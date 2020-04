W środę przeprowadzona zostanie ewakuacja zakażonych koronawirusem pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Kleszczowie w woj. Łódzkim. Ponad 50 mieszkańców placówki trafi do szpitali w Łodzi, Zgierzu, Bełchatowie i Radomsku.

Akcja przetransportowania podopiecznych kleszczowskiego DPS do szpitali związana jest z trudną sytuacją placówki, w której na początku tygodnia wykryto ognisko koronawirusa. W sumie chorobę COVID-19 zdiagnozowano u 55 osób - 51 pensjonariuszy i 4 pracowników.

W związku z tym sanepid zdecydował o zamknięciu Domu Pomocy Społecznej św. Barbary w Kleszczowie do 5 maja.

Podopieczni placówki zostaną przewiezieni karetkami do szpitali zakaźnych w Łodzi i Zgierzu oraz na oddziały w Bełchatowie i Radomsku.

Po zakończeniu ewakuacji, DPS ma zostać poddany całkowitej dezynfekcji.

W DPS-ach mieszka ok. 80 tys. osób. Szefowa MRPiPS Marlena Maląg wylicza, że w Polsce działają 824 domy pomocy społecznej - 24 z nich są w kwarantannie.

Podczas konferencji prasowej w poniedziałek przedstawiła statystki zgonów na COVID-19 w domach opieki w różnych krajach. Przykładowo, we Francji zanotowano 17167 zgonów na COVID-19, z czego 8479 to osoby z domów opieki (49 proc. wszystkich zgonów). W Norwegii na COVID-19 zmarło 136 osób, z czego 87 to mieszkańcy domów opieki (64 proc.).

W Polsce w domach opieki z powodu koronawirusa zmarło 16 osób, co stanowi 4,4 proc. wszystkich zgonów.