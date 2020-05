Od dziś mogą być prowadzone m.in. zajęcia praktyczne dla słuchaczy ostatnich semestrów szkół policealnych, a także zajęcia specjalistyczne m.in. z dziećmi mającymi opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Zdj. ilustracyjne / Mariusz PIekarski / RMF FM

W zeszłym tygodniu rząd poinformował o znoszeniu kolejnych ograniczeń związanych z epidemią. Część z nich dotyczy oświaty.

Od dziś otwarte będą schroniska młodzieżowe i międzyszkolne ośrodki sportowe. Do funkcjonowania w trybie stacjonarnym wracają też placówki, które organizują pozaszkolne zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów: młodzieżowe domy kultury, pałace młodzieży, ogniska pracy pozaszkolnej i placówki specjalistyczne.

Będzie też możliwe prowadzenie zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zajęcia będą mogły być realizowane w bezpośrednim kontakcie dziecka lub ucznia z osobą prowadzącą. Udział w nich będzie zależeć od decyzji rodzica.

Zmiany dotyczą też szkół policealnych. Od poniedziałku słuchacze ostatnich semestrów tych szkół będą mieli możliwość realizowania zajęć praktycznych. Konieczna będzie zgoda słuchacza, a w przypadku niepełnoletniego słuchacza - jego rodzica lub opiekuna prawnego. Zajęcia praktyczne muszą być prowadzone z uwzględnieniem odrębnych przepisów dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wytycznych wydawanych w odniesieniu do poszczególnych branż. Kształcenie teoretyczne, tak jak dotychczas, będzie prowadzone zdalnie.

Także od poniedziałku uczniowie klas III branżowych szkół I stopnia, kształcący się w zawodach, dla których podstawa programowa przewiduje przygotowanie ucznia do kierowania pojazdami silnikowymi, będą mogli realizować zajęcia praktyczne z zakresu nauki jazdy. Podobnie jak w przypadku szkół policealnych kształcenie teoretyczne będzie kontynuowane w formie zdalnej.

Kolejne zmiany będą wprowadzane od 25 maja. Od tego dnia będą organizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Realizacja podstawy programowej ma się odbywać w formie ustalonej przez dyrektora szkoły. Powinien on ustalić - we współpracy z nauczycielami, tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas.

Także od 25 maja uczniowie klas VIII będą mogli korzystać z konsultacji na terenie szkoły. Taką możliwość 1 czerwca zyskają wszyscy uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Wcześniej, 6 maja, umożliwiono samorządom otwieranie żłobków i przedszkoli.

Poza tymi wyjątkami do 7 czerwca zajęcia stacjonarne w szkołach są zawieszone, kontynuowana ma być nauka zdalna. 8 czerwca zaczynają się matury, a 16 czerwca - egzamin ósmoklasisty.