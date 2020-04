"Przedstawiłem premierowi Mateuszowi Morawieckiemu dwie propozycje wsparcia dla firm: zwolnienie wszystkich przedsiębiorców z ZUS na 3 miesiące i objęcie pomocą w ramach tarczy antykryzysowej także firm, które rozpoczęły działalność przed 1 marca tego roku" - powiedział prezydent Andrzej Duda. Według niego ta propozycja została zaakceptowana przez premiera. Sam Mateusz Morawiecki jednak nie chce się pod taką obietnicą podpisać.

/ Mateusz Marek / PAP

Przedstawiłem dzisiaj panu premierowi dwie propozycje, które są moim oczekiwaniami odpowiadającym na potrzeby przedsiębiorców, które zostały podniesione. Znalazło to akceptację i premiera, i pani minister rozwoju Jadwigi Emilewicz - zaznaczył prezydent.



Zdaniem Andrzeja Dudy chodzi po pierwsze o to, by wszyscy przedsiębiorcy zostali zwolnieni z obowiązku płacenia składek na ZUS dla pracowników przez trzy miesiące.



Druga propozycja zakłada, że przepisami tarczy antykryzysowej i pomocą, która w jej ramach jest przewidziana, zostaną objęci wszyscy ci przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalności przed 1 marca tego roku.



Apeluję do marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego, aby jak najszybciej zwołał posiedzenie Senatu, aby w jak najszybszym tempie izba zajęła się przepisami, które mają pomóc polskim przedsiębiorcom, które mają ratować w Polsce miejsca pracy - podkreśli prezydent.



Chciałem zaapelować do pana marszałka Senatu prof. Tomasza Grodzkiego, aby w jak najszybszym tempie został przez niego zwołany Senat; aby Senat w jak najszybszym tempie zajął się tymi przepisami, które mają pomóc polskim przedsiębiorcom, które mają ratować w Polsce miejsca pracy, które mają pomóc polskiemu biznesowi przetrwać ten bardzo trudny czas, a w efekcie mają także i pomóc polskiej gospodarce i nam wszystkim abyśmy jak najbardziej obronną ręką z tego czasu kryzysowego wyszli - powiedział Andrzej Duda.



Reakcja premiera

Dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda spytał urzędników kancelarii premiera o słowa prezydenta. Jak zauważa, byli zaskoczeni. Takie zwolnienie kosztowałoby w skrajnym scenariusz nawet astronomiczne 75 mld zł.



Krzysztof Berenda zapytał więc o tę propozycję samego premiera Mateusza Morawieckiego. Ona jest tożsama ze zwolnieniem pracodawcy z ZUS-u, w tym sensie, że 50-procentowa ulga w ubezpieczeniu składek społecznych jest na bardzo podobnym, jeśli nie identycznym poziomie - w ten nieco niejasny sposób Mateusz Morawiecki stwierdził, że to obiecywane zwolnienie z ZUS-u ograniczy się do tego co w nocy uchwalił Sejm, czyli jedynie do 100-procentowej ulgi dla firm do 9 pracowników i 50-procentowej dla firm do 49 osób.



Jak zauważa Krzysztof Berenda, albo więc prezydent mówił nieprecyzyjnie, albo nie uzgodnił swojej obietnicy z premierem.

Wprowadzenie "wakacji składkowych" dla firm zatrudniających do 49 pracowników, zwiększenie dostępności pożyczek dla firm, czy zasiłki dla rolników w związku z koronawirusem - przewiduje ustawa dotycząca tarczy antykryzysowej, uchwalona z poprawkami przez Sejm w nocy ze środy na czwartek.

Ustawa trafi teraz do dalszych prac w Senacie.