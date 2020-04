Kandydat PSL Władysław Kosiniak-Kamysz jest gotów wziąć udział w debacie prezydenckiej, organizowanej przez TVP. Małgorzata Kidawa-Błońska i niezależny kandydat Szymon Hołownia będą się zastanawiać nad udziałem - wynika z wypowiedzi samych kandydatów lub ich przedstawicieli.

Władysław Kosiniak-Kamysz / Leszek Szymański / PAP

Gotowość do przedwyborczego starcia zadeklarowali także kandydaci Lewicy Robert Biedroń oraz Konfederacji Krzysztof Bosak.

Debata kandydatów w wyborach prezydenckich odbędzie się w środę 6 maja o godz. 20.30 w TVP1. Ma w niej wziąć udział prezydent Andrzej Duda.



"Będziemy się zastanawiać"

W pierwszej chwili deklaracji w sprawie udziału w debacie nie złożyli kandydatka KO Małgorzata Kidawa-Błońska, PSL Władysław Kosiniak-Kamysz i niezależny kandydat Szymon Hołownia.



Przedstawiciele sztabów Kidawy-Błońskiej i Kosiniaka-Kamysza zajęli już stanowisko w sprawie debaty.



Dzisiaj dopiero dostaliśmy zaproszenie, będziemy się nad tym zastanawiać - powiedział rzecznik sztabu Kidawy-Błońskiej Adam Szłapka. Dodał, że być może w przyszłym tygodniu zapadnie decyzja, czy Małgorzata Kidawa-Błońska weźmie udział w debacie.

Udział w dyskusji deklaruje natomiast sztab Kosiniaka-Kamysza. Zdajemy sobie sprawę, że debaty to fundamentalny element wyborów, każdy Polak powinien poznać wizję sprawowania prezydentury przez kandydatów, nie uchylamy się więc od takiej debaty i wzywamy do tego wszystkich kandydatów - powiedział rzecznik PSL Miłosz Motyka. Dodał zarazem, że do kandydata PSL nie dotarło jeszcze oficjalne zaproszenie od TVP.



Udziału w debacie nie wyklucza także niezależny kandydat Szymon Hołownia.To nie jest tak, że jak TVP nagle się obudziła, iż jest kampania wyborcza i Andrzej Duda nagle się obudził, że chciałby podyskutować z innymi kandydatami, to ja teraz będę leciał niczym lokaj jaśnie oświeconych państwa i dziękował, że byli łaskawi uwzględnić mnie w swojej wielkoduszności. Zastanowimy się nad tym, zobaczymy - powiedział Hołownia w piątek w Polsat News, pytany o udział w debacie.



Generalnie bardzo lubię rozmawiać z ludźmi, tylko bardzo bym chciał by ta rozmowa miała jasne warunki, a z pisma, które dzisiaj otrzymaliśmy od TVP wynika wprost: "najpierw się zgodzicie, a później podamy wam warunki" - dodał.





10 kandydatów na prezydenta

PKW zarejestrowała 10 kandydatów, którzy zmierzą się w majowych wyborach prezydenckich: ubiegający się o reelekcję Andrzej Duda (z poparciem PiS), Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL), Małgorzata Kidawa-Błońska (Koalicja Obywatelska), Robert Biedroń (Lewica), Szymon Hołownia (kandydat niezależny), Krzysztof Bosak (Konfederacja), Stanisław Żółtek (Kongres Nowej Prawicy), Marek Jakubiak (Federacja dla Rzeczypospolitej), Mirosław Piotrowski (Ruch Prawdziwa Europa) oraz Paweł Tanajno (bezpartyjny).