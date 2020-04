Mateusz Morawiecki i Łukasz Szumowski zgadzali się z Jarosławem Gowinem, że wybory prezydenckie 10 maja oznaczają zagrożenie dla zdrowia i życia Polaków - tak twierdzi sam Gowin w liście do członków swojego urgupowania. Do treści pisma dotarł dziennikarz RMF FM Patryk Michalski.

Wicepremier Jarosław Gowin i minister zdrowia Łukasz Szumowski na sali obrad Sejmu / Wojciech Olkuśnik / PAP

Twierdzenia Jarosława Gowina mogą oznaczać niemałą polityczną burzę. Prawo i Sprawiedliwość upiera się bowiem przy majowym terminie głosowania w wyborach prezydenckich. Co więcej, szef rządu dotychczas wielokrotnie publicznie podkreślał, że nie ma powodu, by wybory prezydenckie nie odbyły się w zaplanowanym terminie. Minister zdrowia był w deklaracjach bardziej oszczędny: ostatnio stwierdził, że głosowanie korespondencyjne - które, przypomnijmy, zaproponowało i forsuje PiS - to opcja bezpieczniejsza, a swoją ostateczną rekomendację Szumowski zapowiedział na połowę kwietnia.

Z listu Jarosława Gowina do członków Porozumienia wynika natomiast, że i Mateusz Morawiecki, i Łukasz Szumowski mają ugruntowane - krytyczne - zdanie nt. majowego terminu wyborów prezydenckich. Jak twierdzi odchodzący wicepremier: obaj zgadzali się z nim, że przeprowadzenie głosowania 10 maja oznaczać będzie zagrożenie dla zdrowia i życia Polaków.

Gowin stwierdza również w piśmie, że jego decyzja o odejściu z rządu była aktem niezgody na brak odpowiedzialności klasy politycznej za zdrowie, życie i miejsca pracy Polaków.





Więcej informacji wkrótce.