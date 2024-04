​Od dziś do 8 grudnia w warszawskim Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego będzie można podziwiać jedyny obraz Vincenta van Gogha znajdujący się w polskich kolekcjach - "Wiejskie chaty pośród drzew". To wyjątkowa okazja, aby z bliska przyjrzeć się dziełu jednego z najbardziej znanych malarzy na świecie. Mamy dla Was zaproszenia na tę wystawę. Jak je zdobyć, sprawdź w artykule.

"Wiejskie chaty pośród drzew" to jedyny w polskich zbiorach obraz Vincenta van Gogha / Michał Dukaczewski / RMF FM Wystawa "Van Gogh. Historie jednego obrazu" to nie tylko prezentacja tego wyjątkowego płótna, ale również opowieść o jego historii, badaniach i konserwacji. Obraz, datowany na początek września 1883 roku, reprezentuje wczesny okres twórczości van Gogha i odbiega od jego późniejszych, bardziej znanych prac. Przedstawia realistyczny pejzaż holenderskiej wsi, który, jak można przypuszczać, był malarzowi bliski od dzieciństwa. Dzieło przeszło szczegółowe badania w Muzeum Narodowym w Krakowie przy współpracy z Muzeum Van Gogha w Amsterdamie oraz Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, które potwierdziły jego autentyczność . Prace te pozwoliły na nowo odkryć i docenić obraz, który przez lata był traktowany z pewnym niedowierzaniem ze względu na swoją skromną, niepozorną formę. Historia obrazu jest równie fascynująca co sama praca. Przechowywany na strychu, przechodzący z rąk do rąk, obraz w końcu znalazł swoje miejsce w muzeum, gdzie teraz może być podziwiany przez szeroką publiczność. Zobacz również: Widziałem pierwszego w Polsce van Gogha. "Perła w koronie" Wystawa podzielona jest na dwie części: pierwsza prezentuje samo dzieło van Gogha, druga zaś pozwala widzom zagłębić się w kontekst historyczny pracy, kulisy badań i konserwacji, a także tajniki pracy malarskiej artysty. To wyjątkowa okazja, aby nie tylko zobaczyć, ale i zrozumieć wartość i znaczenie tego obrazu w historii sztuki. "Wiejskie chaty pośród drzew” – pierwszy polski obraz van Gogha. Zobacz go już teraz! Michał Dukaczewski / RMF FM