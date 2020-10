Kolejny rekord zakażeń koronawirusem w Polsce. Ministerstwo Zdrowia podało informację o 2367 nowych przypadkach. 34 osoby zmarły. Od dziś w Polsce obowiązują dodatkowe obostrzenia w 51 powiatach - 17 z nich znalazło się w strefie "czerwonej", a 34 w "żółtej". W piątek czasu polskiego późnym wieczorem trafił do szpitala prezydent USA Donald Trump, który w czwartek ogłosił, że ma pozytywny wynik testu na koronawirusa. "W sobotni poranek prezydent USA Donald Trump czuje się bardzo dobrze" - powiedział na konferencji prasowej lekarz Białego Domu Sean Conley. Najważniejsze informacje związane z pandemią koronawirusa w Polsce i na świecie znajdziecie w naszym raporcie dnia.

- Resort zdrowia podał informację o kolejnym rekordowym wzroście zakażeń . Zarejestrowano 2367 nowych przypadków. 34 osoby zmarły.



- Od dziś dodatkowe obostrzenia w związku z epidemią koronawirusa obowiązują w 51 powiatach . 17 z nich jest w strefie czerwonej, a 34 w żółtej.

- Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ma koronawirusa. W nocy trafił do szpitala , jednak jego stan jest dobry.



18:12 KORONAWIRUS W OTOCZENIU DONALDA TRUMPA

17:58 DONALD TRUMP ZAKAŻONY KORONAWIRUSEM. "CZUJE SIĘ BARDZO DOBRZE"

W sobotni poranek prezydent USA Donald Trump czuje się bardzo dobrze - powiedział na konferencji prasowej lekarz Białego Domu Sean Conley. Dodał, że zespół medyczny jest "bardzo zadowolony z postępu" leczenia prezydenta.



W czwartek - jak relacjonował Conley - Trump miał "lekki kaszel" oraz był zmęczony, a teraz jego stan poprawia się.

17:45 PREZYDENT WROCŁAWIA ZAKAŻONY KORONAWIRUSEM

17:26 KORONAWIRUS WE WŁOSZECH

27 osób zmarło we Włoszech ostatniej doby na Covid-19, potwierdzono 2844 nowe zakażenia koronawirusem - poinformowało w sobotę włoskie ministerstwo zdrowia. To najwyższy dobowy przyrost liczby przypadków w tym kraju od ponad 5 miesięcy. Wykonano około 119 tys. testów.



Liczba zmarłych od początku epidemii Covid-19 wzrosła we Włoszech do 35 968. Do tej pory koronawirusa wykryto w badaniach u 322 tys. osób. Wyzdrowiało już 231 tys. Od soboty przybyło ponad 1200 wyleczonych.

16:39 OGNISKO KORONAWIRUSA W BIAŁYM DOMU

Już u 12 osób z otoczenia Donalda Trumpa potwierdzono zakażenie koronawirusem. Oprócz przywódcy USA i pierwszej damy, zakażeni są politycy, współpracownicy Trumpa oraz dziennikarze - ludzie ze sztabu Trumpa, którzy mieli wpływ na kształt kampanii wyborczej.



Czytaj więcej na ten temat>>>



16:04 PETRO POROSZENKO ZAKAŻONY KORONAWIRUSEM

15:45 KORONAWIURUS W 1. LIDZE

Łęczna i GKS Jastrzębie z powodu pozytywnych wyników badań na SARS-COV-2 u dwóch osób z klubu z Lubelszczyzny.



Decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęcznej na pozostałych zawodników i członków sztabu szkoleniowego nałożona została kwarantanna. Dlatego PZPN odwołał zaplanowany na niedzielę 4 października mecz 7. kolejki Grnika Łęczna z GKS Jastrzębie. Nowy termin zostanie wyznaczony przez departament rozgrywek krajowych PZPN.



14:21 Prawie 5 mln ludzi objętych restrykcjami w Hiszpanii

Od piątku od godz. 22 w związku z pandemią koronawirusa decyzją ministerstwa zdrowia w Madrycie i w dziewięciu pobliskich gminach obowiązują ograniczenia w przemieszczaniu się. Restrykcjami objęto 4,8 mln osób, czyli 71 proc. ludności autonomicznego regionu Madrytu.

Poza Madrytem ograniczenia obowiązują w gminach Alcala de Henares, Alcobendas, Alcorcon, Fuenlabrada, Getafe, Leganes, Mostoles, Parla i Torrejon de Ardoz. Mają trwać dwa tygodnie, z możliwością przedłużenia, i obejmują wjazdy oraz wyjazdy, z wyjątkami uznanymi za niezbędne, jak wyjście do pracy, szkoły, lekarza, banku, opieki nad chorymi, powrót do miejsca zamieszkania i inne.

14:01 Współpracownik Trumpa z koronawirusem

Szef kampanii prezydenckiej Donalda Trumpa Bill Stepien uzyskał pozytywny wynik testu na koronawirusa. To kolejna osoba z otoczenia Trumpa, która została zakażona. Sam prezydent również ma koronawirusa i wczoraj trafił z tego powodu do szpitala, gdyż miał problemy z oddychaniem.

13:18 Kontrole we Włoszech

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Włoch rozesłało do prefektów, czyli szefów prowincji w całym kraju, okólnik z zarządzeniem wzmocnienia kontroli w ramach działań w celu zahamowania szerzenia się koronawirusa. Policja ma egzekwować przestrzeganie reguł.

Włoskie media podały, że w dokumencie podkreślono, iż kontrole są konieczne w związku z notowanym wzrostem krzywej zakażeń.

Siły porządkowe, jak głosi rozporządzenie, mają zadanie zagwarantowania poszanowania zasad bezpieczeństwa sanitarnego wprowadzonych w związku z epidemią. Patrole będą kontrolować przede wszystkim punkty w miastach w godzinach tworzenia się największych skupisk.

Okólnik ukazał się w okresie znacznego w porównaniu z poprzednimi miesiącami dobowego wzrostu zakażeń. W piątek zanotowano około 2500 nowych przypadków koronawirusa. Codziennie notuje się od kilkunastu do ponad 20 zgonów na Covid-19.

12:53 Koronawirus w GKS Katowice

Zaplanowany na niedzielę mecz ekstraklasy siatkarzy GKS Katowice - Cuprum Lubin został odwołany z powodu zakażenia koronawirusem w ekipie katowiczan.

Test na obecność wirusa SARS-CoV-2, przeprowadzony 2 października u jednego z członków drużyny GKS-u wykazał wynik pozytywny. W związku z powyższym treningi zespołu zostały zawieszone - poinformował klub w komunikacie.

12:40 Rzecznik resortu zdrowia mówi, że "musimy się przyzwyczaić"

Nic się nie zmienia w przebiegu epidemii, musimy niestety w najbliższych dniach i tygodniach przyzwyczaić się do tych wyników zakażeń koronawirusem - powiedział w sobotę PAP rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz, pytany o rekordowy wzrost zachorowań na Covid-19.



11:03 Testy

Ostatniej doby wykonano ponad 30,5 tys. testów na obecność koronawirusa - podało w sobotę Ministerstwo Zdrowia. Ogółem przebadano dotąd 3 421 305 próbek pobranych od 3 282 541 osób.

10:49 Rosja

W Rosji wykryto 9859 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, o 447 więcej niż dzień wcześniej - poinformował w sobotę sztab ds. walki z pandemią. Dobowy przyrost zakażeń jest najwyższy od 15 maja. W ciągu ostatniej doby zmarło 174 pacjentów z Covid-19.

Ogólna liczba zakażeń wzrosła do 1 204 502. Liczba przypadków śmiertelnych wynosi teraz 21 251.

Najwięcej zakażeń wciąż wykrywanych jest w Moskwie, gdzie od piątku zarejestrowano 2884 nowe zachorowania.

10:30 Rekord w Polsce

Jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia, zarejestrowano 2367 nowych zakażeń w Polsce. To kolejny dobowy rekord w naszym kraju. Resort podał także, że w ciągu minionej doby zmarły 34 osoby. Łącznie od początku epidemii w Polsce zarejestrowano 98 140 zakażeń oraz 2 604 zgonów.





10:20 Ponad tysiąc zakażeń na Węgrzech

W ciągu ostatniej doby na Węgrzech wykryto 1086 nowych zakażeń koronawirusem; zmarło 14 osób chorych na Covid-19 - poinformowano w sobotę na rządowej stronie poświęconej pandemii koronawirusa.

Od początku pandemii na Węgrzech stwierdzono prawie 30 tys. zakażeń koronawirusem i zmarło 812 chorych na Covid-19. Prawie 7 tys. osób wyzdrowiał

Nieustannie rośnie liczba aktywnych infekcji, których jest obecnie 22 081. W szpitalach leczonych jest 704 chorych, przy czym 43 oddycha przy pomocy respiratora.

09:40 Rekord zakażeń na Ukrainie

Na Ukrainie w piątek wykryto 4661 zakażeń koronawirusem, 92 chorych zmarło - to najwyższe dobowe bilanse od początku pandemii. 2146 osób wyzdrowiało, a 877 zainfekowanych hospitalizowano - przekazał w sobotę ukraiński minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow.

Piątek to czwarty dzień z rzędu z rekordową liczbą zakażeń. Najwięcej zakażeń wykryto tego dnia w obwodzie charkowskim (516) i w Kijowie (441).

Jak podkreślił Stepanow, w szpitalach przebywa ok. 16 tys. zakażonych koronawirusem i liczba ta wciąż rośnie. Ok. 54 proc. łóżek przeznaczonych dla zainfekowanych jest zajętych.

Ogółem od początku epidemii zakażenie koronawirusem potwierdzono na Ukrainie u 222 322 osób, zmarło 4 353 chorych, a wyzdrowiało 98 737 pacjentów. W kraju jest obecnie 119 232 aktywnych przypadków SARS-CoV-2.

09:36 Kolejny rekord w Czechach

Ministerstwo zdrowia Czech poinformowało w sobotę o kolejnym rekordowym wzroście liczby zakażonych koronawirusem - w piątek potwierdzono 3793 przypadki, o 300 więcej niż w czwartek, kiedy odnotowano poprzednią najwyższą liczbę infekcji.

W Czechach jest aktualnie 42 320 zakażonych. Liczba zgonów w wyniku Covid-19 w piątek wzrosła o 12, do 699. Od początku epidemii w kraju łącznie stwierdzono 78 tys. zakażeń SARS-CoV-2, z czego 13 466 w tym tygodniu. U większości osób zakażonych choroba przebiega łagodnie. W szpitalach przebywa 1134 pacjentów z Covid-19. Stan 221 z nich lekarze oceniają jako ciężki.

09:00 Nowe obostrzenia

Od dziś dodatkowe obostrzenia w związku z epidemią koronawirusa obowiązują w 51 powiatach. 17 z nich jest w strefie czerwonej, a 34 w żółtej. W strefie czerwonej jest m.in. Sopot, a w żółtej m.in. Gdańsk, Gdynia, Rzeszów, Kielce, Nowy Sącz i Szczecin.



08:47 Kanada łagodzi restrykcje dla przyjezdnych

Kanada umożliwi wjazd na swoje terytorium większej liczbie członków rodzin Kanadyjczyków i osób posiadających prawo stałego pobytu - poinformował w piątek rząd tego kraju. Ograniczenia wprowadzono w marcu w związku z pandemią koronawirusa.

Ottawa zgodziła się, by od 8 października poszerzone zostało prawo wjazdu do Kanady dla członków rodzin Kanadyjczyków i osób posiadających prawo stałego pobytu. Dokładne informacje zostaną podane w czwartek 8 października na stronach resortu imigracji. Jak wyjaśniał wspólny komunikat ministrów imigracji Marco Mendicino, bezpieczeństwa publicznego Billa Blaira i minister zdrowia Patty Hajdu, każdy podróżujący do Kanady będzie musiał wystąpić z wnioskiem o zgodę na wjazd i zgodę tę otrzymać przed podróżą. Prawo wjazdu zostanie rozszerzone o partnerów pozostających w związkach od przynajmniej roku i ich dzieci, dzieci dorosłe, wnuki, rodzeństwo oraz dziadków.

Zapowiedziane zmiany pozwolą również wjechać obcokrajowcom, którym zgoda na wjazd zostanie wydana ze względów humanitarnych - np. żeby spotkać się z ciężko chorą bliską osobą. W takich przypadkach możliwe będzie ograniczenie obowiązku kwarantanny.

Od 20 października do Kanady będą mogli wjeżdżać zagraniczni studenci, jednak pod warunkiem, że ich uczelnie posiadają zaakceptowany przez rząd prowincji plan interwencji w związku w Covid-19. Wcześniej tylko ci zagraniczni studenci, którzy mieli zezwolenia wydane przed 18 marca, oraz ci, którzy przyjeżdżali bezpośrednio z USA, mogli przekroczyć granicę.

08:24 Szczepionka przed jesienią 2021 mało prawdopodobna

Światowi eksperci zajmujący się opracowywaniem szczepionek przeciwko Covid-19 są zdania, że skuteczny preparat nie będzie dostępny dla ogółu społeczeństwa przed jesienią 2021 roku - wynika z ankiety, której wyniki opublikowano właśnie na łamach "Journal of General Internal Medicine"

Badanie, o którym mowa, zostało przeprowadzone pod koniec czerwca 2020 roku wśród 28 ekspertów w dziedzinie wakcynologii. Większość ankietowanych stanowili kanadyjscy lub amerykańscy naukowcy ze średnio 25-letnim doświadczeniem w swojej branży.

Biorący udział w naszej ankiecie eksperci przedstawili swoje prognozy dotyczące rozwoju prac nad szczepionką. Wynikło z nich, że sytuacja jest mniej optymistyczna, niż ta, o której mówią amerykańscy urzędnicy państwowi, czyli że szczepionka pojawi się na rynku na początku 2021 roku - mówi prof. Jonathan Kimmelman z McGill University w Kanadzie, główny autor badania. Nasi eksperci uważają, że szanse na nią są między latem 2021 - a rokiem 2022 - dodaje.

07:35 Trumpowi podano remdesiwir

Prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi podano także lek remdesiwir - przekazał lekarz Białego Domu Sean Conley. Wcześniej informował, że Trump w ramach leczenia otrzymał przeciwciała - eksperymentalny lek firmy Regeneron.

Oprócz tego prezydent przyjmuje cynk, witaminę D, famotydynę, melatoninę oraz aspirynę.

W piątek późnym wieczorem prezydent Trump zamieścił na Twitterze pierwszy wpis od czasu poinformowania o pozytywnym wyniku testu na koronawirusa. Myślę, że idzie dobrze! Dziękuję wszystkim - napisał.

07:28 Medycy z koronawirusem

Od początku trwania epidemii do 20 września w Polsce zakażenie koronawirusem potwierdzono u 1389 lekarzy, 3276 pielęgniarek, 268 położnych, 103 diagnostów, 113 dentystów, 83 farmaceutów i 312 ratowników medycznych - wynika z danych Ministerstwa Zdrowia.

Zestawienia - udostępnione PAP przez resort - mówią, że kwarantanną objętych było w tym czasie 10 192 lekarzy, 21 263 pielęgniarki, 1864 położne, 1035 dentystów, 571 diagnostów laboratoryjnych, 857 farmaceutów i 2635 ratowników.

Hospitalizowanych było - od początku epidemii do 20 września - 212 lekarzy, 433 pielęgniarki, 27 położnych, 13 dentystów, 7 diagnostów, 115 farmaceutów i 36 ratowników.

Dane resortu o zgonach obejmują te, do których doszło w takcie hospitalizacji. Wynika z nich, że koronawirus przyczynił się do śmierci 8 lekarzy, 6 pielęgniarek i ratownika medycznego.

07:12 Indie

Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w Indiach przekroczyła w sobotę 100 tys. - poinformowały władze. Stawia to ten kraj na trzecim miejscu na świecie, po Stanach Zjednoczonych i Brazylii.

Całkowita liczba ofiar śmiertelnych w Indiach Covid-19 wzrosła do 100 842.

Dotychczasowa liczba potwierdzonych infekcji wynosi ok. 6,39 mln, z czego 942 tys. to nadal trwające zakażenia. Więcej przypadków wykryto jedynie w Stanach Zjednoczonych.

07:06 Brazylia

W ciągu ostatnich 24 godzin zarejestrowano w Brazylii 33 431 nowych przypadków koronawirusa, 708 osób zmarło - poinformowało brazylijskie ministerstwo zdrowia w piątek wieczorem.

Łączna liczba potwierdzonych przypadków infekcji Covid-19 wzrosła do 4 880 523 a zgonów do 145 388.

07:00 USA

980 osób zakażonych SARS-CoV-2 zmarło w USA w piątek - wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Bilans ofiar śmiertelnych epidemii wzrósł w ciągu doby do 208 691.

W USA wykryto do piątku 7 331 241 przypadków koronawirusa. W ciągu doby liczba ta wzrosła o ok. 50 tys. Wśród nich jest m.in. prezydent USA Donald Trump wraz z małżonką Melanią.

06:50 Meksyk

Liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa wzrosła w Meksyku do 753 090 a zgonów do 78 493 - podały w piątek władze. W ciągu ubiegłej doby potwierdzono oficjalnie 4 775 nowych przypadków zakażeń i 414 kolejne zgony.

Meksyk jest krajem, gdzie przeprowadza się bardzo mało testów w porównaniu z innymi krajami.

Służby sanitarno-epidemiologiczne zastrzegają, że rzeczywista liczba zakażonych i zmarłych jest prawdopodobnie znacznie wyższa.

03:34 Trump z problemami z oddychaniem

Donald Trump miał "problemy z oddychaniem" i "był bardzo zmęczony" - poinformowała w piątek późnym wieczorem telewizja CNN powołując się na anonimowe źródło. Współpracownicy prezydenta w Białym Domu mają według stacji "być zaniepokojeni".

CNN przekazała słowa jednego z anonimowych przedstawicieli administracji, iż prezydent jest "w dobrym stanie, ale boimy się że sprawy mogą szybko się pogorszyć".

00:38 Trump w szpitalu

Zakażony koronawirusem prezydent USA Donald Trump udał się w piątek wieczorem śmigłowcem z Białego Domu do szpitala wojskowego. Przed swoją rezydencją pokazał fotoreporterom gest uniesionego do góry kciuka.

74-letni prezydent przez kilka dni przebywać ma w Wojskowym Centrum Medycznym im. Waltera Reeda w Bethesdzie pod Waszyngtonem. Wizyta ma mieć charakter zapobiegawczy, a prezydent zamierza pełnić swoje obowiązki ze szpitalnego apartamentu.