W Polsce wchodzi trzeci etap luzowania obostrzeń. Do pracy wracają fryzjerzy i kosmetyczki. Goście znów będą mogli jeść w lokalach gastronomicznych - zarówno w ogródkach, jak i na zewnątrz. Do tej pory w Polsce koronawirusa wykryto u 18 tys. 529 osób. Zmarło 925 z nich, a wyzdrowiało 7 451. 820 osób zmarło w ciągu doby z powodu koronawirusa w Stanach Zjednoczonych. To najniższy dobowy bilans zgonów od 10 maja. Do tej pory w USA zmarło ponad 89,5 tys. osób. Wydarzenia dotyczące epidemii koronawirusa w Polsce i na świecie przedstawiamy Wam w naszej relacji z 18 maja.

Przygotowania do ponownego otwarcia w jednym z lokali gastronomicznych w Przemyślu /Darek Delmanowicz / PAP

REKLAMA