"Powrót maturzystów i ósmoklasistów do szkół z nauczania zdalnego jest jednym z pięciu wariantów wypracowanych w resorcie edukacji" - powiedział szef Ministerstwa Edukacji Narodowej Przemysław Czarnek. Dodał, że taka decyzja uzależniona jest od przebiegu pandemii koronawirusa.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Na konferencji ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka poruszono kwestię możliwego powrotu uczniów do szkół.



Jest jeden z pięciu wariantów, który opracowaliśmy w Ministerstwie Edukacji Narodowej i w ramach jednego z tych pięciu wariantów jest również z założenia, żeby ósmoklasiści, maturzyści wrócili po feriach, ale (...) wszystko zależy od rozwoju pandemii koronawirusa - zaznaczył.



Cytat Najbardziej prawdopodobny scenariusz, jeśli utrzyma się sytuacja taka, jaką mamy obecnie i nie będzie się rozwijała na niekorzyść, jeśli chodzi o rozwój pandemii koronawirusa, (...) że po 17 stycznia wrócą w pierwszej kolejności do szkoły klasy I-III, dla których nauka zdalna jest najmniej efektywna wskazał

W takim przypadku powrót ten nastąpić ma w pełnym rygorze sanitarnym - zaznaczył.



Minister Czarnek przypomniał, że obecnie mamy do czynienia ze spadkiem liczby zachorowań na Covid-19 w Polsce

Ale on (wskaźnik - przyp. red.) nadal jest bardzo wysoki mniej więcej średnio na poziomie 10 tys. dziennie - podkreślił Czarnek.



To jest bardzo duża liczba zachorowań i zakażeń. Wszystko będzie zależało od naszej odpowiedzialności, całego społeczeństwa w okresie świątecznym i feryjnym. O tą odpowiedzialność i o zastosowanie się do wszystkich obostrzeń, które są za radą epidemiologów i wirusologów wprowadzane - apeluję - dodał.

Minister edukacji i nauki podkreślił, że od naszego zachowania uzależnione jest to, co będzie się działo po 17 stycznia, czyli po zakończeniu ferii.

Na konferencji prasowej Przemysław Czarnek opowiedział również o zmianach, jakie będą dotyczyły tegorocznej matury oraz egzamiu ósmoklasisty.

