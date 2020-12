"27 państw UE musi rozpocząć szczepienia przeciwko Covid-19 tego samego dnia" - powiedziała przewodnicząca KE Ursula von der Leyen podczas debaty w Parlamencie Europejskim. Czy to oznacza, że Polska rozpocznie masowe szczepienia w tym samym momencie co Belgia, czy Niemcy? "To jest przesłanie polityczne" - tłumaczy otoczenie szefowej KE.

/ Aaron Chown / Avalon / PAP/Photoshot

Chodzi o to, że KE chce, aby szczepienia zaczęły się natychmiast po zatwierdzeniu szczepionki, zapowiada również, że może pomóc w koordynacji szczepień. Ta wypowiedź to także element presji na kraje członkowskie, aby maksymalnie przyspieszyły przygotowania do szczepień - wyjaśnia jeden z urzędników KE. Nikt nie chce być na końcu - podkreśla.



Jednak jak przyznają rozmówcy dziennikarki RMF FM, niektóre kraje są lepiej przygotowane do szczepień a inne gorzej. Komisja liczy się więc z możliwością, że jakiś kraj zacznie szczepienia wcześniej niż inny. Oczywiście tego byśmy nie chcieli - mówi nasz rozmówca.



W grę wchodzi także położenie geograficzne. Np. łatwiej będzie dostarczyć szczepionki do szpitali w Belgii, bo tam znajduje się fabryka produkująca preparat.



Co innego oznacza dostarczenie szczepionek do szpitala w Brukseli, a co innego do szpitala na Malcie - tłumaczy rozmówca RMF FM.



KE nie odpowiada za dostarczanie szczepionek. Ta sprawa jest określana w umowach między każdym krajem a producentem.



KE będzie natomiast czuwać, aby dostawy były proporcjonalne do liczby mieszkańców danego państwa. Chodzi także o to, że jeżeli np. pierwsza faza dostaw będzie mniejsza niż pierwotnie zakładano, to każdy kraj otrzyma odpowiednio mniej szczepionek.





EMA zacznie oceniać szczepionkę 21 grudnia

Europejska Agencja Leków (EMA) zapowiedziała, że w poniedziałek 21 grudnia zbierze się panel ekspertów w celu oceny szczepionki przeciwko Covid-19, wyprodukowanej przez amerykańską firmę Pfizer i niemieckiego partnera tej korporacji, spółkę BioNTech.

Wcześniej spotkanie planowano na 29 grudnia, jednak - jak przekazała EMA - jego organizacja jest możliwa wcześniej po tym, gdy firmy dostarczyły dodatkowe informacje na temat szczepionki.



Agencja poinformowała, że w przypadku, gdy wyda pozytywną decyzję, Komisja Europejska przyspieszy proces decyzyjny w celu przyznania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu we wszystkich państwach UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.





EMA zajmuje się wydawaniem zaleceń dotyczących leków, jednak ostateczne słowo w sprawie zatwierdzenia danej substancji ma Komisja Europejska i zazwyczaj postępuje ona zgodnie z zaleceniami agencji.



Reuters podał, powołując się na wypowiedź federalnego ministra zdrowia Jensa Spahna, że Niemcy mogą rozpocząć szczepienia przeciwko Covid-19 już w Boże Narodzenie.



Szef resortu zdrowia tego kraju powiedział we wtorek, że kraj może zacząć podawać szczepionki w ciągu 24-72 godzin po tym, gdy produkt BioNTech/Pfizer otrzyma zgodę regulacyjną Unii Europejskiej. Jego zdaniem może rozpocząć się to już w Boże Narodzenie.



Jak podaje EMA, pozwolenie na dopuszczenie do obrotu gwarantuje, że szczepionki przeciwko Covid-19 spełniają te same wysokie standardy UE, co wszystkie szczepionki i leki dostępne na ternie Unii.