83 milionerów opublikowało w poniedziałek list otwarty, w którym apelują o "natychmiastowe' i "permanentne" poniesienie im podatków, aby przyśpieszyć ożywienie gospodarcze po kryzysie spowodowanym pandemię koronawirusa.

Zdjęcie ilustracyjne / FAROOQ KHAN / PAP/EPA

"Gdy Covid-19 atakuje globalnie, milionerzy tacy jak my mają zasadniczą rolę do odegrania, aby uzdrowić świat" - apelują autorzy listu, wśród których są między innymi współzałożyciel wielkiego amerykańskiego producenta lodów Ben & Jerry czy brytyjski filmowiec Richard Curtis.



Aby wybrnąć z kryzysu wywołanego pandemią, "potrzebujemy pieniędzy i będziemy ich potrzebować w nadchodzących latach", aby podnieść się z zapaści, której skutki "potrwają dekady" i mogą doprowadzić do nędzy "pół miliarda osób" - piszą sygnatariusze listu, który został opublikowany na stronie Milionerzy dla Ludzkości, co stanowi też nazwę grupy autorów apelu.



Cytat Problemy spowodowane i ujawnione przez Covid-19 nie mogą zostać rozwiązane przez działalność charytatywną, niezależnie od tego jak byłaby hojna. Szefowie rządów muszą wziąć odpowiedzialność za zdobycie funduszy, poprzez permanentne podniesienie podatków najzamożniejszym ludziom planety, takim jak my (...), z których musimy sfinansować w sposób adekwatny nasze systemy opieki zdrowotnej, szkoły i bezpieczeństwo czytamy.