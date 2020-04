Żaden z kandydatów w wyborach prezydenckich nie ma poparcia, pozwalającego na start w wyborach, gdyby miały się one odbyć w terminie innym niż 10 maja. Z obowiązujących przepisów wynika, że zmiana terminu wyborów wyklucza kandydowanie w nich nawet tych, którzy zostali już zarejestrowani. Były szef PKW potwierdza – to poważna podstawa do składania protestów wyborczych, i „mają one niemałe szanse powodzenia”

