"O terminarzu egzaminu ósmoklasisty i matur poinformujemy wraz z premierem na jednej z najbliższych konferencji prasowych" - poinformował w środę na Twitterze minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski. Zapewnił, że arkusze egzaminacyjne są już przygotowane.

Sala przed przeprowadzeniem egzaminu maturalnego 2018. V LO w Krakowie / Józef Polewka, RMF FM

W związku z epidemią koronawirusa od 12 marca do 26 kwietnia zajęcia stacjonarne w szkołach są zawieszone; od 25 marca szkoły mają obowiązek kształcenia na odległość. Terminy egzaminów zewnętrznych: egzaminu ósmoklasisty i maturalny zostały przełożone, a nowe terminy mają być podane co najmniej na trzy tygodnie przed ich przeprowadzeniem. Zamknięte są także przedszkola i żłobki.

"Wiemy już, że w maju nie odbędą się egzaminy: egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny, który planowane były odpowiednio w kwietniu i maju tego roku. Jeżeli sytuacja epidemiczna na to pozwoli będziemy starali się zorganizować je prawdopodobnie w czerwcu. O terminarzu poinformujemy wraz z panem premierem na jednej z najbliższych konferencji prasowych. W końcu czerwca - jeżeli będzie to możliwe - chcemy także zorganizować egzaminy zawodowe" - powiedział minister edukacji w nagraniu opublikowanym w środę na TT.



Szef MEN zapewnił, że gotowe są już arkusze zarówno na egzamin ósmoklasisty, jak i egzamin maturalny. "Teraz jest tylko kwestia dystrybucji i dania wyraźnego sygnału, kiedy te egzaminy mają się odbyć. Centralna Komisja Egzaminacyjna jest do tego już przygotowana" - powiedział Piontkowski.



"Wakacji nie mamy zamiaru skracać, uczniowie, nauczyciele, rodzice potrzebują odpoczynku. Tym razem nie od tradycyjnej nauki, tylko od tej formy kształcenia na odległość" - dodał.





Dokładne terminy poznamy już jutro?



Premier Mateusz Morawiecki poinformował we wtorek, że egzamin ósmoklasisty, egzamin maturalny i egzaminy zawodowe mogą odbyć się pod koniec czerwca lub na początku lipca.

Od połowy marca nie tylko nie odbywają się zajęcia stacjonarne w szkołach, zamknięte są dzieci są także przedszkola i żłobki.



Rzeczniczka prasowa MEN Anna Ostrowska pytana w środę, czy już wiadomo kiedy będzie konferencja dotycząca dalszego planu działań dotyczącego szkół, przedszkoli i żłobków, odpowiedziała: Zgodnie z zapowiedziami KPRM konferencja planowana jest jutro, po posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.



Zgodnie o zapowiedzianymi w ubiegłym tygodniu przez rząd etapami luzowania obostrzeń związanych ze stanem epidemii w trzecim z nich ma ruszyć organizacja opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach i w klasach I-III szkół podstawowych.

