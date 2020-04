Jak wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa - aż o 2751 zwiększył się w ciągu doby bilans ofiar śmiertelnych epidemii koronawirusa w Stanach Zjednoczonych. To tragiczna doba - podkreślono. Łącznie w USA z powodu Covid-19 zmarło 44 845 osób. Gubernator Nowego Jorku Andrew Cuomo zapowiedział, że uczyni wszystko, by w metropolii możliwe było podwojenie testów na obecność koronawirusa do 40 tys. próbek dziennie. Nowy Jork nadal pozostaje epicentrum epidemii koronawirusa w Stanach Zjednoczonych. Na całym świecie zakażenie koronawirusem potwierdzono już u ponad 2,5 mln osób. 9856 przypadków zarażeń koronawirusem, 401 zgonów spowodowanych COVID-19 – to aktualny bilans pandemii w Polsce.

Kraków, mobilny punkt wykonywania testów na koronawirusa //Łukasz Gągulski / PAP

