainteresowani mogą dzięki nim znaleźć odpowiedź m.in. na pytanie, kto, kiedy i gdzie może się zaszczepić. O szczegółach piszemy >>>W TYM ARTYKULE<<< .

- 27 państw UE musi rozpocząć szczepienia przeciwko Covid-19 tego samego dnia - powiedziała przewodnicząca KE Ursula von der Leyen. Jak dodała, pierwsza szczepionka przeciwko Covid-19 zostanie dopuszczona do obrotu jak najszybciej, aby jak najszybciej rozpocząć szczepienia.

- W związku z rozwojem epidemii koronawirusa rząd Niemiec od dziś wprowadza tzw. twardy lockdown. Potrwa on do 10 stycznia. W ciągu ostatniej doby w Niemczech zarejestrowano 952 kolejne zgony z powodu Covid-19 i 27 728 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. To rekord pod względem dziennej liczby zgonów. Więcej nt. obostrzeń w Niemczech znajdziesz >>>TUTAJ<<< .



- Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował na konferencji prasowej, że samorządowcy po konsultacjach z ekspertami złożyli do ministra Michała Dworczyka szereg pytań i poprawek do Narodowego Programu Szczepień. Włodarz stolicy zaznaczył, iż w dokumencie brakuje "mierników oraz wskazania mierzalnych celów strategicznych operacyjnych".

- W Hiszpanii epidemia doprowadziła do zamknięcia już ponad 85 tys. lokali gastronomicznych. Prognozy na najbliższe miesiące także nie są optymistyczne.









15:41 Szczepienia w Polsce

Ponad 80 proc. gmin ma zarejestrowane punkty medyczne, które będą realizowały szczepienia przeciw Covid-19. W piątek rano uruchomimy drugi etap naboru podmiotów leczniczych do narodowego programu szczepień - poinformował szef KPRM Michał Dworczyk.



15:39 Szczepienia w Unii Europejskiej

27 państw UE musi rozpocząć szczepienia przeciwko Covid-19 tego samego dnia - powiedziała przewodnicząca KE Ursula von der Leyen podczas debaty w Parlamencie Europejskim. Czy to oznacza, że Polska rozpocznie masowe szczepienia w tym samym momencie co Belgia, czy Niemcy? To jest przesłanie polityczne - tłumaczy otoczenie szefowej KE.



15:36 Powrót do szkół?

Powrót maturzystów i ósmoklasistów do szkół z nauczania zdalnego jest jednym z pięciu wariantów wypracowanych w resorcie edukacji - powiedział szef Ministerstwa Edukacji Narodowej Przemysław Czarnek. Dodał, że taka decyzja uzależniona jest od przebiegu pandemii koronawirusa.



15:00 Apel

14:53 Czechy

W Czechach od piątku zaczną działać ośrodki narciarskie i tego dnia rozpoczną się kontrole zagranicznych narciarzy, którzy muszą mieć przy sobie negatywny wynik testu PCR na koronawirusa - zapowiedział po obradach Centralnego Sztabu Kryzysowego szef MSW Jan Hamaczek.



14:46 Hiszpania

Epidemia Covid-19 doprowadziła do zamknięcia w Hiszpanii pomiędzy styczniem a październikiem ponad 85 tys. placówek gastronomicznych, z czego 50 tys. barów - wynika z raportu hiszpańskiej organizacji hotelarzy i restauratorów HdE.



Jak odnotowuje “El Mundo", autorzy raportu wskazują, że z powodu przywracanych od września przez poszczególne regiony Hiszpanii restrykcji epidemicznych do końca roku tendencja likwidowania placówek gastronomicznych może się nasilić, a w całym 2020 roku splajtuje prawdopodobnie 100 tys. lokali.



15:09 Transport szczepionek

14:42 Szczepionka

Cytat Obecnie w ponad 80 proc. gmin zarejestrowano punkty medyczne szczepiące na Covid-19; w piątek rano drugi etap naboru do Narodowego Programu Szczepień; do końca 2020 r. punkt szczepień w każdej gminie poinformował szef kancelarii premiera Michał Dworczyk

14:27 Warmińsko-mazurskie

Kolejny dzień z rzędu woj. warmińsko-mazurskie notuje wysokie statystyki zakażeń Covid-19. Odnotowano dziś kolejnych 815 zakażeń. Zmarło 31 osób, z czego 5 nie miało chorób współistniejących.

W powiecie elbląskim wskaźnik zakażenia na 10 tys. osób wynosi 10,69 i należy do najwyższych w kraju. Wojewoda warmińsko-mazurski apeluje o przestrzeganie reżimu sanitarnego.

14:24 Zakaz podróży służbowych?

Rząd zastanawia się nad wprowadzeniem zakazu podróży służbowych, ale ostateczna decyzja w tej sprawie zostanie ogłoszona jutro - poinformował wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin w rozmowie z Onetem.



Szef MRPiT zapowiedział też, że będzie nowelizacja Tarczy 6.0, "by wszystkie ulgi, środki pomocowe trafiły do przedsiębiorców".



13:50 Wielka Brytania

W ciągu pierwszego tygodnia szczepień przeciwko Covid-19 w Wielkiej Brytanii szczepionkę otrzymało 137 897 osób - poinformował w środę Nadhim Zahawi, wiceminister zdrowia odpowiedzialny za program szczepień.



13:17 Włochy

Szczepienia przeciwko koronawirusowi we Włoszech rozpoczną się w pierwszych dniach stycznia - uzgodniono podczas narady Konferencji Regionów z udziałem przedstawicieli rządu i specjalnego komisarza do spraw kryzysu na tle pandemii Domenico Arcuriego.



13:14 Podkarpacie

W szpitalach na Podkarpaciu są 1982 łóżka dla pacjentów z Covid-19. Zajętych jest 830 z nich - poinformował w rzecznik wojewody podkarpackiego Michał Mielniczuk.



W regionie - jak zaznaczył rzecznik - ze 173 łóżek respiratorowych zajęte jest 89 stanowisk.

13:12 Samorządy

Samorządowcy po konsultacjach z ekspertami złożyli cały szereg pytań i poprawek do Narodowego Programu Szczepień, które złożyli na ręce ministra Michała Dworczyka, pełnomocnika rządu w tej kwestii - poinformował prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.

Dodał, że jeżeli program jest strategią to przede wszystkim brakuje w nim mierników oraz wskazania mierzalnych celów strategicznych i operacyjnych. Prezydent stolicy zwrócił uwagę m.in., że Narodowy Program Szczepień nie określa ile osób i w jakim czasie powinno zostać zaszczepionych, w jaki sposób mają być one wybierane oraz w jaki sposób mają być one kwalifikowane do szczepień. Na te pytania, póki co w naszej ocenie brakuje konkretnej i dokładnej odpowiedzi - stwierdził Trzaskowski.

13:10 Szczepienia

Cytat Fizjoterapeuci, obok innych zawodów medycznych, szczepieni przeciw Covid-19 będą w pierwszej kolejności. To bardzo ważne, bo pracę fizjoterapeutów cechuje najdłuższy i najbardziej intensywny kontakt z pacjentami przekazała w informacji prasowej rzeczniczka prasowa Krajowej Izby Fizjoterapeutów Dominika Kowalczyk.

13:07 Francja

Jean-Francois Delfraissy, szef doradzającej rządowi Francji Rady Naukowej, zaapelował o zachowanie szczególnej ostrożności przez kolejne 3-6 miesięcy w związku z pandemią koronawirusa.



W wywiadzie dla dziennika "Le Parisien" Delfraissy wezwał Francuzów do przestrzegania dystansu społecznego i noszenia masek ochronnych w oczekiwaniu na pierwsze efekty szczepień przeciwko Covid-19, które mają rozpocząć się na początku 2021 roku.



Francja wyszła 15 grudnia z drugiego lockdownu według planu ogłoszonego przez premiera Jeana Castexa.

Na poniższym wykresie możecie zobaczyć, jak wyglądała liczba zakażeń koronawirusem w poszczególnych krajach na świecie na przestrzeni ostatnich lat.



12:56 Włochy

Na 53 miliardy euro oszacowano straty branży turystycznej we Włoszech w tym roku z powodu epidemii koronawirusa. W trzech pierwszych miesiącach przyszłego roku wzrosną one jeszcze o 7,9 mld - prognozuje Instytut Badań Rynku Turystyki.



Spadek przychodów związany jest przede wszystkim z nieobecnością obcokrajowców. Latem przyjechało ich o 60 proc. mniej w porównaniu z rokiem poprzednim.



Od stycznia do marca przyszłego roku liczba zagranicznych turystów będzie niższa aż o 85 procent, a krajowych - o 60 proc.



12:52 Hiszpania

Premier Pedro Sanchez wezwał władze wspólnot autonomicznych Hiszpanii do zrewidowania planów luzowania restrykcji sanitarnych wraz z nasilającą się epidemią. Szef centrolewicowego gabinetu stwierdził, że nad Hiszpanią wisi widmo trzeciej fali Covid-19.



To od nas zależy czy doświadczymy teraz trzeciej fali koronawirusa. (...) Powinniśmy spędzić te nadchodzące święta Bożego Narodzenia w domu - wezwał Sanchez.



12:50 Kiedy dzieci wrócą do szkół?

Priorytetem ministra edukacji i nauki jest powrót po feriach do szkół uczniów klas I-III szkół podstawowych - powiedział wiceminister edukacji Maciej Kopeć na posiedzeniu senackiej Komisji Edukacji i Nauki.



Chcemy, żeby temu powrotowi do szkół towarzyszyły badania przesiewowe i żeby też, jeśli chodzi o szczepienia, uczestniczyli w nich nauczyciele - dodał.



Natomiast zależnie od sytuacji możemy przewidzieć wariant, w którym będą strefy żółta i czerwona, czyli z nauczaniem zdalnym czy hybrydowym. Możemy też sobie wyobrazić inne działania dotyczące chociażby klas programowo najwyższych, czyli klas VIII szkół podstawowych, klas III liceów i szkół branżowych, klas IV techników - mówił Kopeć.

12:44 Czy szczepionka się zmarnuje?

Szczepionka przeciw Covid-19 będzie dostępna w fiolkach wielodawkowych. Nie można zagwarantować pełnego wykorzystania wszystkich fiolek, ale tezy o możliwym zniszczeniu kilku milionów dawek są dalekim nadużyciem - podkreśla wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski.



Wiceminister odniósł się do komentarzy, jakie pojawiły się w związku z jego niedawną wypowiedzią na senackiej komisji zdrowia. Dotyczyła ona możliwego niewykorzystania wszystkich otwartych szczepionek.



"Na najbliższy rok żaden z producentów szczepionki na Covid-19 nie zaoferował szczepionki w ampułkostrzykawce, która pozwala na w pełni optymalne przeprowadzenie procesu szczepień. Wynika to choćby z konieczności pilnego dostarczenia dla wielu państw dużej liczby dawek szczepionki. Co za tym idzie, szczepionka dostępna będzie w fiolkach wielodawkowych" - wyjaśnił w wypowiedzi dla PAP wiceminister Miłkowski.



Zaznaczył, że Polska, tak jak i każde inne państwo, nie będzie czekać na dostępność szczepionek w ampułkostrzykawkach, bo w dobie pandemii ważna jest szybkość działania i jak najpilniejsze podjęcie procesu szczepień.



Fiolki wielodawkowe, z których będziemy korzystać, w jednym opakowaniu zbiorczym zawierają, jak sama nazwa wskazuje, dawki dla kilku pacjentów. Tak więc z jednej fiolki w niedługim czasie musi zostać zaszczepionych kilka osób - powiedział Miłkowski.

12:39 Infolinia nt. szczepień

W południe ruszyła pod numerem 989 całodobowa, bezpłatna infolinia udzielająca w czterech językach informacji na temat szczepień przeciw Covid-19 - napisał na swojej stronie internetowej Narodowy Fundusz Zdrowia.



Blisko 500 konsultantów przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, będzie odpowiadało na pytania dotyczące zarówno organizacji szczepień, jak i kwestii związanych z samym podaniem szczepionek.

12:10 Stoki i hotele zamknięte?

Stoki i hotele miałyby zostać zamknięte zaraz po świętach Bożego Narodzenia, czyli najprawdopodobniej od 28 grudnia. Założenie jest takie, że ruch turystyczny ma w Polsce zostać całkowicie zatrzymany na sylwestra i na okres ferii.



11:32 Czechy

Wzrost zakażeń koronawirusem w Czechach. We wtorek przybyło 7889 osób z pozytywnych wynikiem testów. Ostatni taki wysoki wynik zanotowania 12 listopada. Wykonano około 30 tys. testów. Od piątku 18 grudnia wprowadzone zostaną kolejne restrykcje m.in. zakaz nocnego wychodzenia w godzinach od 23 do 5 rano.

W tym czasie możliwe będą jedynie podróże do pracy, w pilnych sprawach rodzinnych, oraz do lekarzy.



Zarządzenie ministra zdrowia, które przyjął w poniedziałek rząd, zakłada również ograniczenie do niezbędnego minimum wychodzenia z domów w ciągu dnia i nie przebywanie w miejscach publicznych. Publikacja tej części rozporządzenia wywołała zdumienie części mediów, które zarzuciły władzom niekonsekwencje. Od piątku mogą bowiem być otwarte wszystkie sklepy, niezależnie od ich wielkości. Obowiązuje w nich limit przebywania jednego klienta na 15 metrów kwadratowych.



Od piątku zamknięte zostaną wszystkie restauracje. Mogą wydawać zamówione wcześniej posiłki przez okienka. Zakaz funkcjonowania dotyczy również galerii i muzeów, pałaców i zamków.

11:28 Zakopane

Władze Zakopanego zdecydowały o ograniczeniu świątecznego oświetlenia ulic. Powodem są oszczędności związane z pandemią. Wszyscy zaciskają pasa także i miasto jest do tego zobowiązane. Świąteczne oświetlenie będzie na kilku ulicach w centrum miasta, w tym na Krupówkach, oraz na dwóch głównych ulicach wiodących do centrum - powiedział PAP burmistrz Zakopanego Leszek Dorula.

11:26 Szczepienia w UE

27 państw UE musi rozpocząć szczepienia przeciwko Covid-19 tego samego dnia - powiedziała przewodnicząca KE Ursula von der Leyen podczas debaty w Parlamencie Europejskim.



Jak dodała, pierwsza szczepionka przeciwko Covid-19 zostanie dopuszczona do obrotu jak najszybciej, aby jak najszybciej rozpocząć szczepienia.



11:21 Zespół ds. Covid-19 przy PAN przekonuje do szczepień

"Szczepienie jest jedynym racjonalnym wyborem, dzięki któremu będziemy mogli szybciej wyjść z pandemii, ochronić życie i zdrowie milionów osób oraz ograniczyć kryzys ekonomiczny i społeczny" - pisze w swoim stanowisku zespół ds. Covid-19 przy Prezesie Polskiej Akademii Nauk.



10:52 Testy na koronawirusa

W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 42,1 tys. testów na koronawirusa.









10:28 NOWE DANE MINISTERSTWA ZDROWIA

10:14 Dane resortu zdrowia nt. zajętych łóżek i respiratorów

W szpitalach zajętych jest 18 899 spośród 36 628 łóżek dla pacjentów covidowych. 1 732 chorych wymaga respiratora. Wolnych jest 1 358 takich urządzeń.

Na kwarantannie pozostaje 183 997 osób. Nadzorem epidemiologicznym objęto 10 879 osób.

08:55 Choinki dla medyków od słuchaczy w RMF FM rozdajemy dziś m.in. w Gdańsku

08:43 Meksyk

W ciągu ostatniej doby w Meksyku zmarło 801 osób zakażonych koronawirusem, wykryto też 11 228 nowych infekcji - podało tamtejsze ministerstwo zdrowia.



W porównaniu do poprzedniej doby, nowych przypadków jest o ponad 5 tys. więcej, a zgonów - o 456. Łączny bilans epidemii SARS-CoV-2 w Meksyku to obecnie 1 267 202 wykryte zakażenia oraz 115 099 zgonów.

07:57 "Szczepionkowi" oszuści

Oszuści starają się wykorzystać rozpoczęty w poniedziałek w USA proces szczepień przeciwko koronawirusowi. Władze ostrzegają Amerykanów przed obiecującymi szczepionki w zamian za dostęp do poufnych danych osobowych.

"Sprzedaż fałszywych szczepionek i innych metod leczenia jest prawdopodobnie tylko jednym z wielu sposobów, w jakie oszuści będą próbowali zarobić na rozpoczęciu szczepień" - ostrzega w komunikacie organizacja pozarządowa Better Business Bureau. Apeluje, by wykazywać się szczególną ostrożnością przy czytaniu wiadomości SMS oraz w internecie, które próbują nakłonić do udostępnienia haseł i danych osobowych.

07:55 Ekspert o wypowiedzi wiceministra Warchoła o amantadynie: Skandaliczna

Podawanie leków niezgodnie z charakterystyką produktu leczniczego rodzi skutki prawne i odwleka właściwą terapię - podkreśla szef Kliniki Chorób Zakaźnych w Szpitalu Klinicznym nr 1 w Lublinie prof. dr hab. Krzysztof Tomasiewicz odnosząc się do informacji dotyczących skuteczności leczenia Covid-19 amantadyną.



07:10 Choinki dla medyków od słuchaczy RMF FM!

RMF FM od poniedziałku ruszyło z akcją "Choinki dla medyków od słuchaczy RMF FM"! Odwiedzamy szpitale covidowe, żeby w imieniu naszych słuchaczy podziękować służbie medycznej za poświęcenie w walce z pandemią. Dziś będziemy w Szczecinie, Ostródzie i w Gdańsku.



06:38 Ruszyły infolinia i strona poświęcona szczepieniom

Informacje o szczepieniach przeciw Covid-19 dostępne są pod numerem 989 i na stronie internetowej www.gov.pl/web/szczepimysie. Zainteresowani mogą dzięki nim znaleźć odpowiedź m.in. na pytanie, kto, kiedy i gdzie może się zaszczepić.



06:31 Niemcy

W ciągu ostatniej doby w Niemczech zarejestrowano 952 kolejne zgony z powodu Covid-19 i 27 728 nowych przypadków zakażenia koronawirusem - poinformował rano berliński Instytut im. Roberta Kocha (RKI). To rekord pod względem dziennej liczby zgonów.

Od początku pandemii w Niemczech zdiagnozowano 1 379 238 przypadków zakażenia koronawirusem. Do tej pory na Covid-19 zmarło w tym kraju 23 427 pacjentów. Około 1 025 000 wyzdrowiało.





06:07 Logistyczne problemy ze szczepieniem

Z powodu trudności logistycznych jedna piąta światowej populacji może nie mieć dostępu do szczepionki przeciwko Covid-19 przynajmniej do roku 2022 - ostrzegają eksperci na łamach pisma "BMJ". Dwa przedstawione w piśmie badania sugerują, że wyzwania operacyjne globalnego programu szczepień przeciwko Covid-19 będą co najmniej tak trudne, jak wyzwania naukowe związane z ich rozwojem.



05:49 Bill Gates ostrzega

Według filantropa i byłego prezesa zarządu korporacji Microsoft Billa Gatesa koronawirus może stanowić zagrożenie do 2022 roku. W wywiadzie dla CNN Gates apelował o ostrożność. Wyraził zarazem nadzieję na powrót do stanu bliskiego normalności pod koniec przyszłego lata.



05:34 USA

Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore poinformował, że w ciągu ostatniej doby zarejestrowano w USA 1311 ofiar śmiertelnych Covid-19. Obecność koronawirusa potwierdzono u 193 454 kolejnych osób.



Uczelnia szacuje, że od wybuchu epidemii w USA odnotowano łącznie 16 mln 715 932 przypadki zakażenia wirusem. Liczba ofiar śmiertelnych sięga w sumie 303 500.



05:20 Brazylia

W ciągu ostatniej doby w Brazylii zarejestrowano 964 kolejne zgony z powodu Covid-19 i 42 889 nowych przypadków zakażenia koronawirusem - poinformowało brazylijskie ministerstwo zdrowia.



Dzień wcześniej resort informował o ponad 25 tysiącach nowych infekcji i ponad 400 zgonach.



Łączna liczba przypadków zakażeń od początku pandemii wzrosła do 6 970 034, zaś liczba ofiar śmiertelnych do 182 799



05:15 Francja

We Francji obowiązuje od wczoraj godzina policyjna od godz. 20 do godz. 6. Pozostanie ona w mocy do Sylwestra, lecz będzie zawieszona na Boże Narodzenie.





05:10 Tarcza 6.0 opublikowana w Dzienniku Ustaw

W Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę ws. wsparcia dla przedsiębiorców działających w branżach, które znalazły się w trudnej sytuacji w związku z Covid-19, tzw. tarczę 6.0. Przewiduje pomoc w postaci m.in. zwolnienia ze składek ZUS, trafi do firm z ok. 40 branż.