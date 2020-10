"W tej chwili na oddziale mamy dwie osoby, które bardzo aktywnie obrażały nas, mówiły, że covidu nie ma, że to spisek – jedna jest na granicy śmierci, a druga może nie umrze" - powiedział prof. Krzysztof Simon, ordynator oddziału zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu. "To młodzi ludzie, akurat mieli predyspozycje genetyczne do złego przebiegu choroby" – dodał. Jak podkreślił, "to dzięki ludziom, którzy nie noszą masek i do tego nas obrażają, mamy taką sytuację".

