Nie spełniło się marzenie ministra sprawiedliwości Adama Bodnara, o którym publicznie opowiadał w styczniu. Chciał on, by w 20. rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej nie ciążyła już nad naszym krajem procedura art. 7 Traktatu UE. Komisja Europejska wszczęła ją w 2017 r. w związku z łamaniem przez ówczesne polskie władze zasad praworządności.

Minister sprawiedliwości Adam Bodnar / Adam Burakowski / East News

Mam osobiście takie marzenie, nie wiem czy to się uda, ale zawsze warto mieć marzenia, żebyśmy może jak będziemy świętowali 20. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2024 r., to nie będzie nad nami ciążył art. 7., stawiający nas w takiej sytuacji i w takiej pozycji, która jest nieuprawniona z punktu widzenia tego wszystkiego, co w Polsce chcielibyśmy osiągnąć. Oraz tego, jakie mamy przywiązanie do rządów prawa - mówił w styczniu w Brukseli minister sprawiedliwości Adam Bodnar.

Jesteśmy zdeterminowani, aby to, co w Polsce jest zaległe, naprawić. Aby działać na rzecz przywracania praworządności. Jeśli będzie to miesiąc później, to myślę, że nic się nie stanie - dodał.

Szłapka: Cenię marzenia Bodnara, ale...

Teraz okazuje się, że Polska liczyła się od początku z nieco odleglejszym terminem zakończenia procedury. Bardzo cenię marzenia ministra Bodnara, ale my od samego początku marzyliśmy, żeby to się wydarzyło podczas prezydencji belgijskiej - przyznał minister ds. Unii Europejskiej Adam Szłapka. Według niego realną datą wyjścia Polski z tej procedury jest 21 maja, kiedy odbędzie się posiedzenie ministrów ds. europejskich.

Szłapka zapewniał, że Polska podjęła już działania legislacyjne i nielegislacyjnie, by przywrócić zasady państwa prawa w Polsce. Przez Sejm przeszła ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa, w trakcie procedowania jest ustawa o Trybunale Konstytucyjnym, a w przygotowaniu są ustawy o rozdzieleniu funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości.

Polsce groziły sankcje

Procedura art. 7. groziła nałożeniem sankcji na Polskę, do czego nigdy nie doszło. Została wszczęta w 2017 r. związku ze zmianami wprowadzanymi przez rządzące wtedy Prawo i Sprawiedliwość w Trybunale Konstytucyjnym, Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Przez lata Polska była wzywana na dywanik i musiała się tłumaczyć podczas wysłuchań na forum ministrów ds. europejskich.