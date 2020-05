Szef Europejskiej Agencji Leków Guido Rasi zapowiedział, że w najbliższych dniach lek o nazwie remdesivir będzie mógł być stosowany w leczeniu Covid-19. Wkrótce mają być zarejestrowane także kolejne leki w terapii tej choroby - informuje Reuters.

Europejska Agencja Leków zatwierdza remdesivir w leczeniu Covid-19 / FAROOQ KHAN / PAP/EPA

Remdesivir został opracowany przez amerykańską firmę Gilaed Sciences jako lek przeciwwirusowy. Z badań międzynarodowych, w tym Europie i USA, wynika, że o 31 procent - z 15 do 11 dni - skraca on powrót do zdrowia chorych z Covid-19 w porównaniu z placebo.



Szef Europejskiej Agencji Leków (EMA) Guido Rasi zapewnił, że zostanie on zatwierdzony do użycia w ramach szybciej ścieżki rejestracyjnej, zanim jeszcze nastąpi jego pełna autoryzacja. Dzięki temu może zwiększyć się skuteczność leczenia Covid-19.





Dyrektor Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych prof. Anthony Fauci powiedzia przed kilkoma dniami podczas konferencji w Białym Domu, że lek ten może stać się standardem w leczeniu tej choroby.



Guido Rasi zapowiedział, że w przyśpieszonym tempie przewiduje się rejestrację substancji przydatnych w leczeniu Covid-19, bazujących na przeciwciałach monoklonalnych. Preparaty te mają blokować działania koronawirusów SARS-CoV-2. Dzięki tym lekom niektórym chorym będzie można uratować życie, skrócić rekonwalescencję i zmniejszyć obciążenie szpitali.