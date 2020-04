Zdjęcie Bena i Mindy w pełnym umundurowaniu przeciwkoronawirusowym obiegło cały świat. Małżonkowie dzielą razem życie i pracę, oboje są pielęgniarzami i pracują w tym samym szpitalu w Tampie na Florydzie. Ich koleżanka uchwyciła moment, kiedy w pracy między jedną operacją a druga godzą się po porannej sprzeczce.

46-letni Ben i 38-letnia Mindy są małżeństwem z 5-letnim stażem. Z zawodu oboje się pielęgniarzami. Tego dnia zostali wezwani do szpitala w Tampie na Florydzie, by pomóc anestezjologom podczas intubacji pacjentów, przygotowywanych do operacji.

Ponieważ wielu pacjentów szpitala ma koronawirusa, pracownicy służby zdrowia zajmują się nimi w specjalnych skafandrach i przyłbicach.

I właśnie zdjęcie Bena i Mindy w takim antykoronawirusowym umundurowani stało się hitem internetu. Został uchwycony moment, kiedy się przytulali.

Okazało się, że tego poranka para się pokłóciła o zwykłe, codzienne sprawy: jaką muzyką nastawić w radio i kto ma zmywać naczynia.

Między jedną operacją z drugą mieli chwilę czasu, by się pogodzić. I właśnie tę chwilę uchwyciła aparatem ich koleżanka.

Wszystkie te trywialne sprawy uleciały, nagle stały się nieistotne. To ważne, żebyśmy się wspierali, nie tylko ja i mój mąż, ale cała ludzkość - powiedziała Mindy w rozmowie z agencją AP.

/ Foto. Nicole DeLoach Hubbard/Facebook /

Tylko ostatniej doby w USA z powodu koronawirusa zmarło 2751 osób. To największa liczba zgonów od początku epidemii w USA. W sumie zdiagnozowano prawie 824 tysiące przypadków zakażenia.