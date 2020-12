Tegoroczne święta Bożego Narodzenia będą inne niż wszystkie. Godzina policyjna, zakaz jarmarków bożonarodzeniowych, limity osób przy wigilijnych stołach – to jedne z wielu restrykcji, jakie wprowadzone zostaną w niektórych państwach europejskich od wigilii, przez sylwestra, aż do święta Trzech Króli.

Wielkimi krokami zbliżają się wyczekane przez wiele osób święta Bożego Narodzenia. W tym roku jednak z tym okresem bardziej będą się nam kojarzyć słowa takie jak: koronawirus, Covid-19, restrykcje, obostrzenia, pandemia i co najbardziej optymistyczne - szczepionka.

Wiele państw np. Niemcy, Holandia i Belgia przed świętami zaostrzyły koronawirusowe ograniczenia. We Francji, Włoszech, Hiszpanii, a także w Czechach już obowiązuje godzina policyjna.



Niemcy w ścisłej kwarantannie

W Niemczech do 10 stycznia obowiązuje ścisła kwarantanna, która w razie konieczności zostanie jeszcze przedłużona. Otwarte będą tylko sklepy z najpotrzebniejszym asortymentem, apteki i banki. Zamknięte już są szkoły, restauracje, bary i zakłady usługowe.

Podczas świąt Bożego Narodzenia od 24 do 26 grudnia członkowie jednego gospodarstwa domowego będą mogli spotkać z czterema innymi osobami z najbliższej rodziny. Nie będzie to jednak obowiązywało podczas sylwestra. W ostatnim dniu roku zakazano bowiem gromadzenia się w większych grupach, a także używania fajerwerków.

Najważniejsze ograniczenia w Niemczech:



godzina policyjna od 20 do 5, może być zniesiona tylko w Wigilię,

zakaz imprez sylwestrowych.

Zamknięte sklepy w Holandii

W Holandii, podobnie jak w Niemczech, obowiązuje ścisła kwarantanna. Między 24 a 26 grudnia w domach będzie można przyjmować maksymalnie do trzech osób. Co ważne, graniczenie dotyczy osób powyżej 13 roku życia.



Najważniejsze ograniczenia w Holandii:



limit przyjmowania do 3 gości dziennie, nie licząc dzieci,

ścisły lockdown.

Czechy przywracają restrykcje

W Czechach od piątku zostaną przywrócone niektóre zniesione wcześniej restrykcje. Zamknięte zostaną hotele i restauracja, od godz. 23 do 5 rano znów będzie obowiązywać godzina policyjna. Prywatne spotkania mogą się odbywać w gronie co najwyżej sześciu osób. Limit ten obowiązuje zarówno w przestrzeniach zamkniętych, jak i na świeżym powietrzu. W kościołach będzie można zajmować maksymalnie 20 proc. miejsc siedzących.

Najważniejsze ograniczenia w Czechach:



godzina policyjna od 23 do 5,

limit spotkań do 6 osób.

We Francji zamknięte restauracje

We Francji co najmniej do 7 stycznia zamknięte pozostaną restauracje, bary, placówki kultury i miejsca rozrywki. Od godz. 20 do 6 rano obowiązuje godzina policyjna, która zostanie zawieszona w wigilię, ale już nie w sylwestra. Władze zalecają, by w świątecznych spotkaniach nie uczestniczyło więcej niż sześć dorosłych osób, radzą również, by przed takimi wizytami, szczególnie jeżeli biorą w nich udział osoby starsze, samoizolować się przez kilka poprzednich dni.

Najważniejsze ograniczenia we Francji:



godzina policyjna od 21 do 7 z wykluczeniem wigilii i sylwestra,

nabożeństwa do 30 osób.

Belgia zakazuje odwiedzin

W Belgii podczas świąt Bożego Narodzenia zakazane będzie odwiedzanie się w prywatnych domach. Maksymalnie czteroosobowe spotkania będą możliwe tylko na świeżym powietrzu, np. w ogródkach czy na tarasach. Osoby mieszkające samotnie będą mogły przyjąć w swoich domach dwóch gości w Wigilię i pierwszy dzień świąt.



Najważniejsze ograniczenia w Belgii:

od 1 grudnia otwarte wszystkie sklepy,

na święta osoby mieszkające samotnie będą mogły przyjąć w swoich domach dwie osoby.

We Włoszech zakaz przemieszczania się

We Włoszech w okresie świątecznym, od 21 grudnia do 6 stycznia, zakazane będzie przemieszczanie się miedzy regionami kraju bez uzasadnionej potrzeby. 25-26 grudnia i w Nowy Rok nie będzie można również opuszczać gminy zamieszkania. Utrzymana zostanie obowiązująca od 22 do 5 rano godzina policyjna, w Nowy Rok zostanie przedłużona do 7 rano.

Kościoły pozostaną otwarte, ale władze zaapelowały o przełożenie pasterki w wigilię na wcześniejszą godzinę, by wierni mogli wrócić do domów przed 22. W niektórych regionach otwarte są bary i restauracje, ale działają tylko do godz. 18.

Najważniejsze ograniczenia we Włoszech:



zakaz podróżowania pomiędzy regionami od 21.12 od 06.01,

godzina policyjna od 22 do 5,

zakaz jarmarków bożonarodzeniowych.



"Świąteczne bańki" w Wielkiej Brytanii

W Wielkiej Brytanii od 23 do 27 grudnia maksymalnie trzy gospodarstwa domowe będą mogły stworzyć świąteczną "bańkę", w ramach której mieszkańcy będą mogli odwiedzać się w domach czy spotykać na świeżym powietrzu. Przez okres świąteczny grupę będą musiały tworzyć te same osoby.

W Szkocji doprecyzowano natomiast, że "bańka" nie może liczyć więcej niż osiem osób. Na czas świąt ma też być zniesiony zakaz przemieszczania się między poszczególnymi częściami kraju. Eksperci i opozycja wzywają jednak rząd do wprowadzenia bardziej surowych ograniczeń.

Najważniejsze ograniczenia w Wielkiej Brytanii:



stworzenie "bańki" osób, które będą mogły się ze sobą widywać podczas świąt.

Hiszpania wprowadza limity osób na spotkaniach

W Hiszpanii limit osób, które mogą uczestniczyć w świątecznych i sylwestrowych spotkaniach ustalono na dziesięć osób. W przeciwieństwie do większości państw europejskich Hiszpanie wliczają do limitu również dzieci.

W całym kraju od 23 do 6 rano obowiązuje godzina policyjna. W wigilię i sylwestra ma zostać skrócona i będzie trwać od godz. 1.30 w nocy do 6 rano.

Najważniejsze ograniczenia w Hiszpanii:



limit 10 osób na spotkaniu, łącznie z dziećmi

odwołana parada z okazji Święta Trzech Króli

W wigilię pojeździmy na nartach w Austrii

W Austrii trwa wprowadzony w listopadzie przez władze lockdown. Rząd przedstawił jednak optymistyczną wiadomość dla fanów sportów zimowych. Od wigilii będzie można jeździć na nartach.



Najważniejsze ograniczenia w Austrii:



trwa lockdown,

od 24.12 dozwolona jazda na nartach.

Węgry zakazują imprez sylwestrowych

Obecnie na Węgrzech obowiązuje godzina policyjna. Zostanie ona zniesiona jedynie w wigilię. Ponadto władze zakazały organizacji imprez sylwestrowych.

Najważniejsze ograniczenia na Węgrzech:

godzina policyjna od 20 do 5, zniesiona tylko na wigilię,

zakaz imprez sylwestrowych.

Jak Boże Narodzenie będzie wyglądało w Polsce?

Obecnie obostrzenia dotyczące koronawirusa w Polsce mają obowiązywać do 27 grudnia. Zakładają one przede wszystkim limit spotkań. Będzie w nich mogło brać udział maksymalnie 5 osób.



Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska wyjaśnił później w mediach publicznych, że pięcioosobowy limit dotyczy wyłącznie osób z zewnątrz, spoza grona domowników, które rodzina może zaprosić np. na Wigilię.



We wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski apelował, aby "ci którzy planowali przyjechać na święta z zagranicy do rodziny w Polsce przełożyli swoje plany".



Główny doradca premiera ds. Covid-19 prof. Andrzej Horban również namawiał w RMF FM, by osoby, które mają rodzinę daleko, nie jechały do niej na święta Bożego Narodzenia, nawet gdyby miały spędzić je w małym gronie.



Po przyjeździe do Polski kwarantanna?

Portal money.pl ustalił z kolei, że nie zostanie wprowadzona kwarantanna dla przyjeżdżających do Polski.



"W Rządowym Zespole Zarządzania Kryzysowego nie pojawiały się w ostatnich dniach tematy kwarantanny w okresie świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Zarówno kwarantanny dla przyjeżdżających do Polski, jak i kwarantanny dla wracających z zagranicy Polaków. Tematu na razie nie ma" - czytamy na portalu.



Według money.pl, który powołuje się na nieoficjalne wypowiedzi przedstawicieli rządu, wiele wskazuje na to, że skala wyjazdów i przyjazdów do Polski nie będzie tak duża, by trzeba było wprowadzać masowe kwarantanny.



Co dalej?

Od 28 grudnia Polska miałaby zostać podzielona, zależnie od sytuacji epidemicznej, na trzy strefy o różnym poziomie obostrzeń.



Strefa czerwona zostanie wprowadzona, kiedy średnia dzienna liczba zachorowań z siedmiu dni osiągnie ok. 19 tys., strefa żółta, gdy ta średnia wyniesie ok. 9,4 tys. W ostateczności, jeśli liczba zakażeń będzie wzrastać, rząd może wprowadzić kwarantannę narodową, która oznaczałaby największe restrykcje.