O 4 739 nowych zakażeniach koronawirusem poinformował w piątek resort zdrowia: był to kolejny już dzień z rekordowym przyrostem liczby infekcji SARS-CoV-2 w Polsce. Ministerstwo powiadomiło również o śmierci 52 chorych na Covid-19. Ponieważ sytuacja epidemiczna znacząco się pogarsza, od soboty cała Polska objęta zostaje restrykcjami dla strefy żółtej: oznacza to m.in., że w całym kraju musimy nosić maseczki nie tylko w sklepach czy autobusach, ale również na ulicach. Ostatniej doby zanotowaliśmy ponadto europejski i globalny rekord nowych zakażeń koronawirusem: na świecie wykryto ich jednego dnia niemal 339 tysięcy, w Europie - ponad 100 tysięcy. Najważniejsze informacje związane z pandemią SARS-CoV-2 w Polsce i na świecie zebraliśmy dla Was w naszym raporcie dnia: zobaczcie!

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

- Mamy kolejny rekord pandemii w Polsce: 4 739 nowych przypadków koronawirusa. Zmarło 52 chorych na Covid-19: 6 z nich nie miało chorób współistniejących.

- Ostatniej doby najmłodszą ofiarą Covid-19, która nie miała chorób współistniejących, był 54-latek ze Świętosławia.

- Najwięcej zakażeń odnotowano w ciągu ostatnich 24 godzin w Małopolsce: aż 724 przypadki zakażenia SARS-CoV-2. Duże przyrosty zanotowały również Mazowsze (521) i Śląsk (490).

- Aktualny bilans pandemii w Polsce to 116 338 zakażeń i 2 919 ofiar śmiertelnych.

- Od soboty 10 października na terytorium całego kraju obowiązują zasady strefy żółtej: oznacza to m.in., że zakrywanie ust i nosa jest obowiązkowe w całym kraju również na wolnym powietrzu. Więcej o tym, co się zmienia, >>>PRZECZYTASZ TUTAJ<<<



- Rząd zaktualizował listę powiatów w strefie czerwonej: jest ich obecnie 38. Całą ich listę >>>ZNAJDZIESZ TUTAJ<<<



- "Plan może i jest, ale my go nie znamy" - mówią medycy w nowych szpitalach jednoimiennych, które mają leczyć wyłącznie chorych na Covid-19 i koordynować ruch chorych w regionie. Wojewodowie będą dopiero wydawali decyzje ws. ich nowych zadań. Więcej >>>PRZECZYTASZ TUTAJ<<<



- Groźne rekordy nowych zakażeń koronawirusem na świecie i w Europie. Na świecie potwierdzono w ciągu ostatnich 24 godzin ponad 350 tysięcy nowych infekcji SARS-CoV-2, w Europie przybyło ich w ciągu jednego dnia ponad 100 tysięcy.

10 PAŹDZIERNIKA, SOBOTA: CAŁA POLSKA w STREFIE ŻÓŁTEJ!

W kalendarzu już sobota, 10 października: od dzisiaj cała Polska znajduje się w strefie żółtej. Oznacza to m.in., że w przestrzeni publicznej wszyscy musimy nosić maseczki: w sklepach, autobusach, ale także na ulicach.

Również od dzisiaj w strefie czerwonej - z jeszcze ostrzejszymi restrykcjami - znajdują się 32 powiaty i sześć miast.

23:49 OŚWIĘCIM: SZPITAL WSTRZYMUJE PRZYJĘCIA

Od jutra - do odwołania - szpital powiatowy w Oświęcimiu wstrzymuje planowe przyjęcia na oddziały wewnętrzne.

Placówka im. św. Maksymiliana Kolbego ma około 530 łóżek na kilkunastu oddziałach, w tym trzech wewnętrznych, a także ponad 20 poradni specjalistycznych.

23:26 IBRAHIMOVIĆ WYGRAŁ z KORONAWIRUSEM

Zlatan Ibrahimović pokonał koronawirusa: po ponad dwóch tygodniach od wykrycia zakażenia napastnik AC Milan uzyskał w dwóch kolejnych testach ujemne wyniki.

Oznacza to, że słynny Szwed będzie mógł wystąpić w starciu z Interem w derbach Mediolanu.

22:58 ŻONA NAJMŁODSZEGO SYNA ELŻBIETY II w IZOLACJI

Zofia - hrabina Wessexu, żona najmłodszego syna brytyjskiej królowej Elżbiety II, Edwarda - izoluje się w domu po kontakcie z osobą, u której wykryto koronawirusa. Nie ma jednak - jak zaznaczył Pałac Buckingham - żadnych objawów zakażenia.

Cytat Na początku tego tygodnia hrabina Wessexu zetknęła się z kimś, kto później uzyskał pozytywny wynik testu na Covid-19. Jej Królewska Wysokość nie doświadcza żadnych objawów, ale stosuje się do wszystkich odpowiednich wytycznych rządowych i izoluje się w domu. Rzeczniczka Pałacu Buckingham

Jak zaznaczyła rzeczniczka Pałacu Buckingham, po spotkaniu z osobą zakażoną koronawirusem 55-letnia Zofia nie miała kontaktu - poza najbliższą rodziną - z innymi członkami rodziny królewskiej.

Edward i Zofia mają dwójkę dzieci: 16-letnią córkę i 12-letniego syna.

22:27 POLICJA i WOJSKO na WSPÓLNYCH PATROLACH

Patrole policjantów z żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej będą sprawdzać w powiecie nowotarskim, czy osoby objęte kwarantanną przebywają w miejscach izolacji i czy wszyscy mieszkańcy stosują się do aktualnych obostrzeń.

Wspólne patrole rozpoczęły się dzisiaj i potrwają przez najbliższy tydzień.

Cytat Powiat nowotarski objęty jest czerwoną strefą. Wraz ze wzrostem zakażonych wzrosła liczba osób objętych kwarantanną. Obecnie policjanci mają do sprawdzenia ponad tysiąc osób dziennie. (...) To bardzo trudny czas dla nas wszystkich. Służby sanitarne, medyczne, mundurowe mierzą się z nowymi, dodatkowymi zadaniami, a mieszkańcy muszą dostosować się do nowych obostrzeń. Przestrzegajmy tych zasad nie w obawie o sankcje ze strony policji czy służb sanitarnych, lecz w trosce o największą wartość, jaką jest nasze życie i zdrowie. Rzecznik małopolskiej policji Sebastian Gleń

21:49 SZWECJA: FATALNE DANE, BEZTROSKA STUDENTÓW

W Szwecji odnotowano najwyższy od końca czerwca dobowy przyrost zakażeń SARS-CoV-2: o 919 przypadków. Wiele ognisk koronawirusa wykryto w środowiskach akademickich, a ich źródłem były studenckie imprezy.

Mimo to jedna z największych organizacji studenckich na sobotę zaplanowała imprezę, w której udział ma wziąć kilkuset młodych ludzi.

21:44 MAMY NOWY GLOBALNY REKORD ZAKAŻEŃ

Na świecie drugi dzień z rzędu odnotowano rekordowy dobowy przyrost zakażeń koronawirusem: w ciągu ostatnich 24 godzin potwierdzono 350 766 nowych infekcji SARS-CoV-2.

21:08 KOREKTA MINISTERSTWA ws. LICZBY TESTÓW z OSTATNIEJ DOBY

30,4 tysiąca testów na koronawirusa wykonano w Polsce w ciągu ostatniej doby: to o niemal 9 tysięcy więcej, niż wynosiła liczba podana przez Ministerstwo Zdrowia w przedpołudniowym raporcie. Korekta jest efektem błędów w meldunkach epidemicznych z czterech województw.

21:01 FRANCJA: PO RAZ PIERWSZY PONAD 20 TYSIĘCY NOWYCH ZAKAŻEŃ

Po raz pierwszy od początku pandemii dobowa liczba nowych zakażeń koronawirusem we Francji przekroczyła 20 tysięcy - poinformowało francuskie ministerstwo zdrowia. Ponadto w ciągu ostatniej doby zmarło w tym kraju 109 chorych na Covid-19.

/ Grafika RMF FM /

20:58 HISZPANIA: W CIĄGU DOBY ZMARŁO 241 CHORYCH na COVID-19

W Hiszpanii liczba zakażeń koronawirusem wzrosła w ciągu ostatniej doby o prawie 13 tysięcy, ponadto zmarło 241 chorych na Covid-19.

/ Grafika RMF FM /

20:49 WIELKA BRYTANIA: NIEMAL 14 TYSIĘCY NOWYCH ZAKAŻEŃ

W Wielkiej Brytanii wykryto w ciągu ostatniej doby 13 864 nowe zakażenia koronawirusem. Zarejestrowano także 87 nowych zgonów z powodu Covid-19, co jest najwyższą liczbą od 1 lipca.

/ Grafika RMF FM /

20:26 WŁOCHY WRÓCIŁY do BILANSÓW z WIOSENNEGO SZCZYTU

5 372 nowe zakażenia koronawirusem zarejestrowano ostatniej doby we Włoszech: to o ponad 900 więcej niż dzień wcześniej. Na Covid-19 zmarło tego dnia 28 chorych.

Pod względem dobowych bilansów nowych zakażeń Włochy powróciły do szczytu epidemii z wiosny.

Do tej pory koronawirusa wykryto we Włoszech u ponad 343 tysięcy ludzi, a zmarło spośród nich 36 111.

20:05 EUROPA z GROŹNYM REKORDEM NOWYCH ZAKAŻEŃ

Po raz pierwszy od wybuchu pandemii koronawirusa w Europie potwierdzono jednego dnia ponad 100 tysięcy zakażeń - donosi agencja informacyjna Reuters.

Zaznacza, że w Rosji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Francji od trzech dni zgłaszanych jest dziennie ponad 10 tysięcy nowych infekcji SARS-CoV-2.

Reuters cytuje również eksperta Światowej Organizacji Zdrowia Mike’a Ryana, według którego europejskie rządy - jeśli chcą uniknąć kolejnych lockdownów - muszą m.in. ograniczyć zgromadzenia masowe.

/ Grafika RMF FM

18:49 W POLSKICH SZPITALACH ZABRAKNIE RESPIRATORÓW? PROF. RADOSŁAW OWCZUK ODPOWIADA

"W naszych rękach jest to, czy za dwa tygodnie nie zabraknie nam respiratorów" - przekonywał w Popołudniowej rozmowie w RMF FM prof. Radosław Owczuk, konsultant krajowy w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii.

Pytany o to, czy jego zdaniem może dojść do sytuacji, kiedy lekarze będą musieli wybierać, kogo podłączyć do respiratora, a kogo nie, odparł: "Bardzo liczę na to, że do tego nie dojdzie, ale takiej sytuacji - mówiąc uczciwie - nie można wykluczyć".

18:31 NAUKOWCY o CHOROBACH WSPÓŁISTNIEJĄCYCH

Pewne choroby współistniejące nie tylko zwiększają ryzyko ciężkiego przebiegu zakażenia koronawirusem, ale wprost ryzyko śmierci na Covid-19. I to nawet trzykrotnie. Piszą o tym - na podstawie analizy wyników 25 badań prowadzonych na całym świecie - naukowcy Penn State College of Medicine.

Ich praca, opublikowana na łamach czasopisma "PLOS ONE", wskazuje, że największe ryzyko towarzyszy przewlekłej chorobie nerek.

18:25 ZOBACZ POPOŁUDNIOWĄ ROZMOWĘ w RMF FM!

Prof. Radosław Owczuk, konsultant krajowy w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, w Popołudniowej rozmowie w RMF FM:



Wideo youtube





18:13 ZOBACZ POPOŁUDNIOWĄ ROZMOWĘ w RMF FM!

Prof. Radosław Owczuk, konsultant krajowy w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, w Popołudniowej rozmowie w RMF FM:

Cytat Nie mogę wykluczyć sytuacji, że lekarz będzie musiał zdecydować, który z pacjentów potrzebujących respiratora dostanie respirator. Prof. Radosław Owczuk

18:07 ZOBACZ POPOŁUDNIOWĄ ROZMOWĘ w RMF FM!

Prof. Radosław Owczuk, konsultant krajowy w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, w Popołudniowej rozmowie w RMF FM:

Cytat Problem braku kadr medycznych to nie jest problem, który pojawił się w tej chwili. Istnieje niebezpieczeństwo, że może być nas za mało. Prof. Radosław Owczuk

18:01 ZOBACZ POPOŁUDNIOWĄ ROZMOWĘ w RMF FM!

Czy w polskich szpitalach wystarczy respiratorów dla chorych na Covid-19? Skąd wziąć personel do obsługi łóżek intensywnej terapii?

Pytamy o to gościa Popołudniowej rozmowy w RMF FM: prof. Radosława Owczuka, konsultanta krajowego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii.

Zobaczcie transmisję rozmowy!

Wideo youtube

17:54 PROF. SIMON ALARMUJE

"W tym tempie i przy lekceważeniu wszystkich obostrzeń zmierzamy do czerwonej strefy w całym kraju. Jest jesień i zaczynają się kumulować choroby. Jest źle. Jeśli tego nie przerwiemy, będzie katastrofa" - alarmuje w rozmowie z RMF FM prof. Krzysztof Simon, ordynator oddziału zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu.

Jak zauważa: "W tej chwili mamy na oddziale dwie osoby, które bardzo aktywnie obrażały nas, mówiły, że covidu nie ma, że to spisek - jedna jest na granicy śmierci, a druga może nie umrze".

17:47 GRUDZIĄDZ: SZPITAL KOORDYNACYJNY w KŁOPOTACH

Trudna sytuacja w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym w Grudziądzu: koronawirusa wykryto tam już u 80 osób - w większości: pracowników. A to w tej chwili jeden z najważniejszych szpitali w kraju: ma status lecznicy koordynacyjnej w Kujawsko-Pomorskiem.

17:21 GLIWICE

Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach, którego część jest przeznaczona wyłącznie dla pacjentów z koronawirusem, nie ma już miejsc dla kolejnych zakażonych.

Wcześniej informowaliśmy, że zapełniony jest OIOM w tej placówce, w ciągu dnia zapełnił się także oddział obserwacyjno-zakaźny: przebywa tam obecnie blisko 70 pacjentów z Covid-19 i kolejnych szpital nie może już przyjąć.

17:17 BRANŻE GASTRONOMICZNA, ROZRYWKOWA, EVENTOWA APELUJĄ do RZĄDU o POMOC

"Nie chcemy wzorem naszych kolegów z Paryża palić opon. Wzywamy rząd do podjęcia natychmiastowych działań mających na celu pomoc naszym branżom" - apelowali na wspólnej konferencji prasowej przedstawiciele branż: rozrywkowej, gastronomicznej, koncertowej, eventowej i targowej z Sopotu.

Jak podkreślali, podobne problemy mają przedsiębiorcy w całej Polsce.

W czasie epidemii oczekują m.in. zwolnienia z opłacania składek ZUS czy obniżenia stawek VAT do 5 procent.

17:14 POLSCY TURYŚCI w PRZYMUSOWEJ KWARANTANNIE w EGIPCIE

Kilkuset turystów z Polski zostało poddanych przymusowej kwarantannie w hotelu Royal Tulip w egipskim Marsa Alam.

"Nie wiemy dokładnie, o co chodzi. Najpierw powiedzieli nam, że wykryto koronawirusa u półtorarocznego dziecka, teraz mówią, że jest wśród nas dorosła osoba chora" - mówią turyści w rozmowie z RMF FM.

17:08 BISKUP z KORONAWIRUSEM

Bp Roman Pindel, ordynariusz katolickiej diecezji bielsko-żywieckiej, jest chory na Covid-19. Duchowny przebywa w izolacji domowej.

17:05 CIECHANÓW: PILNY APEL SANEPIDU

Prawie 700 ludzi objęto kwarantanną po stwierdzeniu zakażenia koronawirusem u księdza z parafii Matki Bożej Fatimskiej w Ciechanowie na Mazowszu.

Kościół został zamknięty, a sanepid prosi o pilny kontakt osoby, które uczestniczyły w ostatnim czasie w nabożeństwach w ciechanowskiej parafii.

Zakażony koronawirusem ksiądz uczył również religii w miejscowej szkole podstawowej. Z tego powodu na kwarantannę skierowano uczniów sześciu klas.

16:49 KORONAWIRUS w KADRZE PANCZENISTÓW

Siedmiu polskich panczenistów, którzy przebywali na zgrupowaniu w niemieckim Inzell, jest zainfekowanych koronawirusem. Ich nazwiska nie zostaną ujawnione.

Wszyscy zakażeni łyżwiarze czują się dobrze i nie mają żadnych objawów choroby.

Cytat Dwa dni temu polska ekipa otrzymała informację, iż dwóch członków reprezentacji Niemiec, trenujących na tych samych obiektach, jest zakażonych koronawirusem. Natychmiast zdecydowaliśmy, iż należy poddać testom całą naszą reprezentację. (...) Wszyscy byli gotowi do startu i nic nie wskazywało na to, że ktokolwiek jest chory. Niestety nas koronawirus też nie oszczędził, a teraz musimy sobie z tym poradzić. Dyrektor sportowy Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego Konrad Niedźwiedzki

Dodajmy, że na razie nie wiadomo, jak wyglądał będzie najbliższy sezon w łyżwiarstwie szybkim: Międzynarodowa Unia Łyżwiarska poinformowała niedawno, że w tym roku nie odbędą się żadne zawody z cyklu Pucharu Świata.

16:25 CORAZ WIĘCEJ SZKÓŁ PRACUJE ZDALNIE

W trybie mieszanym pracuje obecnie 811 placówek oświatowych w Polsce, 208 pracuje w trybie zdalnym. Pozostałe - czyli 47 400 placówek - działają normalnie.

Przypomnijmy: dziennikarze RMF FM ujawnili dzisiaj, że w polskich szkołach ma powrócić edukacja zdalna - na początek w klasach najstarszych. Taki jest w tym momencie rządowy plan.

15:47 Śląsk: Badania przesiewowe wśród pracowników systemu pomocy społecznej

Będą przesiewowe badania na obecność koronawirusa wśród pracowników systemu pomocy społecznej w Śląskiem. Przetestowanych zostanie prawie 5 000 osób, do których podjedzie tzw. wymazobus.

Oni pracują w terenie, to są pracownicy socjalni, pracownicy noclegowni, asystenci rodzin, opiekunowie osób starszych. Oni na pewno stosują zasady społecznego dystansu, zabezpieczają się, ale warto, aby przetestowali się, czy nie są nosicielami SARS-CoV-2 - mówi Iwona Wronka ze Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia w Zabrzu.



15:36 Sytuacja w Małopolsce dot. szpitali: "To będzie katastrofa"

W ciągu kilku dni może dojść do całkowitej zapaści opieki zdrowotnej w Małopolsce, jeżeli zgodnie z poleceniem ministra zdrowia Szpital Uniwersytecki w Krakowie będzie przekształcony tylko w placówkę "covidową" - mówi prof. Tomasz Grodzicki, prorektor d/s Collegium Medicum UJ, któremu podlega placówka.



To będzie katastrofa w opiece medycznej w Małopolsce, która może doprowadzić do setek tragedii - mówią lekarze ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie



15:31 Zmiany na krakowskim lotnisku dot. żółtej strefy

Lotnisko Kraków Airport przygotowuje się do funkcjonowania zgodnie z zasadami obowiązującymi w "żółtej strefie", jaką od soboty będzie objęty teren całego kraju. Zmniejszy się m.in. liczba osób mogących przebywać w restauracjach i salonie Business Lounge.



Jak przypominają przedstawiciele portu, wprowadzenie "strefy żółtej" na terenie lotniska nie skutkuje zaostrzeniem restrykcji wobec osób wchodzących do budynku terminalu pasażerskiego i nie ma również bezpośredniego wpływu na ograniczenie siatki połączeń wykonywanych z Kraków Airport.

15:29 Marlena Maląg apeluje do seniorów

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg zaapelowała w piątek do seniorów o niewychodzenie z domu, gdy nie jest to konieczne. Instytucje, a także osoby bliskie zadbają o to, abyście państwo mieli dostarczone do domu to, co jest potrzebne - zapewniła.



Na konferencji w resorcie rodziny minister przypomniała działania podejmowane przez rząd na rzecz seniorów. Wymieniła waloryzację świadczeń, wypłatę trzynastych emerytur oraz programy "Senior plus" i "Aktywność społeczna osób starszych". Zwróciła również uwagę na pomoc kierowaną do domów pomocy społecznej w czasie epidemii.

15:26 Piontkowski bez koronawirusa

Dziś otrzymałem negatywny wynik testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 - poinformował w piątek na Twitterze minister edukacji Dariusz Piontkowski.



W poniedziałek szef MEN został skierowany na kwarantannę po tym, jak miał kontakt z Przemysławem Czarnkiem, u którego stwierdzono zakażenie.



15:24 Warszawa: Więcej łóżek dla chorych na Covid-19

Liczba łóżek dla pacjentów z Covid-19 w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie w ciągu 72 godzin zwiększy się do 404, w tym 42 respiratorowych - poinformował w piątek PAP wiceszef MSWiA Błażej Poboży. Obecnie prawie tyle samo, bo ok. 420 miejsc, jest w całej Warszawie.



Według danych służb wojewody z piątku, w całej stolicy jest ok. 420 miejsc dla pacjentów z COVID-19 na drugim i trzecim poziomie zabezpieczenia, z czego zajętych jest ok. 300. Zapewnia je sześć szpitali, w tym CSK MSWiA przy ul. Wołoskiej. Zgodnie z zapowiedzią wiceministra Pobożego, baza w tym szpitalu zostanie zwiększona.

15:21 Państwa Unii Europejskie niemal zgodne w kwestii koronawirusa

Państwa UE są blisko porozumienia ws. koordynacji środków dotyczących pandemii, takich jak oznaczanie kolorami regionów czy wspólne analizowanie danych zachorowań - wynika z nieoficjalnych informacji z Brukseli. Nie ma jednak zgody w podejściu do kwarantanny.



W związku z tym, że pandemia znowu przybrała na sile w Europie, w przyszłym tygodniu na szczycie UE o problemach z nią związanych będą rozmawiać szefowie państw i rządów. Po wakacjach Komisja Europejska przedstawiła propozycję dotyczącą koordynacji działań państw członkowskich, ale - jak mówił w piątek jeden z wysokiej rangą dyplomatów unijnych - była ona zbyt ambitna dla stolic.

14:59 Opole: Zakażenia koronawirusem w szkołach

Jak poinformowało biuro prasowe urzędu miasta Opole, w piątek potwierdzono kolejne przypadki zakażenia koronawirusem w szkołach podstawowych na terenie miasta.



Katarzyna Oborska-Marciniak, rzecznik opolskiego ratusza, poinformowała, że pozytywne wyniki testu na COVID-19 otrzymali uczniowie szkół podstawowych nr 9 oraz 33.

Na kwarantannę wysłano także dwóch uczniów z PSP 20 i dwóch pracowników z PSP 29.

14:21 Ponad 300 dodatkowych respiratorów trafi do szpitali

Ministerstwo Zdrowia poleciło Agencji Rezerw Materiałowych przekazanie szpitalom 304 respiratorów, znajdujących się w jej zasobach - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Dodatkowo dyspozycja dotyczy 264 kardiomonitorów.





14:14 Będą kolejne obostrzenia?

Poważnie rozważamy wprowadzenie kolejnych obostrzeń, które będą chronić przede wszystkim seniorów - przyznaje w rozmowie z RMF FM rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz.



Jeżeli będziemy lekceważyli te nakazy, to możemy dojść do jeszcze wyższych wyników - dodał.



To efekt między innymi kolejnego - najwyższego od początku epidemii - dobowego przyrostu liczby zakażeń koronawirusem w Polsce. Resort zdrowia poinformował w piątek o 4739 nowych przypadkach i śmierci kolejnych 52 osób.

13:30 Covid-19 w łódzkich szkołach i przedszkolach

Kolejne cztery przypadki zakażeń SARS-CoV-2 wykryto w łódzkich szkołach i przedszkolach - poinformował w piątek Urząd Miasta Łodzi. W związku z tym placówki przeszły częściowo lub w całości na nauczanie zdalne.



Monika Pawlak z łódzkiego magistratu przekazała, że zakażenie koronawirusem stwierdzono m.in. u pracownika Szkoły Podstawowej nr 34 przy ul. Ćwiklińskiej. W związku z tym decyzją sanepidu jeden pracownik i 69 uczniów skierowano na kwarantannę. Zdecydowano też o zdalnym nauczaniu dla 597 uczniów do 19 października.

13:01 "Odwołajmy spotkania ze znajomymi w ten weekend"

Odwołajmy spotkania ze znajomymi, jeśli planowaliśmy je na najbliższy weekend - apeluje w rozmowie z RMF FM specjalista chorób zakaźnych profesor Ernest Kuchar z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.



Ministerstwo Zdrowia poinformowało w piątek o rekordowej liczbie zakażeń koronawirusem w Polsce. To 4 739 nowych przypadków.





12:41 Remdesiviru nadal brakuje. Kiedy będzie dostępny?

Dzisiaj zostanie podpisana umowa przez Polskę w zakresie zaopatrzenia naszego kraju w lek remdesivir. Myślę, że informację przedstawi premier wraz z ministrem zdrowia - zapowiedział rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.



Remdesivir to lek przeciwwirusowy wcześniej stosowanego w walce m.in. z chorobą ebola, a obecnie wykorzystywany w terapii pacjentów chorych na Covid-19 w ciężkim stanie. Polscy lekarze alarmują, że leku brakuje w szpitalach.





12:12 Rzecznik MZ: Laboratoria w 4 województwach mogły nie wpisać poprawnej liczby wykonywanych testów

Rzecznik MZ był pytany na konferencji prasowej, dlaczego ostatniej doby zlecono prawie o połowę mniej testów na koronawirusa niż poprzedniego dnia. Resort poinformował w piątek, że ostatniej doby wykonano ponad 21,5 tys. testów, wobec 44 tys. w czwartek.

Mamy cztery województwa, w których laboratoria mogły nie wpisać poprawnie liczby wykonanych testów na koronawirusa. Prawdopodobnie będzie korekta, wówczas wyślemy poprawne dane - powiedział w piątek rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz.





12:02 Prof. Simon: Epidemia była, jest i będzie do momentu wprowadzenia szczepionki

Nic dobrego nas nie czeka w najbliższym czasie, jeśli ludzie się nie zmobilizują i nie przerwą transmisji wirusa - mówił w piątek o obecnej sytuacji epidemiologicznej prof. Krzysztof Simon, ordynator oddziału zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu.



Lekarz apelował o noszenie masek, zachowanie dystansu i o mycie rąk. To dzięki ludziom, którzy nie noszą masek i do tego nas obrażają, mamy taką sytuację. W tej chwili na oddziale mamy dwie osoby, które bardzo aktywnie obrażały nas, mówiły, że covidu nie ma, że to spisek - jedna jest na granicy śmierci, a druga może nie umrze - to młodzi ludzie, akurat mieli predyspozycje genetyczne do złego przebiegu choroby - mówił prof. Simon.



Prof. Simon podkreślił, że epidemia była, jest i będzie do momentu wprowadzenia szczepionki.



11:59 Adamczyk o infrastrukturze i transporcie w czasie pandemii

Podczas pandemii niezbędna infrastruktura i usługi transportowe muszą pozostać funkcjonalne - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podczas spotkania ministrów ds. transportu państw członkowskich UE.



Jak poinformował resort, rozmowy ministrów i komisarz ds. transportu dotyczyły planu awaryjnego na wypadek pandemii i kryzysu w europejskim sektorze transportu towarowego i projektu Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej.

Ministrowie poparli przygotowanie przez Komisję Europejską planu awaryjnego dla transportu towarowego, uznając za warte rozważenia opracowanie podobnego planu dla transportu pasażerskiego.

11:55 Kolarstwo: Paris-Roubaix odwołany z powodu pandemii

Słynny kolarski klasyk po bruku Paryż-Roubaix został odwołany z powodu koronawirusa - poinformowali w piątek organizatorzy zawodów.



Kolejna edycja wyścigu, nazywanego “Piekłem Północy", ma się odbyć 11 kwietnia 2021 roku.





11:52 Wielka Brytania: 86% zakażonych nie miało objawów

W Wielkiej Brytanii aż 86 proc. zakażonych koronawirusem podczas lockdownu nie wykazywało objawów choroby - sugerują badania epidemiologów University College Londyn. Ich zdaniem należy zmienić strategię testów i badać częściej osoby bezobjawowe.



Jak informuje Reuters, autorzy badania podkreślają, że strategia testowania wyłącznie osób wykazujących objawy COVID-19 pomija większość zakażonych. To z kolei oznacza, że ludzie zainfekowani koronawirusem nieświadomie mogą zarażać wiele innych osób, przyczyniając się do rozprzestrzeniania zakażeń.

11:36 Eksperci: Odwołajmy spotkania ze znajomymi w najbliższym czasie

Odwołajmy spotkania ze znajomymi, jeśli planowaliśmy je na najbliższy weekend - apeluje w rozmowie z RMF FM specjalista chorób zakaźnych profesor Ernest Kuchar z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.



Dziś padł kolejny rekord. Resort zdrowia poinformował o 4 739 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem. Wykonano też o połowe mnie testów niz ubiegłej doby (ponad 21,5 tys. w porównaniu z wczorajszymi ponad 44,1 tys.)

11:25 Krzysztof Śmiszek zakażony koronawirusem

Wiceszef klubu Lewicy Krzysztof Śmiszek poinformował, że potwierdzono u niego zakażenie koronawirusem. Jak zapewnił, czuje się dobrze.



11:16 Najwięcej zakażeń w Małopolsce, na Mazowszu i na Śląsku

Według najnowszych danych resortu zdrowia, najwięcej nowych przypadków koronawirusa odnotowano w Małopolsce - aż 724. Na drugim miejscu znalazło się Mazowsze, to 521 zakażeń. Duży przyrost zachorowań zanotował też Śląsk. Tam zakaziło się 490 osób.



11:07 Niedzielski: Nowe zasady dot. testowania obowiązują od dzisiaj

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że nowe rozporządzenie dot. standardu opieki nad pacjentem podjerzanym o zakażenie Covid-19 lub zakażonym obowiązuje od dzisiaj.



W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie uchylające przepisy, według których lekarze rodzinni mogli zlecić test na SARS-CoV-2 tylko wtedy, jeśli zbadali pacjenta fizykalnie lub wówczas, gdy pacjent miał temperaturę powyżej 38 st. C, kaszel, duszności i utracił węch lub smak. Zgodnie z rozporządzeniem te przepisy przestały obowiązywać od piątku.





10:59 Liczba testów minionej doby

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że minionej doby wykonano ponad 21,5 tys. testów.





10:42 Dzienny raport o koronawirusie

4407 - to łączna liczba pacjentów z Covid-19, leżących w szpitalach. Minionej doby trzeba było uruchomić kolejne 24 respiratory. Obecnie korzysta z nich 320 pacjentów. Prawie 190 tys. osób objętych jest kwarantanną. Ozdrowieńców jest już niemal 78 tys.





10:33 Kolejne dramatyczne dane

Mamy 4739 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. To kolejny dzień z rekorodowym przyrostem nowych zachorowań. Nie żyją 52 osoby.



10:06 RMF FM nieoficjalnie: Wróci nauka zdalna?

W polskich szkołach powróci edukacja zdalna. Na początek w klasach najstarszych - ustalili nieoficjalnie dziennikarze RMF FM.



W czwartek to, że w szkołach pojawią się ograniczenia oficjalnie zasygnalizował premier Mateusz Morawiecki.



Jak ustalili reporterzy RMF FM, ograniczenia mają polegać na wprowadzeniu nauki zdalnej, ale w takim zakresie, by było to jak najmniej dotkliwe dla rodziców. Dlatego też najpierw na naukę w trybie online mają zostać wysłani studenci. Następnie nauka zdalna ma zostać wprowadzona w liceach.

09:24 Małopolska: Rekordowy przyrost zachorowań

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie poinformowała o nowym rekodzie zakażeń koronawirusem w Małopolsce. W ciągu ostatniej doby odnotowano ich aż 724.



Jak informuje sanepid, w Małopolsce jest obecnie 3710 aktywnych zakażeń. Wsród zakażonych jest 190 dzieci i 3520 dorosłych. W małopolskich szpitalach jest 509 pacjentów z dodatnim wynikiem badania na Sars-Cov-2. W całym województwie jest 3 201 osób izolowanych z dodatnim wynikiem badania.





09:22 Poznań: Dramatyczna sytuacja w szpitalu

Do późnych godzin nocnych trwało transportowanie pacjentów do poznańskiego szpitala im. Józefa Strusia, dedykowanego leczeniu Covid-19 - ustalił nieoficjalnie reporter RMF FM Mateusz Chłystun.



W placówce, która dodatkowo zmaga się z brakami kadrowymi, wolne łóżka są już na wyczerpaniu. Brakuje też personelu, a łazienki pełnią rolę izolatek.





09:15 Gowin o odpowiedzialności

Nikogo polski rząd nie zostawi bez pomocy - powiedział w piątek wicepremier Jarosław Gowin. Podkreślił, że bardzo dużo zależy od instytucji państwowych, ale to każdy z nas, wszyscy Polacy jesteśmy odpowiedzialni za to, jaki będzie przebieg epidemii. Dodał, że następny lockdown nie wchodzi w grę.





09:04 Chiny przystępują do globalnej inicjatywy dytrybucji szczepionek

Chiny ogłosiły w piątek przystąpienie do prowadzonej pod egidą Światowej Organizacji Zdrowia inicjatywy COVAX, która zapowiada sprawiedliwą dystrybucję szczepionek przeciw koronawirusowi. Są jak dotąd największą gospodarką, jaka się na to zdecydowała.



Czynimy ten konkretny krok, by zapewnić sprawiedliwą dystrybucję szczepionek, szczególnie do krajów rozwijających się. Liczymy, że więcej państw, posiadających możliwości, przystąpi do COVAX i będzie go wspierać - oświadczyła rzeczniczka chińskiego MSZ Hua Chunying.

08:59 Wicerzecznik PiSu o możliwości zamknięcia szkół

Możliwość zamknięcia szkół nie jest w tej chwili rozpatrywana - powiedział w piątek wicerzecznik PiS Radosław Fogiel.



Podkreślił jednak, że wiele zależy od przestrzegania restrykcji w najbliższych tygodniach. Dzisiaj coś może nie być na tapecie, a za cztery dni tak - dodał.





08:28 Posobkiewicz w Porannej rozmowie w RMF FM o 1 listopada

Musimy zobaczyć, co będzie na koniec października - tak Marek Posobkiewicz - lekarz i były Główny Inspektor Sanitarny odpowiedział w Porannej rozmowie w RMF FM na pytanie, czy 1 listopada cmentarze powinny być zamknięte. Jeżeli będzie napór na szpital wzrastał i duża liczba chorych wymagających intensywnej terapii, to wtedy apelowałbym o to, żeby te osoby, które mogą, powstrzymały się od spotkania z ludźmi i wyjazdu bądź wyjścia na cmentarz - dodał.

08:01 Czechy

Ministerstwo zdrowia Czech poinformowało w piątek o kolejnym rekordowym wzroście liczby zakażonych koronawirusem. W czwartek przybyło ich 5394, o kilkadziesiąt więcej niż w środę. Od 1 marca w Czechach zakaziło się ponad 100 tys. osób.

Wzrosła także liczba zgonów. W środę zmarły 42 osoby zainfekowane koronawirusem, w czwartek - 13. Łącznie zanotowano 869 zgonów wskutek zakażenia. Tylko w tym tygodniu zmarło ponad 100 osób. Według danych ministerstwa zdrowia liczba hospitalizowanych rośnie. W szpitalach jest 1741 pacjentów, w tym 360 - w ciężkim stanie.

07:55 Lekarze o szpitalach koordynacyjnych

Plan może i jest, ale my go nie znamy - mówią medycy w nowych szpitalach "jednoimiennych" szpitalach. Wojewodowie dopiero będą wydawali decyzje ws. nowych szpitali koordynacyjnych trzeciego poziomu zabezpieczenia i ich nowych zadań.



07:30 Indie

Dobowy przyrost nowych zakażeń koronawirusem w Indiach wyniósł 70 496 przypadków - poinformowało ministerstwo zdrowia tego państwa. W ciągu 24 godzin wskutek infekcji zmarły 964 osoby. Dynamika zakażeń i zgonów utrzymuje się na wysokim poziomie od środy.



Bilans wszystkich zakażeń koronawirusem od początku epidemii wynosi 6,91 mln, natomiast łączna liczba zgonów sięga 106 490 - podano w komunikacie resortu zdrowia.



Indie przekroczyły próg 100 tys. przypadków śmiertelnych w ubiegłą sobotę, co plasuje ten kraj w pierwsze trójce na świecie - po Stanach Zjednoczonych i Brazylii.



Od blisko dwóch miesięcy Indie notują największy dobowy przyrost infekcji na świecie.





07:24 Szpitale koordynacyjne

W związku z rosnącą liczbą zachorowań baza łóżek dla pacjentów z Covid-19 zostanie powiększona. Powstanie m.in. 16 szpitali koordynacyjnych - po jednym w każdym województwie.



Na liście 16 szpitali koordynacyjnych znalazły się:



- Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu



- 7. Szpital Marynarki Wojennej w Gdańsku



- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach



- Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach



- Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie



- Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym w Poznaniu



- Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego w Łodzi



- Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie



- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Białymstoku



- Centrum Medyczne w Łańcucie



- 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią w Żarach



- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu



- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Katowicach



- Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu



- Szpital w Ostródzie



- Szpital Uniwersytecki w Krakowie.



07:12 Ceny testów

Za prywatne testy na koronawirusa teoretycznie płacimy mniej niż na Zachodzie, ale ceny w prywatnych laboratoriach są dużo wyższe niż badań wykonywanych na zlecenie NFZ. Skąd ta różnica? - pyta "Gazeta Wyborcza".



07:10 Kontrole maseczek

Od soboty cały kraj znajdzie się w strefie żółtej. Obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej - w sklepie, autobusie, ale także na ulicy - będzie powszechny. Jak powiedział PAP rzecznik Komendy Głównej Policji insp. Mariusz Ciarka, osoba, która np. z przyczyn zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, będzie musiała na wezwanie funkcjonariusza okazać zaświadczenie lekarskie.



Do tej pory wystarczało samo oświadczenie i wiele osób niezasadnie korzystało z tej możliwości, wprowadzając w błąd co do swojego stanu zdrowotnego - podkreślił rzecznik Komendy Głównej Policji insp. Mariusz Ciarka. Konieczność okazania zaświadczenia kończy niepotrzebne dyskusje podczas kontroli i znacznie ułatwi egzekwowanie przepisów przez policjantów czy funkcjonariuszy straży miejskiej - stwierdził.

Krzysztof Zasada sprawdza jak będą wyglądały kontrole maseczek. Przypadek 1. Karolina Bereza / RMF FM Funkcjonariusze Policji pokazują, jak będą wyglądały kontrole maseczek. Przypadek 2. Karolina Bereza / RMF FM Krzysztof Zasada w rozmowie z policjantami sprawdza jak będą wyglądały kontrole maseczek. Przypadek 3. Karolina Bereza / RMF FM

06:32 Wirusolog o Covid-19

Nie należy się dziwić wzrostem zachorowań na Covid-19, ponieważ od lata eksperci przepowiadali taką sytuację - powiedział PAP wirusolog prof. Krzysztof Pyrć z Uniwersytetu Jagiellońskiego.



Ekspert podkreślił, że jesienią pojawiły się czynniki sprzyjające transmisji wirusa - chodzi o czynniki środowiskowe takie jak temperatura i wilgotność powietrza, a także o ludzkie zwyczaje, w tym więcej czasu spędzanego w pomieszczeniach zamkniętych i zatłoczonych.



Nie należy się dziwić wzrostem zachorowań na Covid-19, ponieważ od lata eksperci przepowiadali taką sytuację. I, szczerze mówiąc, teraz przeraża mnie to zdziwienie - powiedział prof. Pyrć.

06:19 Nowy Jork

Kolejny protest ortodoksyjnych Żydów na nowojorskim Brooklynie przeciw restrykcjom narzuconym z powodu rozszerzenia pandemii. Tłum pobił politycznego reportera pisma "Jewish Insider".



06:17 Testy

Lekarz może zlecić badanie w kierunku wirusa SARS-CoV-2, gdy w jego przekonaniu są ku temu wskazania - zakłada rozporządzenie ministra zdrowia. Pacjent nie musi mieć czterech objawów jednocześnie, takich jak gorączka, duszność, kaszel i utrata węchu lub smaku.



05:30 Chiny

Chiny kontynentalne zgłosiły 21 nowych przypadków Covid-19, o 11 więcej niż dobę wcześniej - poinformowała komisja zdrowia.

Komisja Zdrowia stwierdziła w oświadczeniu, że wszystkie nowe przypadki Covid-19 były infekcjami importowanymi z udziałem podróżnych przybyłych do Chin z zagranicy.

Liczba nowych bezobjawowych przypadków, których Chiny nie klasyfikują jako potwierdzonych przypadków COVID-19, wzrosła do 15 z ośmiu dzień wcześniej.

Całkowita liczba potwierdzonych przypadków Covid-19 w Chinach kontynentalnych wynosi obecnie 85 521, a liczba ofiar śmiertelnych pozostała na niezmienionym poziomie 4 634.

05:20 Brazylia

Brazylia zarejestrowała w czwartek 27 750 nowych przypadków koronawirusa, łącznie od początku pandemii 5 028 444.



Jak informuje ministerstwo zdrowia podczas ostatniej doby w Brazylii odnotowano 27 750 nowych przypadków koronawirusa, liczba zgonów na Covid-19 wzrosła o 729 do 148 957.



Epidemiolog z uniwersytetu w Rio De Janeiro Roberto Medronho ostrzegł, że liczby te mogłyby być o wiele wyższe, gdyby przeprowadzano więcej testów na Covid-19.



Szczególnie dramatyczna sytuacja panuje w trudno dostępnych rejonach rozległego kraju, takich jak Amazonia, w których pomoc medyczna jest często niedostępna.



Prawicowy prezydent Brazylii Jair Bolsonaro konsekwentnie pomniejsza znaczenie pandemii, mimo, że sam został zakażony i musiał poddać się samoizolacji na dwa tygodnie. Bolsonaro zachęca Brazylijczyków do powrotu do normalnego życia i pracy aby odbudować gospodarkę po największym - jak się ocenia - spadku w historii kraju.



Na półkuli południowej kończy się zima i powracają letnie upały. Tłumy ludzi zapełniają plaże i bary nie przestrzegając środków ostrożności.



Pod względem liczby zgonów Brazylia zajmuje drugie miejsce na świecie - po Stanach Zjednoczonych. Natomiast pod względem liczby zakażeń jest trzecim najbardziej dotkniętym koronawirusem krajem na świecie, po Stanach Zjednoczonych i Indiach.



05:14 Włochy

Osoby przybywające do Włoch z Francji, a także z Belgii, Holandii, Wielkiej Brytanii, Czech i Hiszpanii mają obowiązek poddania się testowi na obecność koronawirusa. Nowa lista uzupełniona o Francję została w czwartek opublikowana we włoskim Dzienniku Ustaw.



We Francji w ostatnich dniach notuje się po 18 tysięcy zakażeń dziennie.



Pod koniec września obowiązek testów władze Włoch wprowadziły wobec przybywających z Paryża, a także Prowansji, Korsyki i kilku innych francuskich regionów.



W środę na włoską listę wpisano Belgię, Holandię, Wielką Brytanię i Czechy.



Od lata pozostaje na niej Hiszpania.