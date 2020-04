W związku z epidemią koronawirusa do 26 kwietnia przedłużone będzie zamknięcie uczelni. Odwołane będą wtedy m.in. zajęcia stacjonarne na uczelniach - poinformował rząd.

Do 26 kwietnia przedłużone będzie zamknięcie uczelni. / Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

"Do niedzieli 26 kwietnia obowiązuje nadal: zamknięcie szkół i uczelni; przedszkoli i żłobków; zamknięcie pasażerskiego ruchu lotniczego; zamknięcie międzynarodowego ruchu kolejowego" - czytamy na rządowej stronie dotyczącej koronawirusa.

Jeśli chodzi o rekrutację na uczelnie, znaczenie ma termin matur. Przesuwamy egzaminy maturalne i egzaminy ósmoklasistów, na pewno zakomunikujemy to co najmniej na trzy tygodnie wcześniej, kiedy te egzaminy się odbędą i nie odbędą się wcześniej niż w czerwcu - poinformował premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej.

Egzamin ósmoklasisty miał być przeprowadzony w dniach od 21 do 23 kwietnia. Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Wynik egzaminu wpływa na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej.

Matury miały rozpocząć się 4 maja. Sesja pisemnych miała potrwać do 21 maja, a ustnych do 22 maja.