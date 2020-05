Od soboty do Polski w związku z pracą zarobkową bez kwarantanny można wjechać już nie tylko z Niemiec, Czech, Słowacji i Litwy, ale z całej Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego - przypomniał wiceszef MSZ Paweł Jabłoński.

Jabłoński zaznaczył, że zmiany zostały zawarte w opublikowanym w sobotę w Dzienniku Ustaw rządowym rozporządzeniu, które zostało przygotowane we współpracy pomiędzy resortami spraw zagranicznych oraz administracji i spraw wewnętrznych.





Jak podkreślił we wpisie na Twitterze wiceszef MSZ, zgodnie z nowymi przepisami, istnieje również możliwość przejazdu tranzytowego przez Polskę bez odbywania obowiązkowej kwarantanny, jeżeli tranzyt odbywa się w godzinach 19-7.



Z kwarantanny zwolnione są również m.in.: załogi samolotów, rybacy, marynarze, kierowcy tirów, żołnierze, rolnicy, którzy maja gospodarstwo rolne po obu stronach granicy, pracownicy zagraniczni pracujący w Polsce bądź Polacy pracujący w państwach UE i EOG, uczniowie i studenci pobierający naukę w Polsce, dzieci, które chodzą do przedszkoli w sąsiadujących z RP krajami.



Pracownicy przekraczający granicę będą musieli jednak udowodnić, że są zatrudnieni w kraju sąsiadującym, lub innym kraju UE bądź EOG.



Ponadto, według zapisów rządowego rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, do odwołania wstrzymane jest przemieszczanie się pasażerów pociągami, które przekraczają granicę Polski.



Rozporządzenie stanowi również, że w czasie trwania pandemii osoby przyjeżdżające do Polski będą musiały: przekazać na granicy informację nt. adresu zamieszkania bądź miejsca, w którym będzie ona przebywać oraz numer telefonu. Straż Graniczna będzie przekazywać te informacje wojewodom oraz odpowiednim służbom sanitarnym.